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Noches de reflexión: El guión de tu vida en manos de Dios

April 14, 2026

Por Ilzydora Hernández

Especial para Revista Católica Dallas

La parroquia de San Marcos el Evangelista en Plano ha creado una iniciativa de evangelización bilingüe basada en el libro Yo iré delante de ti: deja a Dios escribir el guión de tu vida.
La iniciativa fue introducida por el párroco, el padre Jason Cargo y es facilitada por la autora del libro, Jannie Guzman Montalvo, quien guía las charlas y dinámicas durante el proceso.
Los participantes se reúnen todos los jueves durante nueve semanas para vivir un camino de reflexión, enseñanzas y dinámicas que buscan llevar a cada persona a un encuentro personal con Dios.
A través de esta experiencia, los participantes reflexionan sobre la importancia de confiar en que Dios guíe sus vidas.
El proceso se desarrolla a través de cuatro etapas conocidas como “Las Cuatro D”: Detenerse, Dispuesto, Descubrir y Dejar.
La primera etapa, “Detenerse” invita a poner un freno al ritmo acelerado de la vida, sumergirse en la presencia de Dios y dejar a un lado los propios planes para escuchar lo que Dios quiere para nosotros.
Después de detenerse, los participantes pasan a la etapa “Dispuesto”, que invita a abrir el corazón con humildad, aceptar la voluntad de Dios y confiar en su plan.
La tercera etapa, “Descubrir”, comienza cuando, al detenerse y abrirse a Dios, las personas comienzan a reconocer heridas donde necesitan crecimiento y sanación espiritual y poder descubrir el amor de Dios y su cercanía. 
El camino concluye con la etapa “Dejar”, que invita a permitir que Dios actúe plenamente y guíe la vida de cada participante.

CAMINO DE PAZ
Para Ludivina Solís, integrante del grupo en español y feligresa desde hace ocho años en San Marcos, la experiencia ha sido profundamente transformadora.
“Fue un encuentro personal con Jesús, muy hermoso. Es como sentir el abrazo de Dios”, dijo. “Todo el tiempo estamos corriendo y nunca tenemos tiempo para contemplar a Dios”, agregó.
La iniciativa ha reunido a cerca de 50 participantes que comparten momentos de reflexión y oración. “Todos se ven muy contentos y no quieren que se terminen las nueve semanas”, añadió Solís.
Para Patty Corsi, feligresa de la parroquia desde hace más de dos décadas, la experiencia también ha sido enriquecedora.
“He podido descubrir paz en este mundo tan dividido”, dijo. La iniciativa integra oración y la Sagrada Escritura.
Jessica Cárcamo, participante del grupo en español, describió el proceso como un camino de crecimiento espiritual.
“Dios rompe lo que necesita romper y comienza a reconstruir con su paz”, comentó.
La iniciativa será ofrecida los jueves de 7 a 9 p.m. En inglés inicia el 30 de abril y culmina el 26 de junio. El grupo en español se realizará del 2 de julio al 27 de agosto.
Para más información contacte a Natalia Barela al 972-423-5600 Ex. 271
Pie de foto: Viviana Ortega (izquierda) y Carmen Rodríguez conversan durante una noche de reflexión, el 19 de febrero de 2026, en la parroquia de San Marcos Evangelista en Plano. La reflexión forma parte de la iniciativa titulada ‘Deja que Dios escriba el guion de tu vida’, nombre inspirado en el libro de Jannie Guzmán.(Foto: Especial para RC/Ben Torres)

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