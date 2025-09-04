Scroll Top

Mantener el español es una bendición que abre caminos

September 4, 2025

La enseñanza dual potencia la identidad lingüística de los estudiantes como una ventaja y una herramienta de éxito.

Por Violeta Rocha
Especial para Revista Católica Dallas

COCKRELL HILL—- Los niños están sentados en parejas y los rodea en la pared, una serie de pancartas de colores vibrantes con frases en inglés y español. Algunos se comunican en inglés y otros hablan español. Es la clase de segundo grado en la Academia Católica de Santa Clara de Asís, la única escuela en la Diócesis de Dallas con un programa activo de enseñanza dual.
“¡Buenos días niños!, dice en español la profesora María Carpio. ¿A qué no saben con quién estoy? pregunta causando intriga en su joven audiencia. ¡Con mi amigo René! contesta la maestra antes de presentar a su invitado, un títere de color verde vestido con traje negro y corbata roja.
La señora Carpio, de origen peruano, usa a René como una herramienta didáctica en su clase dual, para “hacer sentir a sus alumnos cómodos con el idioma español y atentos a la clase”.
La Academia tiene una matrícula de 130 estudiantes provenientes en más de un 95% de hogares donde el español es la primera lengua.
“Los niños están muy abiertos a aprender el español pero depende mucho del ánimo que uno le ponga para que lleguen a amar los dos idiomas”, comentó Carpio.
DOBLEMENTE PREPARADOS
El programa de inmersión en dos idiomas tiene 14 años de haber comenzado en la Academia Santa Clara con el apoyo de la iniciativa del Boston College conocida como TWIN-CS, una red nacional que ofrece capacitación y apoyo a escuelas católicas para desarrollar programas de inmersión bi direccional.
En la Academia Santa Clara los lunes, miércoles y viernes son días en que la comunicación en toda la escuela se hace en español. Los martes y los jueves corresponde en inglés.
La directora del programa, la maestra Cecilia Pecararo, explicó que esto aplica a la comunicación, como por ejemplo para transmitir mensajes o transiciones entre periodos, pero no para instrucción académica.
“La educación pluricultural fomenta la diversidad de perspectivas para el hablante”, explicó Elena Sada, directora de TWIN-CS en Boston College.
“Los alumnos están más dispuestos a escuchar puntos de vista que distan de los propios y se fomenta la tolerancia”, explicó.
Sada, es doctorada en currículo e instrucción, educación bilingüe y multicultural de la Universidad de Connecticut.
La visión desde la cual se enfoca la enseñanza dual, está intrínsecamente ligada a las enseñanzas del Evangelio, explicó.
“Vamos a capitalizar sobre la riqueza lingüística de los estudiantes, porque es un don que Dios les dio para que tengan más éxito y proyección”.“No se trata de enseñar monolingüismo, erradicando el idioma que está ligado a la identidad de un estudiante, es maximizarlo para abrirle un mejor porvenir”, enfatizó.
Pecararo agregó diciendo que el enfoque de los maestros está en lograr que los estudiantes “no se sientan cohibidos” de hablar su lengua materna.
“Es un orgullo verlos comenzar en kínder y que salgan exitosos a continuar sus estudios”, comentó. Pecararo hace una década era la única maestra certificada del programa en la Academia Santa Clara. Hoy el plantel cuenta con ocho profesoras que reciben capacitación periódica del Boston College y dictan clases duales desde pre kínder hasta el quinto grado. A partir de sexto se continúa reforzando y es cuando la destreza del estudiante se manifiesta.
Linda García que cursa el grado 11 en la preparatoria Bishop Lynch y fue alumna del programa dual en Santa Clara desde primero primaria, es un ejemplo.
“Gracias a que puedo hablar dos idiomas he podido aplicar a diversas oportunidades y sé que me abrirá puertas para llegar a la universidad”, dijo la joven de 16 años.
María Gallo, nunca pensó que su hija Linda llegaría a sobrepasarla en el conocimiento del español, pero hoy esta madre hondureña esta llena de satisfacción.
“Ahora es mi hija quien me corrige cuando escribo en español y me falta poner algún acento”, comentó. “La enseñanza dual da como resultado un hijo seguro y bien preparado”.

Constanza Morales contribuyó a esta historia.

Pie de foto: La maestra María Carpio utiliza un títere de rana como herramienta didáctica, en la clase dual de segundo grado en la Academia Santa Clara de Asís, el 22 de agosto de 2025. Foto: Especial para RC/María Olivos

Related Posts

Un peldaño más arriba en la cima del buen discipulado

Jonathan Sanford (Izq), presidente de la Universidad de Dallas, el reverendo Rafael Ramírez (centro atrás), el reverendo Elmer Herrera-Guzman (derecha atrás) y otros profesores asociados al programa de Escuela Bíblica y Certificado de Ministerio Pastoral, posan con el grupo de graduados el 11 de mayo. Foto: Especial para RC/Tacho Dimas

31 May 2024
La imagen de la Virgen adornada con flores y manzanas a su alrededor, en el rezo del rosario de la Dormición de María, realizado el 14 de agosto en la Catedral Santuario Nacional de Nuestra Señora de Guadalupe, en Dallas.
Entre flores y manzanas velan el sueño de María

La imagen de la Virgen adornada con flores y manzanas a su alrededor, en el rezo del rosario de la Dormición de María, realizado el 14 de agosto en la Catedral Santuario Nacional de Nuestra Señora de Guadalupe, en Dallas.

03 Sep 2024
Un adiós que marca nuevos comienzos

Comunidad ‘despide’ al padre González y espera que los siga guiando desde su retiro.  Por Violeta Rocha/Especial para Revista Católica…

06 Oct 2024
Iconos embellecen el ‘cielo’ de NSP 

Artista italiano pintó bocetos que conectan la historia sagrada con el arte.  Por Violeta Rocha / Especial para Revista Católica…

06 Oct 2024
Pie de foto:  Acompañado por sacerdotes de toda la Diócesis de Dallas, el obispo Edward J. Burns ofrece una bendición mientras comisiona delegados para el Sínodo de la Diócesis de Dallas, durante la celebración de una misa en la Catedral Santuario Nacional de Nuestra Señora de Guadalupe el 14 de septiembre.
Obispo Burns llama a delegados a abrazar la misión sinodal

Por Michael Gresham Texas Catholic “Amigos míos, tenemos trabajo que hacer”. Con estas palabras, el obispo Edward J. Burns cerró…

06 Oct 2024
Cinco puntos esenciales sobre el sínodo diocesano

Se abre una nueva fase en el proceso de transformación que vive la Diócesis de Dallas.  Por Lacy de la…

04 Dec 2024
Cien años de amor a la Virgen de Guadalupe 

Alice Hernández (Der-sentada), posa junto a un grupo de integrantes de Las Guadalupanas, en diciembre de 2018, en la Catedral Santuario Nacional de Nuestra Señora de Guadalupe en Dallas.

05 Dec 2024
El momento que vive el sínodo diocesano

Por Lacy de la Garza Especial para Revista Católica Dallas El 1 de diciembre, primer día de la Asamblea del…

04 Dec 2024
Trazando un futuro lleno de esperanza

El obispo Edward J. Burns, celebra misa el 1 de diciembre durante la  Asamblea Sinodal celebrada en Irving, del 1 al 4 de diciembre de 2024. 
Foto RC/Michael Gresham

27 Dec 2024
Fundación entrega $1,1 millones en ceremonia de otoño

By Michael GreshamThe Texas Catholic RICHARDSON — El 15 de noviembre se hizo historia para la Iglesia Católica San Miguel…

30 Dec 2024
Tamales con sabor a comunidad 

Familias de la escuela SMC se unieron en torno a la mesa, para degustar y apoyar a su plantel. Por…

07 Jan 2025
Acercando a padres e hijos en la fe y la fraternidad

Iniciativa escolar centrada en la Adoración Eucarística, fortalece el camino familiar hacia la Pascua.  Por Violeta Rocha / Especial para…

12 Mar 2025
Reciben la invitación de la Cuaresma con espíritu y voluntad de cambio

Por Violeta Rocha Especial Revista Católica Dallas DALLAS— Levantarse más temprano y dejar obligaciones de lado para “comenzar bien este…

12 Mar 2025
Lecciones de la Cuaresma: un poco de VBS para acercar a la familia

Por Constanza Morales Revista Católica Dallas Cada Cuaresma las diversas parroquias a lo largo y ancho del país, ofrecen oportunidades…

19 Apr 2025
Catequistas construyen una comunidad parroquial más inclusiva y acogedora

Brisia Dávila y Yesenia Vizcarra de la Iglesia del Santísimo Sacramento, fueron honradas recientemente con el Premio al Servicio del…

28 Apr 2025