De la oración al servicio: el Ministerio de Música como llamado de Dios

DALLAS– Hace casi dos décadas, bajo el cielo estrellado de Arkansas, César Jesús Anguiano elevó una oración silenciosa al Señor: una petición para tener la oportunidad de hacer música , y para la Iglesia. Ahora, vive esa oración contestada a diario como director del ministerio musical en la Catedral del Santuario Nacional de Nuestra Señora de Guadalupe.

El comienzo profesional de Anguiano en la Catedral en 2016 —primero como director del coro español de la comunidad y luego, a partir de 2023, como director del ministerio de música— fue como un regreso a casa para Anguiano, quien había conocido inicialmente a la comunidad en 1998 después de mudarse del sur de Texas a Dallas .

“Este era mi hogar” , dijo el director sobre la catedral. “Venía aquí todos los días para la misa de las 7 p. m. e intentaba contribuir con mi guitarra y mi canto” .

Fue su participación en el ministerio de música de la catedral , dijo Anguiano, lo que plantó las semillas de su carrera actual: a medida que se involucró cada vez más en los coros de la comunidad , incluso como salmista, deseaba contribuir con más habilidad.

“Quería hacer [el ministerio musical] al nivel que pensaba que Dios merecía”, dijo.

Con ese fin, comenzó a tomar clases de canto y guitarra en una universidad local. Su estudio de la música despertó en él un mayor amor por ella, y comenzó a desear dedicarse a ella con más intensidad , ahora como profesión. Así pues, se unió a un grupo profesional de mariachis en Dallas.

Fue mientras viajaba con ese grupo de mariachis, recordó Anguiano, que ofreció su oración susurrada al cielo bajo el vasto cielo nocturno: “Querido Dios, desearía poder hacer lo que estoy haciendo aquí” , recordó haber orado, “pero en la Iglesia” .

A principios de 2008, su oración fue escuchada: lo contrataron como director de coro en la Iglesia Católica de Santa Rita. Sus ocho años en la parroquia le sirvieron de “campo de entrenamiento” , según él, para regresar a su primer hogar espiritual en Dallas, la catedral, como director de coro en 2016.

“Guardo muy buenos recuerdos y un profundo amor por esta parroquia” , dijo Anguiano sobre la catedral.

“Todo lo que hago lo hago con sinceridad y profundo amor y agradecimiento”.

UNIMOS NUESTRAS VOCES

Como director del ministerio musical, Anguiano asume la responsabilidad de fomentar un ambiente de coro devoto, un espacio sagrado de adoración eufónica para la congregación de la catedral . Supervisa los coros, salmistas e instrumentistas de la comunidad , afirmó, y lo hace en cada caso con miras a la excelencia. Después de todo, Anguiano reflexionó: “Nuestro Dios merece lo mejor”.

“Él quiere que [la música] se presente a un nivel que sabe que será profesional, que será agradable” , dijo el padre Jesús Belmontes, rector de la Catedral sobre Anguiano, refiriéndose al director como “una joya para nuestra iglesia” . “Nuestras voces se unen a las voces de los ángeles y adoramos a Dios de una manera muy significativa y profunda a través de los instrumentos y de la grandeza de la música” .

Al destacar que el ministerio de música en la catedral se ha expandido y evolucionado bajo la guía del director , alcanzando nuevas alturas de profesionalismo y versatilidad, el rector agregó: “Él puede tocar mariachi; puede tocar música instrumental … Lo hará de manera muy profesional, sin importar el estilo de música” .

Responsable de dirigir la mayor parte de las misas dominicales de la catedral, Anguiano dirige coros en inglés y español, así como un grupo de mariachis, fundado por él en 2018, y un coro infantil , formado este año. Como director del ministerio musical, también es responsable de varias misas a nivel diocesano.

“La Oficina de Culto cuenta con Cesar para todas las misas diocesanas que se celebran en la catedral” , dijo Jeanne Marie Miles, directora de la Oficina Diocesana de Culto. “Confiamos en él, en su talento musical y en sus conexiones con los músicos, no solo de la catedral, sino de toda la diócesis, para ofrecer el nivel musical que el obispo espera para las misas diocesanas” .

“Es muy bueno reuniendo a personas de diferentes lugares para crear música hermosa para las misas del obispo”, continuó Miles . “Unimos nuestras voces, y así nuestros corazones, mentes y voces se dirigen todos en la misma dirección: hacia Dios” .

MEJORANDO EL MINISTERIO

En un esfuerzo por aumentar la alfabetización musical en la catedral y más allá, Anguiano también ha iniciado una nueva iniciativa: “Fundamentos de Música” , que comenzó a principios de 2025. El programa está diseñado para enseñar a los participantes a leer música , desde notas hasta pentagramas y claves , y aplicar ese conocimiento a la música que encuentran en el ministerio.

“Más del 90% de las personas que participan en nuestros ministerios aquí en la Diócesis Católica de Dallas no saben leer música ” , dijo Anguiano. “Esta es la iglesia matriz de la diócesis, así que consideramos oportuno comenzar aquí” .

El curso se inspiró en un programa anterior de la Diócesis de Dallas para la formación de ministros de música en español, que atrajo a más de 175 participantes en el transcurso de cuatro sesiones.

“[Anguiano] aprovechó esa energía y ese impulso que habíamos creado con el programa diocesano” , dijo Miles. “Realmente ha hecho un excelente trabajo trabajando con la comunidad y ayudando a mejorar su musicalidad y su talento musical” .

El programa ya cuenta con la participación de participantes de casi 15 parroquias, compartió Anguiano, y espera que su alcance crezca.

A medida que el ministerio de música en la catedral continúa transformándose bajo su tutela, el director dijo que desea que el ministerio sea una fuente de alivio y unidad para la Iglesia local.

“El mayor impacto de la Virgen fue unificar” , dijo, haciendo referencia a la patrona de la Catedral, Nuestra Señora de Guadalupe, “y la música es una herramienta que puede hacer eso aquí en la catedral de Dallas” .

Pie de foto: César Jesús Anguiano, director del ministerio musical de la Catedral del Santuario Nacional de Nuestra Señora de Guadalupe, reconoce el mérito de la comunidad catedralicia por impulsar su trayectoria de casi dos décadas en el ministerio musical. Foto: Amy White/The Texas Catholic