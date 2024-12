¡Gracias Virgencita!

La cantautora mexicana Carolina Imperial l fue elegida para cantarle a la Virgen de Guadalupe este 12 de diciembre en la Basílica de la Ciudad de México. La mexicana conversó con Revista Católica Dallas sobre la historia que la llevó a escribir su canción y el alimento que ha sido en su vida, la fe.

Por Violeta Rocha

Especial para RC

DALLAS–El próximo 11 de diciembre, víspera de la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, será un día doblemente especial para Carolina Imperial, cantautora mexicana y feligresa de la Iglesia de María Inmaculada en Farmers Branch.

No solamente regresará a la casa de la Virgen, después de más de 25 años fuera de su país natal, sino también entregará su testimonio de gratitud a la ‘Morenita del Tepeyac’, en una canción de su autoría que captura el renacer que vivió después de un doloroso divorcio y un aparatoso accidente automovilístico que pudo dejarla sin vida.

Se trata del tema ‘Jamás Dejaste Mi Lado’ que la mexicana escribió en 2022 y cantó por primera vez en la Catedral Santuario Nacional de Nuestra Señora de Guadalupe en Dallas.

“A pesar de que fue un camino muy difícil para llegar a este momento, valió la pena y creo que es un mensaje de esperanza que Dios siempre tiene un mejor plan para nosotros”, dijo.

Oriunda de Monterrey, Nuevo León, México y residente del Metroplex desde los seis años de edad, Imperial empezó su carrera cantando en bodas, funerales y quinceañeras.

La experiencia de cantar en iglesias fue ahondando en ella el deseo de acercarse a Dios y en 2014 se bautizó como católica. Imperial vive este momento con gran humildad y alegría.

Revista Católica Dallas conversó con ella sobre su renacer en la fe y el mensaje que espera entregar con su canción este 12 de diciembre.

¿Cómo surge Jamás Dejaste Mi Lado?

Las palabras de mi canción son exactamente las que yo rezaba y lo que yo tenía que decirle a la Virgen en momentos difíciles que viví. Cuando la grabé pensé que muchas personas se iban a identificar con la letra. Hay mujeres que me han escrito porque han vivido maltratadas por años. Para mi era importante decir la verdad pues a lo mejor mi letra tocará ese corazón que esta viviendo en el infierno todavía y le dejará ver que Dios no nos desampara y nos saca adelante, abriendo el camino para algo mejor.

¿Qué sintió al cantarle a la Virgen de Guadalupe aquí en su santuario en Dallas?

Mucha humildad.Toda mi presentación tuvo un simbolismo muy grande. El vestido blanco con rosas y flores de colores que vestí, fue distintivo de lo que sentía: que me estaba volviendo a casar, pero esta vez con la Iglesia, con Dios, con mi compromiso como mujer de fe y con mi credo. Fue verdaderamente decirle a Dios aquí estoy y a la Virgencita, te vine a cantar.

¿Qué la motivó a participar en la convocatoria de la Basílica de Ciudad de México?

Cuando obtuve mi residencia migratoria este verano, lo primero que pensé fue en ir a la Basílica de la Virgen de Guadalupe en Ciudad de México. Entré a la pagina web solamente para ver direcciones y me encontré con el anuncio de la convocatoria. Entonces me dije: ¡Yo lo puedo hacer! La canción ya la tengo, tengo absolutamente todo y si no me escogen pues a lo mejor el próximo año, pero mi carta tiene que llegar a algún lado.

¿Cómo ha sido la preparación para el viaje?

He llorado de emoción y a veces me da un poco de pánico y ansiedad porque es la primera vez que regreso a México. Estoy preparando mis vestimenta porque quiero vestirme lo mejor que pueda. Imagino que va a ser una emoción muy fuerte. Voy a tomar mi tiempo y voy a tener que respirar muy profundo porque se que me va a inundar la emoción.

¿Qué espera brindarle a su comunidad parroquial con este viaje a la Basílica de México?

Todo el mundo tiene una historia. No soy más especial que cualquiera, pero siento que si es importante que conozcan mi historia. Creo que le va a dar mucho gusto a muchas personas que me han apoyado en mi fe, como en la parroquia de María Inmaculada donde me vieron llorar y sufrir. Entonces cuando se comparte algo así con una comunidad, también hay que compartir cuando estamos contentos. Es reiterar que hay una luz al final del túnel y que siempre puedes salir adelante porque Dios sigue obrando y sigue haciendo milagros todos los días.