Listas para caminar y ‘traerle’ a su comunidad una mejor Cuaresma

Un jardín para rezar el Via Crucis puso de regreso en El Camino de Santiago, a dos veteranas peregrinas de Santa Cecilia.

Por Violeta Rocha

Especial para Revista Católica Dallas

DALLAS— Por años la comunidad de Santa Cecilia ha rezado el Via Crucis adentro de la iglesia, pero en esta Cuaresma un grupo de feligreses se comprometió a caminar 100 kilómetros —un promedio diario de 13 millas— durante seis días en España, con la idea de cristalizar el sueño de construir las estaciones de la cruz en el exterior de la parroquia.

Los peregrinos están liderados por Estela Valdez, directora de la escuela de Santa Cecilia y Lydia Torrez, que sirve actualmente como consultora de desarrollo y ambiente seguro.

Esta será la tercera vez que las dos mujeres viajen juntas para realizar El Camino de Santiago, una red de rutas de peregrinación que atraviesa Europa y convergen en la Catedral de Santiago de Compostela, en Galicia, España, donde se encuentra la tumba del apóstol Santiago el Mayor.

“Es un camino de mucho significado. Aprecio poder alejarme y enfocarme pensando en las bendiciones y dar gracias a Dios por la naturaleza y la gente maravillosa que conocemos en el camino”, dijo Torrez.

ALEGRÍA Y GRATITUD

La primera peregrinación que el duo realizó en la primavera de 2022 recaudó $50,000 y estuvo dedicada a la renovación de la gruta de la Virgen de Fátima que se encuentra dentro de la escuela parroquial.

El grupo que por ahora suma siete personas, tiene esta vez como meta recaudar $5,000 para subsidiar la construcción de las estaciones de la cruz.

Todo está proyectado para que en menos de dos semanas se encuentren en Villalba al nordeste de Santiago y tomen la ruta conocida como el Camino del Norte que los llevará por cinco etapas atravesando zonas rurales de la comunidad autónoma de Galicia.

A Torrez le entusiasma saber que estarán “siguiendo los pasos del apóstol Santiago”, así como “ver las ruinas romanas, las pequeñas capillas en el camino y los objetos que la gente deja mostrando su devoción y gratitud”.

Empezarán a caminar el 16 de marzo y concluirán el 21. Al cierre de esta edición habían siete cupos disponibles en el grupo que tiene límite de 14 peregrinos.

El proyecto de recaudar fondos para construir las estaciones del Via Crucis, fue recibido con gratitud por el reverendo Cruz Calderón, párroco actual de Santa Cecilia.

“Hacer El Camino aquí rezando el Via Crucis a las puertas de la iglesia es recordar todo el amor que tuvo Jesús por nosotros”, dijo el padre Calderón.

“Cuando nos quejamos claro que no nos gusta, pero vamos a caminar con Jesús para que nos de fuerza. No para recordar que somos débiles, pero que Él nos da fuerza para seguir adelante”.

El sacerdote espera que las estaciones se puedan instalar lo antes posible. Serán 12 estatuas de unos 3 pies de alto que se dispondrían alrededor del jardín exterior.

Quienes deseen apoyar a los peregrinos en su recaudación de fondos pueden hacerlo donando a través de https://www.stceciliacatholic.org/el-camino

Pie de foto: Estela Valdez (Izq) directora de la escuela de Santa Cecilia y Lydia Torrez, presidenta del plantel, harán esta primavera el Camino Norte del Camino de Santiago, como recaudación de fondos para apoyar un proyecto parroquial. (Foto: Especial para RC/María Olivas)