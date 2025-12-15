Multitudes de peregrinos celebraron a la Virgen Morena con fe y gratitud

La celebración de la Virgen de Guadalupe en Dallas, estuvo marcada por profunda devoción y esplendor cultural.

Por Violeta Rocha

Especial para Revista Católica Dallas

DALLAS—Llegar el 11 de diciembre de rodillas y cargando una estatua de piedra de la Virgen Morena, fue para José Martinez “una pequeña manda para agradecerle por todas las bendiciones”, dijo el también feligrés de la Iglesia de San Agustin en Dallas.

Junto a Martinez, una decena de mil guadalupanos colmó la calle Ross en el centro de Dallas, el 11 de diciembre, víspera de la Fiesta de Santa María de Guadalupe, con la intención de visitar la Catedral dedicada a la Virgen Morena, patrona de Dallas y las Américas.

Con la conclusión de la novena en su honor, la gente llenó las bancas del Santuario desde las 6:30 p.m. para rezar el santo rosario que estuvo seguido de danzas de matlachines y cantos.

A las 10 p.m. el obispo Edward J. Burns concelebró la misa junto al rector de la Catedral, el padre Jesús Belmontes. A la medianoche se cantaron Las Mañanitas a la Virgen a ritmo de banda norteña.

LLENOS DE GRATITUD

“Vengo de corazón a ver a la Virgen porque Ella siempre está conmigo, en las buenas y en las malas”, afirmó Martinez, vistiendo una tilma de San Juan Diego con la imagen de la Virgen Morena en su pecho.

El atuendo lo ha vestido cada 12 de diciembre desde que llegó de México al norte de Texas hace 15 años. “Siempre he sido devoto y a Ella le encomiendo a toda mi familia”, comentó. La estatua que llevó en brazos, dijo, es “un símbolo de que cuando estoy con ella, se van todos mis problemas”.

Así como para Martinez, para las familias Lara, Velazquez y Avilés, llegar a “felicitar y agradecer” a la Virgen de Guadalupe en su día, no era una opción, sino una obligación, “un acto de fe al que no podíamos faltar”, dijeron.

Fueron unos diez miembros de estas familias que en el día de la Virgen de Guadalupe, quisieron peregrinar para recibir las indulgencias del Año Jubilar.

“Venimos a agradecerle a la Virgen por varios milagros que hizo en nuestras familias”, dijo Araceli Lara.

“Es algo celestial poder estar aquí en su casa, en su santuario y agradecerle por todos los milagros que nos concede Dios a través de la Virgen de Guadalupe”, agregó Carolina Avilés, asegurando que tras recibir la indulgencia, “me siento bendecida, ligera y agradecida porque pude sacar almas del purgatorio y al mismo tiempo venir a celebrar a la Virgen, ya que siempre hemos sido guadalupanas”, dijo la mujer originaria de Guanajuato, México.

NO ESTÁN SOLOS

Hablando en español, el obispo Edward J. Burns dijo a los fieles reunidos en la santa misa, que la Virgen de Guadalupe “los ama aún más”.

“Gracias por su fe, gracias por su amor a nuestra Madre”, agregó recordando que la Virgen de Guadalupe apareció no frente a los poderosos, “sino a un hombre humilde, a San Juan Diego. Y hoy Ella les habla a ustedes de la misma manera, ella les dice “no tengas miedo, ¿no estoy yo aquí que soy tu madre?”, recordó.

“Nuestra Señora de Guadalupe camina con ustedes en estos momentos y yo como su obispo, yo camino con ustedes también, la Iglesia camina contigo, ustedes no están solos”, agregó expresando enfáticamente “a los miembros de la comunidad inmigrante” que “la Iglesia es su hogar, es su casa, ustedes no están en los márgenes de la Iglesia, ustedes son la Iglesia”, afirmó.

Antes de que el obispo diera la bendición final, el padre Belmontes agradeció a todos los ministerios de la Catedral por su esfuerzo en “entregar una fiesta digna para nuestra madre”. Asimismo agradeció a todos los presentes “que acompañaron al obispo Burns y exhortó a que el mensaje del obispo lo lleven en el corazón. “Esta es la casa de nosotros y somos bienvenidos, porque Ella (la Virgen) nos adopta a todos”, dijo.

Jorge Hernández, ministro de eucaristía en la Catedral, apoyó en los servicios de hospitalidad y asegura que recibir a tantos peregrinos cada año es una mezcla de “alegría y nostalgia porque conmueve ver tanta gente que llega frente a la Virgen a agradecer, pero también con sus necesidades”, dijo agregando que “esa necesidad me inspira a orar más, a estar más fuerte en mi fe y a través de la Virgen pedirle a nuestro señor Jesucristo por todos”.

Vea toda la galería visitando: https://thetexascatholic.smugmug.com/Feast-of-Our-Lady-of-Guadalupe-2025

Pie de foto: Fieles observan las danzas de matachines afuera de la Catedral Santuario Nacional de Nuestra Señora de Guadalupe en Dallas, el 11 de diciembre de 2025. Foto: Especial para RC/Tacho Dimas