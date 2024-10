Domingos de Silla de Ruedas: una oportunidad para cambiar vidas 

Diócesis de Dallas lidera esfuerzo internacional que impacta la realidad de niños discapacitados en el mundo.

Por Constanza Morales / Revista Católica Dallas

Imagine por un momento cómo sería volver a ser niño y no tener la posibilidad de caminar. Imagine querer ir a la escuela o a la iglesia y no poder hacerlo porque no cuenta con una silla de ruedas. La realidad de decenas de miles de niños en comunidades marginadas del mundo, no está lejos de esa visión.

Pero la generosidad de los católicos de la Diócesis de Dallas ha permitido que por casi 15 años, miles de niños discapacitados que viven en la pobreza, recuperen su dignidad, al recibir una silla de ruedas.

Gracias a la realización del Domingo de Silla de Ruedas que sucede una vez al año, solo en 2023, la Diócesis de Dallas contribuyó con $661.000 de $1.2 millones que se recogieron en Texas. El esfuerzo es posible gracias a la alianza entre la Misión Americana de Silla de Ruedas (AWM), Los Caballeros de Colón y las parroquias diocesanas.

“Una silla de ruedas impacta a quien la usa y a diez personas más a su alrededor”, explicó Ricardo Guzman, presidente ejecutivo de AWM. “Todos hablan de inclusión, pero no puede haber inclusión sin movilidad”, recalcó.

CAMBIANDO VIDAS

En Texas, de los más de 800 concilios de Caballeros de Colón existentes, poco menos de 250 participan. Dallas lidera con unas 40 parroquias diocesanas participando anualmente en la colecta.

El padre Jason Cargo bendice a una niña discapacitada en la capilla del Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil y Teletón (CRIT) en Chihuahua, México, el 20 de agosto pasado. El padre Cargo viajó junto a miembros de los Caballeros de Colón para entregar 60 de 280 sillas de ruedas adquiridas gracias a las contribuciones de su comunidad parroquial en Plano, durante el Domingo de Silla de Ruedas, iniciativa impulsada por los Caballeros de Colón y American Wheelchair Mission. Foto: Cortesía AWM

Los Caballeros de Colón se encargan de informar a la comunidad un domingo antes de la colecta y están presentes el Domingo de Silla de Ruedas para encargarse de la logística de lo recolectado.

Los lazos que unen a las familias a través de la frontera de Texas con México, ha hecho que la mayoría de donativos de este estado vayan a comunidades en ese país, donde AWM trabaja en equipo con los Centros de Rehabilitación e Inclusión Infantil y Teletón (CRIT).

“Estamos impactando a la comunidad de donde venimos”, dijo Charlie Minjares Caballero de Colón en la Iglesia de San Marcos El Evangelista. Aunque su trabajo lo trasladó a Fairfax, en Virginia, Minjares viaja a Dallas para continuar promoviendo los Domingos de Silla de Ruedas que suceden una vez al año.

“Tengo un hermano en silla de ruedas y veo a mis padres batallar para hacerle la vida más cómoda y entiendo lo que una silla representa para una persona y su familia”, compartió. “Aunque solo recojamos pennies, ya es algo que ayuda a cambiarle la vida a una persona”, añadió.

Con la contribución de $150 que haga una persona, AWM puede adquirir una silla de ruedas, pues trabaja directamente con la empresa de manufactura y garantiza la entrega en contenedores.

El padre Jason Cargo, pastor de la Iglesia de San Marcos El Evangelista en Plano, carga a un niño discapacitado en Chihuahua, México, durante la entrega de una silla de ruedas que hizo parte de las 60 de 280 compradas con las contribuciones de la comunidad parroquial, el Domingo de Silla de Ruedas de 2023. La colecta es impulsada gracias a la alianza entre los Caballeros de Colón, American Wheelchair Mission y las parroquias católicas.

DALLAS A LA CABEZA

El 20 de agosto pasado, el párroco de la Iglesia de San Marcos en Plano, el padre Jason Cargo, viajó a Chihuahua, México, en compañía de miembros de los Caballeros de Colón y AWM, para entregar cerca de 60 de las 280 sillas de ruedas que se compraron gracias a la generosidad de los feligreses.

San Marcos recaudó más de $60,000 en el Domingo de Silla de Ruedas de 2023.

“Fue maravilloso estar allí y ser testigo de ese momento”, dijo el padre Cargo sobre el viaje a Chihuahua.“Habían niños cuya única opción era ser empujados en carriolas y ahora será diferente”, agregó el sacerdote.

La parroquia espera doblar la recaudación este año en su Domingo de Silla de Ruedas que se realizará el 13 de octubre.

San Marcos ha participado en el programa durante siete años y en 2023 estuvo por detrás de las iglesias de Príncipe de Paz que recaudó $136,000 y María Inmaculada $94,000.

En la lista de las cinco parroquias que más contribuyeron en Texas en 2023, cuatro pertenecen a la Diócesis de Dallas.

“Queremos cambiar la vida de las personas y el corazón de los católicos en Dallas nunca nos defrauda”, dijo Bill Weber, pionero en impulsar los Domingos de Silla de Ruedas en la parroquia de Príncipe de Paz, iglesia que encabeza las donaciones en todo Texas.

“No hay una diócesis en Texas que lo haga mejor que Dallas”, agregó. Weber dirige el capítulo estatal de la misión de silla de ruedas de Los Caballeros de Colón y siente la causa como propia.

Un video compartido por un amigo cercano a Los Caballeros de Colón y la experiencia de haber experimentado la vida con un hermano discapacitado, lo motivaron para sacar adelante los Domingos de Silla de Ruedas hace 14 años en su parroquia.

“Es muy gratificante”, dijo con lágrimas en la voz. “Jamás imaginé que este esfuerzo creciera a esa dimensión y ahora siento que somos capaces de hacer más”, agregó.

Al respecto Weber comentó que el objetivo es invitar a más concilios de los Caballeros a participar y lograr que más párrocos les abran las puertas en sus iglesias para difundir el mensaje entre sus feligreses. “Hay mucho potencial para crecer y extender el mensaje”, reiteró. “Si somos más, cambiaremos más vidas”.