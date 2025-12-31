El Papa sugiere tomarse un tiempo para reflexionar con Dios sobre el año que se va

Por Cindy Wooden, Catholic News Service

CIUDAD DEL VATICANO (CNS) — Antes de la cuenta regresiva final para el Año Nuevo, los cristianos deberían tomarse un momento para recordar todas las bendiciones de Dios durante el año pasado y reflexionar honestamente sobre cómo respondieron a esas gracias, dijo el Papa León XIV.

La Nochevieja es un momento para recordar el gran amor de Dios y “para pedir perdón por todas las veces que no hemos valorado sus inspiraciones ni hemos invertido los talentos que nos ha confiado de la mejor manera posible”, dijo el Papa el 31 de diciembre en su audiencia general semanal.

Miles de visitantes y peregrinos, abrigados en la gélida mañana de invierno, se congregaron en la Plaza de San Pedro para la última audiencia de 2025.

El Papa León destacó tres “acontecimientos importantes” del año pasado: “algunos alegres, como la peregrinación de tantos fieles con motivo del Año Santo; otros dolorosos, como el fallecimiento del Papa Francisco y los escenarios de guerra que siguen convulsionando el planeta”.

Antes de la llegada del Año Nuevo, dijo, “la Iglesia nos invita a poner todo ante el Señor, confiándonos a su providencia y pidiéndole que renueve, en nosotros y a nuestro alrededor, en los próximos días, las maravillas de su gracia y misericordia”.

La peregrinación jubilar de millones de católicos en todo el mundo en 2025 es un recordatorio de que “toda nuestra vida es un camino, cuyo destino final trasciende el espacio y el tiempo, para cumplirse en el encuentro con Dios y en plena y eterna comunión con Él”, dijo el Papa.

Y atravesar una de las Puertas Santas durante un Jubileo, orando por el perdón, dijo, “expresa nuestro ‘sí’ a Dios, quien con su perdón nos invita a cruzar el umbral de una nueva vida, animada por la gracia, modelada según el Evangelio, inflamada por el amor” al prójimo.

Atravesar una Puerta Santa, dijo, “es nuestro ‘sí’ a una vida vivida con compromiso en el presente y orientada hacia la eternidad”. El Papa León concluyó su discurso citando las palabras de San Pablo VI en una audiencia general al final del Año Santo de 1975: «¡Dios es amor! Esta es la revelación inefable con la que el Jubileo, a través de su enseñanza, su indulgencia, su perdón y, finalmente, su paz, llena de lágrimas y alegría, ha buscado colmar nuestro espíritu hoy y nuestras vidas mañana. ¡Dios es amor! ¡Dios me ama! ¡Dios me esperaba, y lo he encontrado! ¡Dios es misericordia! ¡Dios es perdón! ¡Dios es salvación! ¡Sí, Dios es vida!».

El Papa León oró para que la certeza del amor y la misericordia eternos de Dios nos acompañara «en el paso del viejo al nuevo año, y siempre, en nuestras vidas».

Pie de foto: El papa León XIV saluda a los visitantes y peregrinos desde el papamóvil mientras recorre la Plaza de San Pedro en el Vaticano, antes de su audiencia general semanal del 31 de diciembre de 2025. (Foto de CNS/Lola Gomez)