Mensajera de caminos y oportunidades para los padres en Dallas

Por Constanza Morales

Revista Católica Dallas

DALLAS—Cuando habla con directores de escuela, párrocos o padres de familia, Isabel Puente los ve a todos igual: como familia. La joven de 28 años, lleva cuatro meses viajando por toda la Diócesis de Dallas, con el objetivo de dar a conocer cómo se puede educar a niños y jóvenes en planteles católicos, usando las Cuentas de Libertad Educativa de Texas (TEFA).

“Les hablo como si los conociera de antes porque si tienen confianza en mi, van a estar más abiertos a entender la importancia de la educación católica”, comentó Puente que funge como punto de encuentro de las cuentas TEFA en la oficina de escuelas católicas de la Diócesis de Dallas.

El programa que abrirá aplicaciones en febrero, permite a familias elegibles utilizar fondos estatales para cubrir la matrícula de sus hijos en escuelas privadas y otros gastos educativos.

SEMILLAS DE FE

Puente, que nació en un hogar católico con raíces en Guanajuato, México, considera que para los padres de hoy mantener a los hijos cerca de la fe mientras se educan, es un reto cada vez más difícil.

“La mayoría de las veces los padres no tienen el tiempo para dedicarse a los hijos. Los niños pasan más tiempo en la escuela y en el sistema público no cultivan los valores católicos. Las escuelas católicas ayudan a los padres a formar el corazón de sus hijos y a no perder la fe”, comentó.

El próximo otoño las escuelas recibirán en el estado a los primeros estudiantes que hayan calificado para una cuenta TEFA.

Puente tiene en la mira aumentar el número de niños y jóvenes hispanos en las aulas diocesanas.

“Las familias de origen hispano siempre están más abiertas a la educación católica pero las detiene pensar en los costos, un asunto que se alimenta de desinformación y desconocimiento”, explicó.

A través de las charlas informativas que brinda en escuelas, y parroquias diocesanas, Puente ha logrado derrumbar esos mitos y traer claridad a los padres que valoran la formación de sus hijos en planteles católicos, pero estaban alejados por razones financieras.

“Hay necesidad de crecer nuestras escuelas católicas y gracias a las cuentas TEFA contamos con una buena oportunidad para animar a más familias a pensar en nuestros planteles y considerar seriamente la opción de educar a sus hijos con nosotros”, comentó.

Su experiencia como líder de la Pastoral Juvenil Hispana, le dio a Puente la fortaleza para superar su timidez y convertirse en una ‘portavoz’ de las escuelas católicas en este nuevo rol que asumió hace cuatro meses.

“Soy introvertida pero gracias a mi tiempo con PJH, me siento cómoda estando incómoda. Tuve que salirme de mi zona de comodidad”, comentó la joven que hace parte de los líderes en la parroquia de San Pío X en Dallas.

El cansancio de una agenda abultada de sesiones informativas, también ha sido un reto que la joven ha sabido sortear gracias a su fe y su gusto por las caminatas.

Cuando se siente exhausta al final de un día de multiples charlas con padres de familia y directores escolares, Puente recuerda sus peregrinajes en la Jornada Mundial de la Juventud y el Jubileo 2025.

“En esos encuentros siempre caminas. Pienso que es algo bello porque siempre caminas hacia Jesús y Él lo hizo todo maravilloso para nosotros. Yo puedo también mostrarle oportunidades maravillosas a nuestras familias en Dallas”, concluyó.

Pie de foto: Isabel Puente, contacto de las cuentas TEFA en la oficina de escuelas católicas de la Diócesis de Dallas, posa el 13 de enero de 2026 en la Iglesia de San Pío X en Dallas. Foto: Especial para RC/Tacho Dimas