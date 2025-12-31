Skip to main content Scroll Top

Danza, herencia y alegría: Euforia por la vida

December 31, 2025

Ministerio parroquial une familias y extiende una mano de apoyo a madres en crisis. 

Por Violeta Rocha

Especial para Revista Católica Dallas

DALLAS–El Grupo de Danza Folklórica Santa Mónica se lució nuevamente en un despliegue de colores y ritmos el pasado 28 de noviembre en el Centro Cultural Latino, al celebrar el evento Euforia que cada año beneficia al White Rose Women’s Center. 

Fueron cerca de nueve meses de intensos ensayos para 40 bailarines entre los 4 y los 45 años de edad, que ofrecieron su talento para recaudar fondos que contribuyen a servir a madres en crisis. 

El evento presenta un repertorio festivo de bailes típicos mexicanos y música de mariachi. En esta oportunidad la cantante mexicana Carolina Imperial, feligresa de la parroquia de María Inmaculada, estuvo entre los participantes. 

En 2024, Euforia recaudó $4,000 de acuerdo a Fabiola Gómez que ayuda en la coordinación desde el año 2017. 

Durante más de 40 años, el White Rose Women’s Center se ha enfocado en salvar la vida de bebés en peligro de aborto y al mismo tiempo cuidar la vida espiritual de las mujeres.

Su misión es posible gracias a la generosidad de donantes, parroquias diocesanas y la recaudación de fondos del Grupo de Danza Folklórica Santa Mónica, explicó Julie Eichelman, directora del centro. 

“Ver familias con sus hijos pequeños darle prioridad cada año y recaudar fondos para apoyar nuestra misión realmente inspira humildad y es muy destacable”, dijo Eichelman.

Desde 2020 el White Rose Women’s Center ha registrado cerca de 4,000 visitas de mujeres al Programa Magdalena que les brinda apoyo espiritual, emocional y material durante el embarazo y la maternidad, explicó la directora. 

El aporte de los fondos recogidos con Euforia, ayuda por ejemplo, a mantener la promesa de aliviar a esas madres que tienen dificultades económicas para pagar un arriendo, dijo Eichelman.

“Si la promesa de ayudarles con el pago de la renta es lo que va a mantener a un bebé con vida, entonces es una promesa que vamos a hacer”, comentó. “La continua donación de Euforia nos ayuda a entender cuánto dinero entra para poder mantener fielmente esa promesa de renta”, agregó.   

FAMILIA QUE DANZA UNIDA

El aporte de Euforia a la causa pro vida abarca más allá del beneficio que lleva a la misión del White Rose Women’s Center, tocando incluso a los propios bailarines de la Danza Folklórica Santa Mónica. 

Su fundador, Anastasio ‘Tacho’ Dimas, feligrés de la Iglesia de Santa Mónica, se esmera para que la Danza sea una avenida de unión y servicio para las familias.

“Lo más grande que tiene para ofrecer este ministerio es el valor de la familia, la que reza, que sirve y que se entrega a los demás”, explicó Dimas, que también participa como instructor de baile. 

“Somos una familia, una hermandad que quisiéramos que muchas más familias experimentaran porque las acerca más a Dios”, agregó Fabiola Gómez.

La semilla ya da frutos entre las nuevas generaciones. 

Un ejemplo es el de las hermanas Karolina y Mónica Hidalgo de 15 y 13 años respectivamente. 

Las jóvenes, aunque feligresas de la Iglesia de San Miguel Arcángel en Grand Prairie, se integraron a la Danza Folklórica Santa Mónica desde hace cuatro años.

“Euforia no solo es una celebración de nuestra cultura sino de nuestros valores católicos”, dijo Karolina. “Aprecio que no solo se trata de bailar, si no de aprender más de Dios y de servir”, agregó.

Su madre, Patricia Hidalgo, celebra que sus hijas contribuyan con su talento a la misión de salvar vidas y al mismo tiempo preserven la fe que les han inculcado. 

“Para nosotros como padres es muy importante que nuestras hijas se mantengan cerca de Dios, junto a otros jóvenes que buscan lo mismo”, concluyó.

Pie de foto: Integrantes de la Danza Folklórica Santa Mónica bailan durante Euforia 2025, evento que cada año recauda fondos de ayuda para el White Rose Women’s Center de Dallas. Foto: Especial para RC/Tacho Dimas

