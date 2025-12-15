Skip to main content Scroll Top

Multitudes de peregrinos celebraron a la Virgen Morena con fe y gratitud

December 15, 2025

La celebración de la Virgen de Guadalupe en Dallas, estuvo marcada por profunda devoción y esplendor cultural. 

Por Violeta Rocha

Especial para Revista Católica Dallas

DALLAS—Llegar el 11 de diciembre de rodillas y cargando una estatua de piedra de la Virgen Morena, fue para José Martinez “una pequeña manda para agradecerle por todas las bendiciones”, dijo el también feligrés de la Iglesia de San Agustin en Dallas. 

Junto a Martinez, una decena de mil guadalupanos colmó la calle Ross en el centro de Dallas, el 11 de diciembre, víspera de la Fiesta de Santa María de Guadalupe, con la intención de visitar la Catedral dedicada a la Virgen Morena, patrona de Dallas y las Américas. 

Con la conclusión de la novena en su honor, la gente llenó las bancas del Santuario desde las 6:30 p.m. para rezar el santo rosario que estuvo seguido de danzas de matlachines y cantos. 

A las 10 p.m. el obispo Edward J. Burns concelebró la misa junto al rector de la Catedral, el padre Jesús Belmontes. A la medianoche se cantaron Las Mañanitas a la Virgen a ritmo de banda norteña. 

LLENOS DE GRATITUD

“Vengo de corazón a ver a la Virgen porque Ella siempre está conmigo, en las buenas y en las malas”, afirmó Martinez, vistiendo una tilma de San Juan Diego con la imagen de la Virgen Morena en su pecho.

El atuendo lo ha vestido cada 12 de diciembre desde que llegó de México al norte de Texas hace 15 años. “Siempre he sido devoto y a Ella le encomiendo a toda mi familia”, comentó. La estatua que llevó en brazos, dijo, es “un símbolo de que cuando estoy con ella, se van todos mis problemas”. 

Así como para Martinez, para las familias Lara, Velazquez y Avilés, llegar a “felicitar y agradecer” a la Virgen de Guadalupe en su día, no era una opción, sino una obligación, “un acto de fe al que no podíamos faltar”, dijeron.

Fueron unos diez miembros de estas familias que en el día de la Virgen de Guadalupe, quisieron peregrinar para recibir las indulgencias del Año Jubilar.

“Venimos a agradecerle a la Virgen por varios milagros que hizo en nuestras familias”, dijo Araceli Lara.

“Es algo celestial poder estar aquí en su casa, en su santuario y agradecerle por todos los milagros que nos concede Dios a través de la Virgen de Guadalupe”, agregó Carolina Avilés, asegurando que tras recibir la indulgencia, “me siento bendecida, ligera y agradecida porque pude sacar almas del purgatorio y al mismo tiempo venir a celebrar a la Virgen, ya que siempre hemos sido guadalupanas”,  dijo  la mujer originaria de Guanajuato, México.

NO ESTÁN SOLOS

Hablando en español, el obispo Edward J. Burns dijo a los fieles reunidos en la santa misa, que la Virgen de Guadalupe “los ama aún más”. 

“Gracias por su fe, gracias por su amor a nuestra Madre”, agregó recordando que la Virgen de Guadalupe apareció no frente a los poderosos, “sino a un hombre humilde, a San Juan Diego. Y hoy Ella les habla a ustedes de la misma manera, ella les dice “no tengas miedo, ¿no estoy yo aquí que soy tu madre?”, recordó. 

“Nuestra Señora de Guadalupe camina con ustedes en estos momentos y yo como su obispo, yo camino con ustedes también, la Iglesia camina contigo, ustedes no están solos”, agregó expresando enfáticamente “a los miembros de la comunidad inmigrante” que “la Iglesia es su hogar, es su casa, ustedes no están en los márgenes de la Iglesia, ustedes son la Iglesia”, afirmó. 

Antes de que el obispo diera la bendición final, el padre Belmontes agradeció a todos los ministerios de la Catedral por su esfuerzo en “entregar una fiesta digna para nuestra madre”. Asimismo agradeció a todos los presentes “que acompañaron al obispo Burns y exhortó a que el mensaje del obispo lo lleven en el corazón. “Esta es la casa de nosotros y somos bienvenidos, porque Ella (la Virgen) nos adopta a todos”, dijo. 

Jorge Hernández, ministro de eucaristía en la Catedral, apoyó en los servicios de hospitalidad y asegura que recibir a tantos peregrinos cada año es una mezcla de “alegría y nostalgia porque conmueve ver tanta gente que llega frente a la Virgen a agradecer, pero también con sus necesidades”, dijo agregando que “esa necesidad me inspira a orar más, a estar más fuerte en mi fe y a través de la Virgen pedirle a nuestro señor Jesucristo por todos”. 

Vea toda la galería visitando: https://thetexascatholic.smugmug.com/Feast-of-Our-Lady-of-Guadalupe-2025

Pie de foto: Fieles observan las danzas de matachines afuera de la Catedral Santuario Nacional de Nuestra Señora de Guadalupe en Dallas, el 11 de diciembre de 2025. Foto: Especial para RC/Tacho Dimas

Related Posts

FOTOS: ESPECIAL PARA RC/BEN TORRES La Danza Peregrina de la Iglesia de Santa Cecilia, participará este 11 de diciembre en la peregrinación guadalupana. En la foto, danzan en la Misa del 22 de noviembre en esa parroquia de Dallas.
Regresan los peregrinos a Dallas

Una antigua tradición Guadalupana, vuelve tras años de pausa en la diócesis, reuniendo peregrinos y danzantes en honor a la…

03 Dec 2022
FOTOS: ESPECIAL PARA RC/BEN TORRES Una familia invitada por la Sociedad Guadalupana, reza el rosario en honor a la Virgen de Guadalupe, el 20 de noviembre.
Un rosario por cada estrella: crece tradición guadalupana

Ministerio parroquial extiende conocimiento del milagro del Tepeyac, mientras fortalece devoción al santo rosario. Por Violeta Rocha Especial para Revista…

03 Dec 2022
Celebrando la Catedral Santuario Nacional de Nuestra Señora de Guadalupe

Queridos hermanos en Cristo: Es con inmensa alegría que celebramos la elevación de la Catedral Santuario Nacional de Nuestra Señora…

08 Dec 2023
Foto Archivo Diócesis de Dallas Feligreses y clérigos, algunos venidos de otras partes del país, llenaron la Catedral del Sagrado Corazón en octubre de 1902 cuando se hicieron dos celebraciones—una en la mañana y otra en la noche—sobre la dedicación del templo.
Un lugar sagrado en la historia

Repaso de los grandes hitos históricos que llevaron a la Catedral a elevarse como santuario nacional. Por Michael Gresham TEXAS…

08 Dec 2023
Fotos Archivo RC El padreJesús Belmontes, rector de la Catedral Santuario Nacional de Nuestra Señora de Guadalupe en Dallas, bendice objetos religiosos de la familia Pérez, al término de la celebración de su primera misa como rector, el 14 de julio del 2021.
Reflexiones de una historia forjada con entrega y pasión

Rectores repasan los grandes momentos en la evolución de la Catedral Santuario Nacional de Nuestra Señora de Guadalupe. Por Violeta…

08 Dec 2023
Un peldaño más arriba en la cima del buen discipulado

Jonathan Sanford (Izq), presidente de la Universidad de Dallas, el reverendo Rafael Ramírez (centro atrás), el reverendo Elmer Herrera-Guzman (derecha atrás) y otros profesores asociados al programa de Escuela Bíblica y Certificado de Ministerio Pastoral, posan con el grupo de graduados el 11 de mayo. Foto: Especial para RC/Tacho Dimas

31 May 2024
La imagen de la Virgen adornada con flores y manzanas a su alrededor, en el rezo del rosario de la Dormición de María, realizado el 14 de agosto en la Catedral Santuario Nacional de Nuestra Señora de Guadalupe, en Dallas.
Entre flores y manzanas velan el sueño de María

La imagen de la Virgen adornada con flores y manzanas a su alrededor, en el rezo del rosario de la Dormición de María, realizado el 14 de agosto en la Catedral Santuario Nacional de Nuestra Señora de Guadalupe, en Dallas.

03 Sep 2024
Un adiós que marca nuevos comienzos

Comunidad ‘despide’ al padre González y espera que los siga guiando desde su retiro.  Por Violeta Rocha/Especial para Revista Católica…

06 Oct 2024
Iconos embellecen el ‘cielo’ de NSP 

Artista italiano pintó bocetos que conectan la historia sagrada con el arte.  Por Violeta Rocha / Especial para Revista Católica…

06 Oct 2024
Pie de foto:  Acompañado por sacerdotes de toda la Diócesis de Dallas, el obispo Edward J. Burns ofrece una bendición mientras comisiona delegados para el Sínodo de la Diócesis de Dallas, durante la celebración de una misa en la Catedral Santuario Nacional de Nuestra Señora de Guadalupe el 14 de septiembre.
Obispo Burns llama a delegados a abrazar la misión sinodal

Por Michael Gresham Texas Catholic “Amigos míos, tenemos trabajo que hacer”. Con estas palabras, el obispo Edward J. Burns cerró…

06 Oct 2024
Cinco puntos esenciales sobre el sínodo diocesano

Se abre una nueva fase en el proceso de transformación que vive la Diócesis de Dallas.  Por Lacy de la…

04 Dec 2024
Cien años de amor a la Virgen de Guadalupe 

Alice Hernández (Der-sentada), posa junto a un grupo de integrantes de Las Guadalupanas, en diciembre de 2018, en la Catedral Santuario Nacional de Nuestra Señora de Guadalupe en Dallas.

05 Dec 2024
El momento que vive el sínodo diocesano

Por Lacy de la Garza Especial para Revista Católica Dallas El 1 de diciembre, primer día de la Asamblea del…

04 Dec 2024
“Nuestra Señora de Guadalupe nos llama a la unidad en Cristo”: obispos de EU

Por Lauretta Brown, OSV News (OSV News) — En un momento de la historia marcado por la división, varios obispos de…

12 Dec 2024
¡Gracias Virgencita!

La cantautora mexicana Carolina Imperial l fue elegida para cantarle a la Virgen de Guadalupe este 12 de diciembre en…

13 Dec 2024