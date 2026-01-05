Skip to main content Scroll Top

Ministerio parroquial es el hogar de una familia ‘única y amorosa’

January 5, 2026

Por Violeta Rocha
Especial para Revista Católica Dallas

MESQUITE—Aunque cada tarde de viernes parece una fiesta en el salón familiar de la parroquia de la Divina Misericordia en Mesquite, en realidad sucede la reunión semanal del Ministerio Amores, que integra y sirve a los padres de hijos con necesidades especiales.
La alegría y el compartir fraterno embargan el ambiente que se vive entre padres e hijos.Los momentos que comparten hacen eco del sentimiento que está detrás del mismo nombre del ministerio.
“Amores porque nuestros hijos son amores maravillosos de Dios”, explicó María Quesada, que sirve como coordinadora de este ministerio y es madre de una joven adulta de 27 años con Síndrome de Rett.
“Servir a Dios y a mis hermanos que están conmigo en el mismo barco es prioridad permanente”, agregó.
El ministerio nació hace dos años por iniciativa del párroco, el padre Wilmer Daza, cuya motivación fue unir a esta comunidad de padres para facilitar su integración a la vida parroquial y al mismo tiempo acompañarlos en su camino.
“Estos hermanos nuestros y sus padres tienen momentos difíciles, están solos con una tarea apremiante”, dijo el sacerdote colombiano.

ENCONTRÉ MI FAMILIA
“El Señor les llama a ser parte de esta Iglesia viva para que puedan también transmitir ellos y sus familiares lo mismo que estamos haciendo por ellos”, explicó.
La creatividad es una herramienta importante para las 15 familias que integran el Ministerio Amores actualmente.
Semanalmente comparten realizando manualidades, oran juntos y cuentan con el apoyo del párroco o un diácono que les brinda catequesis.
Recientemente el ministerio se reunió para elaborar coronas de Adviento y compartir sobre este periodo litúrgico.
“Pensé que pudiera abrir un espacio donde fueran recibidos, un lugar para que vivan con otros sus experiencias, enriquezcan y compartan su vivencia con la parroquia”, dijo el padre Daza.
El ministerio sirve a unos 20 niños e incluye familias que viajan desde Ennis y Terrell.
Eva Rocha asiste junto a su esposo Fernando y su hija Camila que tiene 16 años y padece de Génesis de Corpus Colous, una condición neurológica que afecta su motricidad.
“Hemos aprendido a convivir con más familias, a tener tanto amor alrededor de nosotros y compartimos tantas cosas como padres. Es lo mejor que nos ha pasado”, dijo Rocha, originaria de Guanajuato, México.
“Hay mamás que llegan derrotadas y yo las entiendo porque como padres especiales vivimos un duelo, pensamos que nadie nos entiende, pero de la mano de Dios podemos salir. Él es el único que nos tiene de pie”, comentó.
Apegada a su fe Rosalba Delgado superó la desesperación que sintió en un tiempo durante la crianza de su hija Renata, que tiene parálisis cerebral con hemiplegia derecha.
“Rezando La Coronilla a la Divina Misericordia, noté que Renata se tranquilizaba mucho y cuando comenzamos a ir a Amores fue muy fácil porque de inmediato se sintió identificada”, relató.
Delgado dijo que el Ministerio Amores es su nueva familia.
“Llevamos más de un año con nuestra familia”, dijo. “Aquí nadie excluye a nadie, todos conviven y se integran”, agregó.
El padre Daza tiene grandes planes para el ministerio.
Espera que en el futuro sea posible brindar a los padres una noche de recreación, para que tengan la oportunidad de salir sin sus hijos, mientras voluntarios entrenados los cuidan en la parroquia.
“Nuestra esperanza es que podamos continuar, recibir algún auxilio y crecer para que otros padres y niños de otras parroquias puedan acercarse y tener este momento de compartir, crecer y sentir una llama de esperanza que les ayude a vivir la alegría de estar criando a un ser maravilloso”, concluyó.

Pie de foto: Martha y José Navarrete posan junto a su hija Angela. La familia hace parte del Ministerio Amores que sirve a las familias de hijos con discapacidades, en la Iglesia de la Divina Misericordia en Mesquite. Foto: Especial para RC/María Olivas

Related Posts

Los maravillosos frutos de una misa especial

Familias con niños y jóvenes neurodivergentes tienen en la parroquia de San Francisco de Asís, un verdadero segundo hogar. Por…

28 Jul 2023
Un peldaño más arriba en la cima del buen discipulado

Jonathan Sanford (Izq), presidente de la Universidad de Dallas, el reverendo Rafael Ramírez (centro atrás), el reverendo Elmer Herrera-Guzman (derecha atrás) y otros profesores asociados al programa de Escuela Bíblica y Certificado de Ministerio Pastoral, posan con el grupo de graduados el 11 de mayo. Foto: Especial para RC/Tacho Dimas

31 May 2024
La imagen de la Virgen adornada con flores y manzanas a su alrededor, en el rezo del rosario de la Dormición de María, realizado el 14 de agosto en la Catedral Santuario Nacional de Nuestra Señora de Guadalupe, en Dallas.
Entre flores y manzanas velan el sueño de María

La imagen de la Virgen adornada con flores y manzanas a su alrededor, en el rezo del rosario de la Dormición de María, realizado el 14 de agosto en la Catedral Santuario Nacional de Nuestra Señora de Guadalupe, en Dallas.

03 Sep 2024
Un adiós que marca nuevos comienzos

Comunidad ‘despide’ al padre González y espera que los siga guiando desde su retiro.  Por Violeta Rocha/Especial para Revista Católica…

06 Oct 2024
Iconos embellecen el ‘cielo’ de NSP 

Artista italiano pintó bocetos que conectan la historia sagrada con el arte.  Por Violeta Rocha / Especial para Revista Católica…

06 Oct 2024
Pie de foto:  Acompañado por sacerdotes de toda la Diócesis de Dallas, el obispo Edward J. Burns ofrece una bendición mientras comisiona delegados para el Sínodo de la Diócesis de Dallas, durante la celebración de una misa en la Catedral Santuario Nacional de Nuestra Señora de Guadalupe el 14 de septiembre.
Obispo Burns llama a delegados a abrazar la misión sinodal

Por Michael Gresham Texas Catholic “Amigos míos, tenemos trabajo que hacer”. Con estas palabras, el obispo Edward J. Burns cerró…

06 Oct 2024
Cinco puntos esenciales sobre el sínodo diocesano

Se abre una nueva fase en el proceso de transformación que vive la Diócesis de Dallas.  Por Lacy de la…

04 Dec 2024
Cien años de amor a la Virgen de Guadalupe 

Alice Hernández (Der-sentada), posa junto a un grupo de integrantes de Las Guadalupanas, en diciembre de 2018, en la Catedral Santuario Nacional de Nuestra Señora de Guadalupe en Dallas.

05 Dec 2024
El momento que vive el sínodo diocesano

Por Lacy de la Garza Especial para Revista Católica Dallas El 1 de diciembre, primer día de la Asamblea del…

04 Dec 2024
Trazando un futuro lleno de esperanza

El obispo Edward J. Burns, celebra misa el 1 de diciembre durante la  Asamblea Sinodal celebrada en Irving, del 1 al 4 de diciembre de 2024. 
Foto RC/Michael Gresham

27 Dec 2024
Fundación entrega $1,1 millones en ceremonia de otoño

By Michael GreshamThe Texas Catholic RICHARDSON — El 15 de noviembre se hizo historia para la Iglesia Católica San Miguel…

30 Dec 2024
Tamales con sabor a comunidad 

Familias de la escuela SMC se unieron en torno a la mesa, para degustar y apoyar a su plantel. Por…

07 Jan 2025
Acercando a padres e hijos en la fe y la fraternidad

Iniciativa escolar centrada en la Adoración Eucarística, fortalece el camino familiar hacia la Pascua.  Por Violeta Rocha / Especial para…

12 Mar 2025
Reciben la invitación de la Cuaresma con espíritu y voluntad de cambio

Por Violeta Rocha Especial Revista Católica Dallas DALLAS— Levantarse más temprano y dejar obligaciones de lado para “comenzar bien este…

12 Mar 2025
Lecciones de la Cuaresma: un poco de VBS para acercar a la familia

Por Constanza Morales Revista Católica Dallas Cada Cuaresma las diversas parroquias a lo largo y ancho del país, ofrecen oportunidades…

19 Apr 2025