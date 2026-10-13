ÚLTIMA HORA: Cirugía del Papa León revela cáncer de pulmón

Por Courtney Mares

OSV News

ROMA — Al Papa León XIV se le ha diagnosticado cáncer de pulmón tras una intervención quirúrgica de 90 minutos realizada el 13 de octubre, durante la cual los cirujanos extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho del pontífice.

El Dr. Stefano Margaritora, jefe de cirugía torácica del Hospital Gemelli de Roma, dirigió el equipo médico en esta operación mediante técnica videoasistida. En un comunicado conjunto con el Dr. Luigi Carbone, difundido poco antes de las 22:00 horas, los médicos informaron que el «examen confirmó el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, tal como se sospechaba a raíz de las pruebas preoperatorias».

«El Santo Padre permaneció en el quirófano unas tres horas; la cirugía en sí duró aproximadamente 90 minutos», señalaba el comunicado. «Tras la intervención, el Papa despertó según lo previsto y, después de un breve periodo de observación, regresó a su habitación en la décima planta».

El Papa fue operado a última hora de la tarde, tras haber ingresado en el Hospital Gemelli de Roma a las 13:00 horas.

«La cirugía fue un éxito, se completó en el tiempo y la forma previstos, y el Santo Padre ha regresado a su habitación», informó la Oficina de Prensa de la Santa Sede en un comunicado emitido poco antes de las 20:00 horas.

Estaba previsto que el Papa León permaneciera una semana recuperándose en el Hospital Gemelli de Roma, situado en la cima de Monte Mario, la colina más alta de la ciudad. El Vaticano ha cancelado todas las audiencias programadas del Papa hasta el 20 de octubre.

La capilla del hospital estaba abarrotada de gente el martes por la tarde, cuando el cardenal Baldassare Reina, vicario general de la diócesis de Roma, dirigió el rezo del rosario por la salud del Papa, mientras los fieles aguardaban con ansiedad los resultados de la operación.

Entre quienes acudieron a rezar se encontraba sor Alphonsa Manikkathan, originaria del estado indio de Kerala, junto con otras religiosas de la congregación Hijas de la Divina Providencia, cuya residencia se encuentra cerca del hospital.

«Rezamos por el Papa todos los días, no solo hoy», declaró sor Alphonsa a OSV News. «Jesús dijo que donde dos o más se reúnan y oren por algo, Él se lo concederá. Por eso estamos rezando para que se recupere pronto».

El padre Miguel Silvestre Bengoa, de España, también se unió al rezo del rosario en el hospital.

«Si el Papa sufre, nosotros también sufrimos con él», dijo, «pero también queremos volver a verlo en el Vaticano».

«Fue muy grato estar cerca del Papa en este mismo hospital», comentó el sacerdote. «Ponemos la salud del Papa en manos de Nuestra Señora».

La operación del Papa León tuvo lugar pocos días después de que revelara al mundo, al finalizar su oración del Ángelus en la Plaza de San Pedro el 11 de octubre, que necesitaba someterse a una cirugía.

Desde la ventana del Palacio Apostólico, el Papa anunció que los médicos habían descubierto un nódulo en su pulmón durante un examen médico, y añadió que la lesión se había detectado «en una fase muy temprana» y estaba «bien localizada».

«Los médicos consideran aconsejable la intervención, así que, siguiendo su consejo, he decidido someterme a una operación para extirparlo», declaró el Papa León.

Desde el anuncio del Papa, han llegado oraciones y mensajes de apoyo de todo el mundo, provenientes de primeros ministros, presidentes, líderes religiosos y obispos católicos.

Esta ha sido la segunda vez que el Papa, de 71 años, ha sido hospitalizado a lo largo de su vida, según una biografía publicada recientemente. Poco después de su elección, el Papa León comentó que solo había estado hospitalizado una vez antes de asumir el pontificado: cuando contrajo fiebre tifoidea poco después de llegar a Perú como misionero agustino en 1985.

«Es la única vez en mi vida que he estado hospitalizado», se cita al Papa León en el libro Pope Leo XIV (Papa León XIV), de Elise Ann Allen, describiendo aquel episodio como un momento «muy significativo» de su vida que le ayudó a centrarse con mayor claridad en su nuevo ministerio. La cirugía del Papa León tuvo lugar menos de un mes antes de su viaje previsto a Sudamérica —que sería el periplo internacional más largo de su pontificado, del 6 al 17 de noviembre, con escalas en Uruguay, Argentina y Perú—. El Vaticano aún no ha anunciado cambios en el viaje.

El cardenal Isao Kikuchi, arzobispo de Tokio, quien se reunió con el Papa León en audiencia privada el día anterior a la intervención, escribió en redes sociales que el pontífice le había comentado el 12 de octubre su deseo de operarse cuanto antes para disponer de tiempo para recuperarse antes del viaje a América Latina.

«Me aseguró que se trata de una operación menor y que no siente ninguna molestia física; dijo que había decidido operarse lo antes posible para no alterar sus planes de visitar América Latina», declaró el cardenal Kikuchi. «Debemos tener al Santo Padre presente en nuestras oraciones».

Pie de foto: Una imagen del Papa León XIV y otros objetos se exhiben frente al Hospital Gemelli de Roma en la tarde del 13 de octubre de 2026, donde el pontífice fue sometido a una cirugía para extirpar un nódulo pulmonar. Esa misma noche, el Vaticano anunció que la operación había sido un éxito. (Foto OSV News/Stoyan Nenov, Reuters)