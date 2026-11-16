El sacerdote puertorriqueño fue despedido con un sentido homenaje que honró su legado de fe y servicio en la Diócesis de Dallas.

Por Violeta Rocha

Especial para Revista Católica Dallas

DALLAS— Como un sacerdote que trabajó arduamente en la Diócesis de Dallas por impulsar a la comunidad católica hispana, fue recordado el padre Aníbal Adorno, fallecido el pasado 28 de octubre y honrado con una misa funeraria el 4 de noviembre en la Catedral Santuario Nacional de Nuestra Señora de Guadalupe y una misa memorial el 9 de noviembre, en la Iglesia de San Juan Diego.

“El ascendió la montaña del Señor”, dijo en su homilía en la Catedral, el reverendo Salvador Guzmán. “Lo hizo asegurándose de que la Palabra de Dios llegara al corazón del pueblo. Así fue como escaló la montaña, buscando cumplir el anhelo más profundo de su corazón: servir únicamente al Señor”, agregó.

El padre Adorno de origen puertorriqueño, fue ordenado en 1992 en la Diócesis de Dallas y sirvió como vicario en la Iglesia de Santa Mónica de 2000 a 2007. Allí fue el principal impulsor de la misión que en 2006 dio origen a la cuasi parroquia de San Juan Diego, elevada a parroquia diocesana en el año 2010.

“El padre Aníbal dejó buenos cimientos en San Juan Diego”, dijo el diácono Abel Cortés que sirvió junto al sacerdote puertorriqueño durante las misas que se celebraban hace dos décadas, en un terreno baldío detrás del cementerio Calvary Hill, sobre la calle Lombardy, en el noroeste de Dallas.

“Celebrábamos llenos de alegría, sin importar el clima y siempre había sonrisas con el padre Aníbal”, agregó. “De él aprendí más de la caridad, la obediencia y a entregarme totalmente a la gente. El no conoció el egoísmo”, agregó.

PERSEVERANCIA Y ENTREGA

Durante la última década de su vida, el padre Adorno enfrentó desafíos de salud derivados de la enfermedad de Parkinson. Sin embargo, lejos de menguar su entrega sacerdotal, estas dificultades fortalecieron su vocación de servicio.

Fue un sacerdote con un gran “celo apostólico”, dijo Lupita Frausto, directora de formación en la fe en San Juan Diego y quien sirvió con el padre Adorno en esa parroquia y en la Iglesia de Santa Mónica.

“Nos enseñó a ver el dolor de su enfermedad para la redención de uno. Él siempre pedía por las intenciones del Papa, por los sacerdotes, por la redención de las almas”, agregó.

“Del padre Aníbal, aprendí que es posible vivir la fe y que estamos llamados a la santidad”, dijo Lupita Leal, feligresa de San Juan Diego desde hace más de dos décadas.

La comunidad de San Juan Diego fue testigo de su perseverancia y fidelidad al ministerio, al verlo acudir cada miércoles para administrar el sacramento de la Reconciliación y celebrar la santa misa en los últimos años.

“Como cristianos nuestra llamada “es morir no necesariamente fisicamente, sino dar la vida por el otro”, dijo el reverendo Daniel Rendón, párroco de San Juan Diego, en la misa memorial del 9 de noviembre.

“El padre Aníbal, aún enfermo venía a oficiar misa y moría y se desasía y se perdía para dar el testimonio de Jesús”, agregó.

UNA HUELLA PERDURABLE

Luego de su paso por San Juan Diego, el padre Adorno sirvió en las parroquias de San Agustín en Dallas, San José en Waxahachie y Corpus Christi en Ferris.

“Era una fuerza imparable, un hombre decidido a servir al Señor y a su pueblo mediante el trabajo”, agregó el reverendo Guzmán.

La guatemalteca Elvia Buenzo recuerda como tras 23 años de distancia con la Iglesia Católica, fueron las homilías del padre Adorno en la parroquia de San Agustín, las que le mostraron el camino de regreso.

“Le hablaba mucho a los jóvenes y recordé que yo también de joven servía a mi iglesia y poco a poco comencé nuevamente”, dijo Buenzo que hoy sirve en el coro de la Iglesia de Santa Ana en Coppell.

En su entrega al servicio del ministerio hispano, el padre Adorno contó con el valioso acompañamiento de las Misioneras Catequistas de los Pobres, quienes dirigieron durante 20 años, la Pastoral Juvenil Hispana de la Diócesis de Dallas.

Sor Mickey Espinoza MCP, ex cabeza de la PJH y actual directora de ministerio hispano en la Diócesis de Little Rock en Arkansas, dijo que la magnitud con que la comunidad en Dallas despidió al padre Adorno, es testimonio de lo profunda que es la huella que dejó en nuestra diócesis.

“Estoy agradecida con Dios por haberlo conocido y haber compartido y haberlo sentido muy cercano”, dijo Sor Espinoza. “El verlo más allá, en su compromiso sacerdotal, en las parroquias en que sirvió, significa la gracia de Dios y el llamado de Dios para cada uno”, agregó.

Como un trabajo ‘de hermanos’ describió a su turno la hermana Norma Muñoz MCP, haber colaborado junto al padre Adorno en avivar la fe de la comunidad hispana en la Diócesis de Dallas.

“El haber trabajado con el padre Aníbal fue una bendición muy grande”, dijo la religiosa que actualmente sirve en Arkansas, “Buscábamos ante todo el bien de la comunidad y que la comunidad hispana tuviera voz dentro de nuestra Iglesia”, agregó.

El padre Adorno descansa en el Cementerio Viejo del municipio de Corozal en la región centro-norte de Puerto Rico, a donde fueron llevados sus restos después de una misa fúnebre, celebrada el 6 de noviembre en la parroquia de la Sagrada Familia en su isla natal.

Pie de foto: Un retrato del padre Aníbal Adorno, fue expuesto durante la misa fúnebre celebrada el 4 de noviembre de 2026 en la Catedral Santuario Nacional de Nuestra Señora de Guadalupe en Dallas. El sacerdote puertorriqueño es recordado por su acompañamiento a la comunidad católica hispana tanto en la Pastoral Juvenil Hispana, como en el impulso de la misión San Juan Diego hace dos décadas. (Foto: RC/Michael Gresham)