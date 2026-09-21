Latinos Unidos: un club donde la herencia inspira

A través de diversas actividades, los integrantes del club, comunican su orgullo y educan a sus compañeros acerca de la herencia hispana.

Por Ilzydora Hernandez

Especial para Revista Católica Dallas

DALLAS – Cada mes de la Herencia Hispana, la comunidad de la escuela católica Bishop Dunne, tiene la oportunidad de apreciar el orgullo que sienten muchos de sus alumnos por las raíces culturales que heredaron de padres y abuelos.

El mensaje se amplifica gracias a las iniciativas que impulsa el club Latinos Unidos fundado en 2018 y que actualmente cuenta con 40 integrantes entre jóvenes de secundaria y preparatoria.

A través de conferencias, servicio comunitario, eventos recreativos y viajes, Latinos Unidos sen enfoca en fortalecer la conexión de los estudiantes con sus raíces.

“Te ayuda a conectarte con la comunidad”, explicó Emily Pérez de 15 años y estudiante de décimo grado.

INCUBADORA DE LÍDERES

“Nos hace encontrar más oportunidades de servicio comunitario, hablar sobre lo que nos cuesta, nuestros logros y lo que está pasando en el mundo”, agregó la joven que forma parte de la junta directiva del club como senadora de su clase.

El próximo 25 de septiembre, Latinos Unidos celebrará el Mes de la Herencia Hispana con un evento en el que participará como conferencista invitado Jorge Garza, del National Hispanic Institute.

El programa también incluirá un baile estudiantil con temática de luchadores, danzas folclóricas y presentaciones de canciones rancheras.

La maestra Ana Carrizales, quien ha moderado el club durante cuatro años, destacó el valor que tiene esta iniciativa para ayudar a fomentar el emprendimiento y el liderazgo de los jóvenes latinos.

“Quiero que comprendan y abracen su cultura y se unan a la causa latinoamericana para mostrar lo hermosa que es”, comentó Carrizales que tiene herencia mexicana. “Así podemos enseñarles el gran impacto que pueden tener en sus comunidades y cómo pueden convertirse en líderes”, agregó.

Descubrirse a sí mismos valorando la herencia que configura su identidad, es una experiencia común para los jóvenes de Latinos Unidos.

“Me ha ayudado mucho a saber quién soy”, declaró Camila Cerda de 15 años.

“La sociedad siempre intenta cambiar la forma en que pensamos sobre nosotros mismos y este club me ha ayudado a comprender y aprender sobre mi cultura. Quiero demostrar que esto me importa y que estoy tratando de aprender sobre mi herencia”, agregó la joven que cursa décimo grado y forma parte del comité de redes sociales.

La maestra Carrizales explicó que el club no solo se enfoca en eventos divertidos o reuniones, sino que también busca que los estudiantes encuentren maneras de servir a sus comunidades e influir en las futuras generaciones.

“El objetivo no es simplemente crear eventos divertidos, sino mostrar cómo nuestra comunidad utiliza diferentes métodos para representarla y servirla”, dijo.

Para Daniella Carrillo, presidenta del club, también es importante defender y celebrar su cultura.

“ Creo que es importante que este club reúna a los estudiantes para que podamos juntos crecer en nuestra cultura”, comentó la joven de 17 años y alumna de grado 12.

Pie de foto: Daniela Carrillo (Izq), Valeria Alba, Camila Cerda, Alexis Mendoza y Vivian Rojas, integrantes del Club Latinos Unidos en la escuela católica de Bishop Dunne, posan recientemente con objetos e imágenes alusivas a la herencia hispana en un corredor de su escuela. Foto: Cortesía