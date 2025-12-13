Skip to main content Scroll Top

Obispo Burns publica Carta Pastoral Post Sinodal y Plan en la Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe

December 13, 2025

Hoy, en la festividad de Nuestra Señora de Guadalupe, el obispo Edward J. Burns de la Diócesis Católica de Dallas publicó su carta pastoral y plan postsinodal, marcando el inicio de la siguiente etapa en la vida de la Iglesia local.

La carta pastoral y el plan establecen una visión y una misión de renovación, llamando a todos los fieles a una evangelización y formación más profundas, a la vez que los instan a abrazar su misión apostólica como discípulos misioneros de Cristo.

“Llenos de la esperanza del Evangelio y confiados en las promesas del Señor, nos encontramos al comienzo de un nuevo capítulo en la vida de nuestra Iglesia local”, dijo el Obispo Burns. “Este es un llamado a todos a vivir el Evangelio de Cristo con mayor fidelidad y a convertirnos en una Iglesia misionera donde cada discípulo se sienta llamado, elegido y enviado por Él”.

El obispo Burns convocó el Sínodo de la Diócesis de Dallas en febrero de 2021, ofreciendo una respuesta histórica a los desafíos sin precedentes de la pandemia mundial. Desde entonces, miles de personas de toda
la Diócesis han compartido sus esperanzas y preocupaciones mediante sesiones de escucha, debates, oración y discernimiento. En diciembre de 2024, casi 300 delegados de parroquias de toda la Diócesis se reunieron
en la Asamblea del Sínodo y votaron 376 resoluciones.

Hoy, basándose en esas resoluciones y en el consejo del clero y los líderes laicos, el obispo Burns presenta su plan como un llamado a la renovación, ofreciendo una visión clara para la Diócesis de Dallas:

“Para llevar a la gente a Jesucristo, y a Jesucristo a su pueblo”.

El plan pastoral incluye una nueva declaración de misión diocesana:

“La Diócesis Católica Romana de Dallas llama a todas las personas a la santidad a través de Jesucristo, quien es Sacerdote, Profeta y Rey, celebrando los sacramentos, proclamando el Evangelio, fortaleciendo a las familias y a las personas en su relación con Cristo, abrazando el discipulado misionero y practicando una fiel administración y gobierno, preparándose así para un crecimiento duradero”.

Los temas claves de la carta pastoral y del plan incluyen fomentar una cultura de
vocaciones, brindar un fuerte apoyo a los sacerdotes en su ministerio, fortalecer a las familias y a los individuos a través de una mejor catequesis y preparación sacramental, e instar a la práctica de una administración
fiel para sostener el crecimiento diocesano y formar discípulos misioneros comprometidos a vivir y compartir el Evangelio.

Lea la carta pastoral postsinodal completa y el plan del Obispo Burns en dallascatholic.org/hope­of­the­gospel/.

El recorrido sinodal de un vistazo

Miércoles de Ceniza 2021: El obispo Edward J. Burns emitió una carta pastoral pidiendo un sínodo diocesano, invitando a los fieles a un proceso de oración, escucha y renovación.
12 de diciembre de 2021: Comienza el camino sinodal en la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe

2021–2023: Se realizaron 30 sesiones de escucha en los nueve condados de la Diócesis, en las que participaron miles de católicos y muchos no católicos que eligieron participar.
Diciembre de 2024: La Asamblea del Sínodo de cuatro días se reúne con
284 delegados discutieron y luego ofrecieron un voto consultivo sobre 376 resoluciones después de un discernimiento lleno de oración.

2025: Se inicia la redacción del documento de la fase de Implementación, guiado por el clero y fieles laicos a través de la Comisión de Implementación del Sínodo.
2026: Comienza la implementación del plan.

La Diócesis Católica de Dallas alberga a 1,4 millones de católicos en nueve condados (Collin, Dallas, Ellis, Fannin, Grayson, Hunt, Kaufman, Navarro y Rockwall) en el norte de Texas.

