Nuestra Señora del Pilar: 25 años de fe que se vive sirviendo

Por Violeta Rocha

Especial para Revista Católica Dallas

DALLAS—La ferviente comunidad de la parroquia de Nuestra Señora del Pilar (NSP) se llenó de júbilo el pasado 8 de enero, cuando celebró sus 25 años de historia sirviendo a la comunidad hispana en el sur de Dallas.

Al ver a decenas de parroquianos reunidos en la misa de Acción de Gracias celebrada en la parroquia, el reverendo Roshan Fernandes describió a NSP como una “comunidad de comunidades donde todos los fieles se quieren conocer y dar testimonio de su fe”.

“Somos una iglesia que vive en la providencia de Dios y esto nos habla de la fidelidad de Él que nos ayuda siempre en maneras que nosotros no creemos”, agregó.

UNA IGLESIA EN SALIDA

El sacerdote recordó los inicios de la parroquia bajo el liderazgo del obispo Charles V. Grahmann que con NSP buscó aliviar la necesidad de una comunidad que las parroquias vecinas de Santa Cecilia y Santa Clara no podían atender.

“La primera misa que se celebró en NSP congregó a cerca de 70 personas y hoy al celebrar 25 años recibimos 4,000 mil personas en cada misa dominical”, celebró el párroco de origen indio.

Varios son los momentos que han traído alegría a la comunidad de NSP porque son el resultado del trabajo conjunto de los fieles por sacar adelante proyectos pactados durante largos años, dijo el sacerdote.

Entre ellos el padre Fernandes mencionó la instalación de un crucifijo en el santuario de la parroquia concretada en 2022, la colocación de una escultura de San José en el año 2023 y la terminación del embellecimiento del techo interior de la iglesia con la Corona Mistérica concluida en 2025.

Así mismo, en estos 25 años de servicio, la comunidad de NSP ha forjado ministerios emblemáticos que contribuyen a extender los lazos de fraternidad y unión entre las familias que la integran.

Entre ellos el padre Fernandes destacó las comunidades del Camino Neocatecumental, el Grupo de Familias, el Ministerio de la Divina Misericordia y el recientemente formado grupo Post-Confirmación que agrupa a más de 200 jóvenes entre los 14 y los 18 años de edad.

“Es una iglesia muy activa que sale a la evangelización”, dijo Servando Hernandez que hace parte de la Comunidad Neocatecumental 25 junto a su esposa.“Hoy vimos los frutos de la parroquia”, agregó Patricia Hernández, acerca de la celebración de los 25 años de la parroquia.

Los esposos Hernández han criado a sus siete hijos en NSP y con alegría vieron nacer en la parroquia la vocación de uno de ellos que actualmente se forma en el Seminario Redemptoris Mater en Nueva Jersey.

“Cuando uno es fiel con Dios, Dios es fiel con uno”, comentó alegre Servando.

“Dios siempre viene a darnos la repuesta de que hay que seguir trabajando”, dijo José Salazar, director de Ambiente Seguro desde hace 12 años, pero feligrés desde hace 15.

Salazar es sacristán, catequista, coordinador del grupo de programadores y sirve como ministro extraordinario de la comunión.

“Se que si hay proyectos se cumplirán porque si a través de estos 25 años se ha logrado bastante, se que Dios nos va a guiar como feligresía”, dijo Salazar.

El padre Fernandes comentó que el año de Jubileo continuará en NSP con celebraciones enfocadas para cada uno de los ministerios parroquiales. “Que sirvan para renovar nuestro espíritu celebrando todos juntos como iglesia”, dijo el sacerdote.

Así mismo mencionó como proyectos futuros, la construcción de un campanario en la parroquia y la instalación de un sistema de luces en el Centro Comunitario St. James, propiedad de NSP y donde se espera construir en el futuro una cancha para que los jóvenes de la iglesia jueguen futbol, este último proyecto será impulsado gracias a un grant otorgado por la Fundación Católica en su ceremonia de otoño.

Pie de Foto: La comunidad de la parroquia de Nuestra Señora del Pilar, celebró una misa de acción de gracias el 8 de enero, por los 25 años de historia de la iglesia. Especial para RC/Tacho Dimas