El Papa pide a los católicos apoyar las misiones con oración y donaciones

Por Cindy Wooden, Catholic News Service

CIUDAD DEL VATICANO (CNS) — En varios videos, grabados en inglés, español e italiano, el Papa León XIV instó a todas las parroquias católicas del mundo a celebrar el Domingo Mundial de las Misiones el 19 de octubre y a realizar la colecta anual que apoya la labor misionera católica.

“Cuando fui sacerdote, luego obispo misionero en Perú, vi de primera mano cómo la fe, la oración y la generosidad manifestadas en esta Jornada pueden transformar comunidades enteras”, dijo el pontífice nacido en Chicago. Como sacerdote agustino, sirvió en las misiones de Perú de 1985 a 1999 y posteriormente como administrador apostólico y obispo de Chiclayo de 2014 a 2023.

En el mensaje de video, publicado el 13 de octubre, el Papa León animó a todos los católicos a orar en el Domingo Mundial de las Misiones, “especialmente por los misioneros y por la fecundidad de su labor apostólica”.

“Sus oraciones y su apoyo ayudan a anunciar el Evangelio, a sostener programas pastorales y catequéticos, a construir nuevas iglesias y a atender las necesidades de salud y de educación de nuestros hermanos y hermanas en tierras de misión”, dijo el Santo Padre.

Según las Obras Misionales Pontificias de EE.UU., los fondos recaudados en el Domingo Mundial de las Misiones apoyan a: “82.498 seminaristas en formación; 258.540 religiosas que brindan atención y catequesis; y 844.000 catequistas que comparten la fe”.

Los fondos también ayudan a mantener 12.000 centros de salud, 8.750 orfanatos y hogares de ancianos y han contribuido a la construcción de 570 nuevas iglesias, según el comunicado.

En el video, el Papa León XVI invitó a los católicos a “reflexionar juntos sobre nuestra llamada bautismal a ser ‘misioneros de esperanza entre los pueblos'” y a que “renovemos nuestro compromiso con la dulce y alegre tarea de llevar a Jesucristo, nuestra Esperanza, hasta los últimos rincones del mundo”.

El mensaje papal anual para la Jornada Mundial de las Misiones se publica en febrero. El fallecido Papa Francisco eligió “Misioneros de Esperanza entre los Pueblos” como tema para la celebración de 2025.

Pie de foto: El Papa León XIV aparece en una captura de pantalla de su videollamada del 13 de octubre de 2025, en la que pide a las parroquias católicas de todo el mundo que celebren el Domingo Mundial de las Misiones el 19 de octubre y apoyen las misiones con sus oraciones y contribuciones financieras. (Foto/captura de pantalla de CNS, Vatican Media)