Skip to main content Scroll Top

Latinos Unidos: un club donde la herencia inspira

September 21, 2026

A través de diversas actividades, los integrantes del club, comunican su orgullo y educan a sus compañeros acerca de la herencia hispana.

Por Ilzydora Hernandez
Especial para Revista Católica Dallas
DALLAS – Cada mes de la Herencia Hispana, la comunidad de la escuela católica Bishop Dunne, tiene la oportunidad de apreciar el orgullo que sienten muchos de sus alumnos por las raíces culturales que heredaron de padres y abuelos.
El mensaje se amplifica gracias a las iniciativas que impulsa el club Latinos Unidos fundado en 2018 y que actualmente cuenta con 40 integrantes entre jóvenes de secundaria y preparatoria.
A través de conferencias, servicio comunitario, eventos recreativos y viajes, Latinos Unidos sen enfoca en fortalecer la conexión de los estudiantes con sus raíces.
“Te ayuda a conectarte con la comunidad”, explicó Emily Pérez de 15 años y estudiante de décimo grado.
INCUBADORA DE LÍDERES
“Nos hace encontrar más oportunidades de servicio comunitario, hablar sobre lo que nos cuesta, nuestros logros y lo que está pasando en el mundo”, agregó la joven que forma parte de la junta directiva del club como senadora de su clase.
El próximo 25 de septiembre, Latinos Unidos celebrará el Mes de la Herencia Hispana con un evento en el que participará como conferencista invitado Jorge Garza, del National Hispanic Institute.
El programa también incluirá un baile estudiantil con temática de luchadores, danzas folclóricas y presentaciones de canciones rancheras.
La maestra Ana Carrizales, quien ha moderado el club durante cuatro años, destacó el valor que tiene esta iniciativa para ayudar a fomentar el emprendimiento y el liderazgo de los jóvenes latinos.
“Quiero que comprendan y abracen su cultura y se unan a la causa latinoamericana para mostrar lo hermosa que es”, comentó Carrizales que tiene herencia mexicana. “Así podemos enseñarles el gran impacto que pueden tener en sus comunidades y cómo pueden convertirse en líderes”, agregó.
Descubrirse a sí mismos valorando la herencia que configura su identidad, es una experiencia común para los jóvenes de Latinos Unidos.
“Me ha ayudado mucho a saber quién soy”, declaró Camila Cerda de 15 años.
“La sociedad siempre intenta cambiar la forma en que pensamos sobre nosotros mismos y este club me ha ayudado a comprender y aprender sobre mi cultura. Quiero demostrar que esto me importa y que estoy tratando de aprender sobre mi herencia”, agregó la joven que cursa décimo grado y forma parte del comité de redes sociales.
La maestra Carrizales explicó que el club no solo se enfoca en eventos divertidos o reuniones, sino que también busca que los estudiantes encuentren maneras de servir a sus comunidades e influir en las futuras generaciones.
“El objetivo no es simplemente crear eventos divertidos, sino mostrar cómo nuestra comunidad utiliza diferentes métodos para representarla y servirla”, dijo.
Para Daniella Carrillo, presidenta del club, también es importante defender y celebrar su cultura.
“ Creo que es importante que este club reúna a los estudiantes para que podamos juntos crecer en nuestra cultura”, comentó la joven de 17 años y alumna de grado 12.

Pie de foto: Daniela Carrillo (Izq), Valeria Alba, Camila Cerda, Alexis Mendoza y Vivian Rojas, integrantes del Club Latinos Unidos en la escuela católica de Bishop Dunne, posan recientemente con objetos e imágenes alusivas a la herencia hispana en un corredor de su escuela. Foto: Cortesía

Related Posts

Querida Mamá: ‘hoy nos graduamos las dos’

Luz Flores trabajó sin descanso para ver a su hija graduarse de una escuela católica. La joven supo pagarle con…

13 Jun 2022
A mother’s love fuels graduate’s path to success

Years of hard work, determination and prayers culminated in a celebration on May 27 for Luz Flores as her daughter Cielo Martínez walked the stage as a member of the Bishop Dunne Catholic School Class of 2022. That celebration, though, would not have been possible without a combination of a family’s perseverance and a Catholic community’s helping hand.

18 Jul 2022
Family, faith inspire new teacher’s desire to give back

Faith, family and community. Lola Rodriguez credits those three aspects of her life with inspiring her to answer the call to become a Catholic school teacher.

25 Aug 2022
Cantando con amor a Dios y a la familia

Mariachi juvenil ofrece la oportunidad de sumar belleza cultural al servicio de la Iglesia. Por Violeta Rocha Especial para Revista…

03 Sep 2022
Upgraded labs offer new opportunities for Bishop Dunne students

Students at Bishop Dunne Catholic School have long benefitted from the technological expertise of instructors Brad Baker and David Beattie. The school’s recent $375,000 upgrade of the labs in which their classes are taught will take that advantage to a higher level.

26 Sep 2022
Bishop Dunne teachers come together to create aid for injured student

Necessity combined with some quick-thinking innovation by staff members led to creation of a tool to help Bishop Dunne Catholic School senior Sylvester Lopez stay on track after an injury to his writing hand.

21 Apr 2023
Retiring Bishop Dunne president leaves legacy of faith, fellowship

Mary Beth Marchiony’s five-year tenure at Bishop Dunne Catholic School will end in June with the veteran educator’s retirement. It began with a lengthy to-do list and will conclude in much the same frenetic manner.

14 Jun 2023
Graduate Spotlight: Alex Rodriguez, Bishop Dunne Catholic School

Growing up in a devout Catholic home, Alex Rodriguez has always seen Easter weekend as a time of great celebration of his faith and his family. Rodriguez had even more reason to celebrate this year.

05 Jul 2023
Krystel Garcia (Izq), Alessandra Cerda, Graciella Sanchez, Patrick Adao-Perez, Amaris Espinoza, Ariana Rojas y Aleina Mendoza, integrantes del club Latinos Unidos de la preparatoria Bishop Dunne.
Forjando jóvenes latinos orgullosos de su herencia

El club Latinos Unidos busca inspirar a jóvenes hispanos, a convertirse en líderes con sentido de pertenencia. REVISTA CATÓLICA DALLAS…

19 Oct 2023
Varias parejas de esposos de la comunidad 5 del Ministerio de Comunidad de Familias, fueron las encargadas de la cocina en la parroquia de Nuestra Señora del Pilar el 27 de agosto.
Buen provecho y buen ejemplo de servicio

Como un ejército bien sincronizado, ministerios parroquiales deleitan a los comensales y contribuyen al progreso de su iglesia. Por Violeta…

19 Oct 2023
Bishop Dunne students tap talents to enhance diocesan security

A win/win is how Diocese of Dallas Director of Security and Emergency Management Manny Sanchez described a security project partnership between his office and Bishop Dunne Catholic School’s geographic information systems class students.

26 Jan 2024
Inspiring Holy Trinity students to develop talents, passion for learning

With the observance of Catholic Schools Week each year, communities take time to celebrate all that endears them to their Catholic school — faith, fellowship, and academic success.
One aspect that makes Holy Trinity Catholic School special to its community is its focus on its “specials,” a term principal Kaitlyn Aguilar uses to describe the school’s co-curricular classes.

08 Feb 2024
Un peldaño más arriba en la cima del buen discipulado

Jonathan Sanford (Izq), presidente de la Universidad de Dallas, el reverendo Rafael Ramírez (centro atrás), el reverendo Elmer Herrera-Guzman (derecha atrás) y otros profesores asociados al programa de Escuela Bíblica y Certificado de Ministerio Pastoral, posan con el grupo de graduados el 11 de mayo. Foto: Especial para RC/Tacho Dimas

31 May 2024
Student missionaries fuel faith through service in Costa Rica

When missionaries on the Diocesan Youth Mission Trip arrived in Costa Rica on June 5, they began their trip wide-eyed and unsure. Many of the high school students had never left the United States; some had never engaged in hard labor or gone without certain creature comforts. Stepping into an unfamiliar country with simple amenities and a slower pace of life, many of these high schoolers found themselves homesick, uncomfortable, and uncertain at the beginning of their trip.

20 Jun 2024
Student’s club inspires community service among peers

“When I think of faith, I think of service,” said Isabella Martinez, a 17-year-old rising senior at Bishop Dunne Catholic School, as she reflected on her school’s Community Service Club. Martinez founded the club in the fall of 2023 to offer Catholic high school students like herself the opportunity to live their faith through service to their local community.

19 Jul 2024