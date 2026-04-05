Skip to main content Scroll Top

Dios nos invita cada día —y cada domingo— a dar testimonio de la Resurrección

April 5, 2026

Por: R.P. Marco Rangel 

Especial para Revista Católica Dallas

¿Qué tipo de imágenes o memorias vienen a nuestra mente cuando escuchamos la palabra Pascua? ¿Quizás la resurrección de Cristo? ¿Quizás colores blancos o pasteles? ¿Quizás un conejo, huevos de varios colores o la primavera? ¿Quizás celebraciones familiares? 

Para mí, desde pequeño ha sido el recuerdo de que después de participar en la santa misa, nos íbamos como familia al parque a disfrutar de una gran celebración en la que no faltaba la carne asada, el fútbol y la cacería de los huevos pintados rellenos de dulces. 

No fue hasta que me convertí en un adulto que empecé a reconocer, asociar y valorar los elementos de nuestra fe como lo más importante de la celebración de la Pascua. 

Pero algo que a veces se nos olvida es que la Pascua no se celebra solamente en el Domingo de Pascua, si no que la celebramos cada domingo del año. 

Todo domingo es día de resurrección de Cristo y es por eso que, como católicos para nosotros el domingo es el día más importante de nuestra semana: es el primer día y el que rige la semana que viene para nosotros. 

Por eso debemos comenzar nuestra semana en buen pie asistiendo a la santa misa, recibiendo la Palabra de Dios y Eucaristía para recibir la fuerza que nos ayudará a enfrentar lo que vendrá. De otra manera estaremos careciendo y teniendo más dificultades todavía en la vida cotidiana.

Es aquí entonces donde también podemos experimentar esas pequeñas ‘Pascuas’, es decir, en nuestra vida diaria. 

Quizás no lo vemos de esa manera, pero a diario, Dios nos invita a dar testimonio de la resurrección. Por ejemplo en la manera en que perdonamos al prójimo. 

Recordemos como Cristo, después de la resucitar y al regresar a ver a sus apóstoles, sus amigos más cercanos, no los condenó por abandonarlo, si no que los anima a vivir en ese espíritu de la resurrección que da valor e impulsa a seguirlo más fielmente. Igualmente en la manera en que mantenemos nuestra esperanza en momentos o situaciones difíciles, confiando en que Dios está con nosotros. 

Acuérdense que no hay día de la resurrección sin Viernes Santo de la crucifixión. 

A veces queremos vivir solamente en la gloria de la resurrección, pero se nos olvida que no hay cristianismo sin la cruz. 

Es por eso que enfrentar sufrimientos y dificultades con fe, pidiéndole a Dios no que nos quite esas cruces, si no que nos de las fuerzas para cargarlas, que ahí demostramos nuestra fe en lo que vendrá, ¡La gloria de la resurrección!

Incluso cuando vivimos una de las experiencias más difíciles como es experimentar la muerte de un ser querido. 

Ahí, sobre todo, en el confiar que vendrá la resurrección de los muertos, damos testimonio al poner en las manos de Dios a nuestros seres queridos confiando en su promesa. 

Así como la Virgen María, después de ver a su hijo amado sufrir, morir y ser depositado en la tumba, tiene que esperar tres días para ver du resurrección. 

Animo pues hermanos ¡Cristo ha resucitado! ¡Verdaderamente ha resucitado! ¡Aleluya, aleluya! 

El reverendo Marco Rangel es el párroco de la Iglesia de San Miguel Arcángel en Grand Prairie.

Related Posts

Un peldaño más arriba en la cima del buen discipulado

Jonathan Sanford (Izq), presidente de la Universidad de Dallas, el reverendo Rafael Ramírez (centro atrás), el reverendo Elmer Herrera-Guzman (derecha atrás) y otros profesores asociados al programa de Escuela Bíblica y Certificado de Ministerio Pastoral, posan con el grupo de graduados el 11 de mayo. Foto: Especial para RC/Tacho Dimas

31 May 2024
La imagen de la Virgen adornada con flores y manzanas a su alrededor, en el rezo del rosario de la Dormición de María, realizado el 14 de agosto en la Catedral Santuario Nacional de Nuestra Señora de Guadalupe, en Dallas.
Entre flores y manzanas velan el sueño de María

La imagen de la Virgen adornada con flores y manzanas a su alrededor, en el rezo del rosario de la Dormición de María, realizado el 14 de agosto en la Catedral Santuario Nacional de Nuestra Señora de Guadalupe, en Dallas.

03 Sep 2024
Un adiós que marca nuevos comienzos

Comunidad ‘despide’ al padre González y espera que los siga guiando desde su retiro.  Por Violeta Rocha/Especial para Revista Católica…

06 Oct 2024
Iconos embellecen el ‘cielo’ de NSP 

Artista italiano pintó bocetos que conectan la historia sagrada con el arte.  Por Violeta Rocha / Especial para Revista Católica…

06 Oct 2024
Pie de foto:  Acompañado por sacerdotes de toda la Diócesis de Dallas, el obispo Edward J. Burns ofrece una bendición mientras comisiona delegados para el Sínodo de la Diócesis de Dallas, durante la celebración de una misa en la Catedral Santuario Nacional de Nuestra Señora de Guadalupe el 14 de septiembre.
Obispo Burns llama a delegados a abrazar la misión sinodal

Por Michael Gresham Texas Catholic “Amigos míos, tenemos trabajo que hacer”. Con estas palabras, el obispo Edward J. Burns cerró…

06 Oct 2024
Cinco puntos esenciales sobre el sínodo diocesano

Se abre una nueva fase en el proceso de transformación que vive la Diócesis de Dallas.  Por Lacy de la…

04 Dec 2024
Cien años de amor a la Virgen de Guadalupe 

Alice Hernández (Der-sentada), posa junto a un grupo de integrantes de Las Guadalupanas, en diciembre de 2018, en la Catedral Santuario Nacional de Nuestra Señora de Guadalupe en Dallas.

05 Dec 2024
El momento que vive el sínodo diocesano

Por Lacy de la Garza Especial para Revista Católica Dallas El 1 de diciembre, primer día de la Asamblea del…

04 Dec 2024
Trazando un futuro lleno de esperanza

El obispo Edward J. Burns, celebra misa el 1 de diciembre durante la  Asamblea Sinodal celebrada en Irving, del 1 al 4 de diciembre de 2024. 
Foto RC/Michael Gresham

27 Dec 2024
Fundación entrega $1,1 millones en ceremonia de otoño

By Michael GreshamThe Texas Catholic RICHARDSON — El 15 de noviembre se hizo historia para la Iglesia Católica San Miguel…

30 Dec 2024
Tamales con sabor a comunidad 

Familias de la escuela SMC se unieron en torno a la mesa, para degustar y apoyar a su plantel. Por…

07 Jan 2025
Acercando a padres e hijos en la fe y la fraternidad

Iniciativa escolar centrada en la Adoración Eucarística, fortalece el camino familiar hacia la Pascua.  Por Violeta Rocha / Especial para…

12 Mar 2025
Reciben la invitación de la Cuaresma con espíritu y voluntad de cambio

Por Violeta Rocha Especial Revista Católica Dallas DALLAS— Levantarse más temprano y dejar obligaciones de lado para “comenzar bien este…

12 Mar 2025
Lecciones de la Cuaresma: un poco de VBS para acercar a la familia

Por Constanza Morales Revista Católica Dallas Cada Cuaresma las diversas parroquias a lo largo y ancho del país, ofrecen oportunidades…

19 Apr 2025
Catequistas construyen una comunidad parroquial más inclusiva y acogedora

Brisia Dávila y Yesenia Vizcarra de la Iglesia del Santísimo Sacramento, fueron honradas recientemente con el Premio al Servicio del…

28 Apr 2025