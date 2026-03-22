Misión catequética sirve familias y fortalece lazos con la Diócesis de Trujillo

Por Michael Gresham

The Texas Catholic

Un total de veintiún misioneros de la Diócesis de Dallas viajaron a la Diócesis de Trujillo, Honduras, del 20 al 27 de febrero para una misión médica y catequética que atendió a casi 1.000 pacientes y brindó formación a parejas de parroquias de toda la diócesis .

El grupo estaba integrado por cuatro misioneros catequéticos, cuatro voluntarios, un sacerdote —el padre Juan Torres de la parroquia católica María Inmaculada en Farmers Branch— y la hermana Edyta Krawczyk, CSFN. El equipo médico estaba compuesto por 11 profesionales, entre ellos dos médicos, un farmacéutico y ocho enfermeras. La misión médica se llevó a cabo en la Clínica La Semilla en Bonito Oriental.

Durante la misión, el equipo atendió a 980 pacientes, entre ellos 216 pediátricos y 494 adultos. Los misioneros también brindaron asistencia a 175 familias y realizaron 95 consultas dentales. CHRISTUS Health apoyó la iniciativa con una donación de $24,000 para cubrir los gastos de personal sanitario, medicamentos y suministros médicos, según Juan Rendon, director de la oficina de Ministerios Sociales Católicos de la Diócesis de Dallas. Good Space donó $10,000 adicionales para contribuir a la misión.

“Atender a 980 pacientes que de otro modo no habrían tenido acceso a atención primaria tuvo un impacto tremendo en la fe y la esperanza de las comunidades de los alrededores de Bonito Oriental” , dijo Rendon. “Nuestro equipo médico, impulsado por su misión, pudo brindar tanto sanación como esperanza,y a través de ese trabajo, pudieron comprender y valorar mejor su propia vocación” .

Una verdadera bendición

Los residentes hondureños afirmaron que la misión médica proporcionó atención a la que, de otro modo, sería difícil acceder. Estela Sarmiento, quien asistió a la misión médica en Bonito Oriental para recibir asistencia, dijo que se enteró de los servicios que se ofrecían a través de una amiga.

“Me dijo que esta brigada médica era muy buena y estoy realmente encantado con la atención que me han brindado aquí” , dijo Sarmiento. “Todo lo que he visto ha sido maravilloso” .

Sarmiento dijo estar agradecida por la oportunidad de recibir atención médica. “Estoy aprovechando esta misión médica, porque oportunidades como esta no se presentan todos los días ” , dijo. “Es una verdadera bendición de Dios estar aquí” .

La parte catequética de la misión se centró en la formación de parejas involucradas en el ministerio de la vida familiar. Juan Carlos Moreno, director de la oficina diocesana de Evangelización, Catequesis y Vida Familiar, asistió a la misión para coordinar el trabajo catequético, acompañado por Alicia Saucedo, subdirectora de la oficina.

“La misión catequética consistió en dos días de formación para parejas en el ministerio de la vida familiar ” , dijo Moreno. “ Su trabajo consiste principalmente en preparar a las parejas para celebrar el sacramento del matrimonio en su parroquia local” .

Según indicó, participaron 50 personas de las 11 parroquias de la Diócesis de Trujillo. El primer día de las sesiones catequéticas incluyó oración, confesiones con la ayuda del clero local y formación.

“Compartimos formación sobre temas como el sacramento del matrimonio, la antropología cristiana, la comunicación y la familia de origen” , dijo Moreno. “Queríamos reflexionar sobre el plan de Dios para la persona humana y el significado sacramental de la unión entre esposo y esposa” .

Los participantes afirmaron que la formación fortaleció los esfuerzos del ministerio parroquial.

“Lo que nos motiva es el deseo de aprender más sobre el área que representamos, que es la pastoral familiar” , dijo Wenceslao Chirino, miembro de la pastoral familiar de la parroquia católica San Martín de Porres en la diócesis de Trujillo. “Queremos trabajar por las familias” .

Leonardo Meléndez, feligrés de la parroquia católica de San Pedro y San Pablo en Sangrelaya, asistió a las sesiones con su esposa, Aurora Meléndez Celaya Castillo.

“Desde el comienzo de las sesiones, reflexionamos sobre lo que significa ser humano: que Dios nos creó a su imagen y semejanza” , dijo. “ Ese es uno de los principios fundamentales de la vida familiar: que no es bueno que una persona esté sola” .

Pie de foto: Un total de 21 misioneros de la Diócesis de Dallas viajaron a la Diócesis de Trujillo, Honduras, para una misión médica y catequética del 20 al 27 de febrero. (Foto cortesía Diócesis de Dallas)