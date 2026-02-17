Skip to main content Scroll Top

Mensajera de caminos y oportunidades para los padres en Dallas

February 17, 2026

Por Constanza Morales 

Revista Católica Dallas

DALLAS—Cuando habla con directores de escuela, párrocos o padres de familia, Isabel Puente los ve a todos igual: como familia. La joven de 28 años, lleva cuatro meses viajando por toda la Diócesis de Dallas, con el objetivo de dar a conocer cómo se puede educar a niños y jóvenes en planteles católicos, usando las Cuentas de Libertad Educativa de Texas (TEFA).
“Les hablo como si los conociera de antes porque si tienen confianza en mi, van a estar más abiertos a entender la importancia de la educación católica”, comentó Puente que funge como punto de encuentro de las cuentas TEFA en la oficina de escuelas católicas de la Diócesis de Dallas.
El programa que abrirá aplicaciones en febrero, permite a familias elegibles utilizar fondos estatales para cubrir la matrícula de sus hijos en escuelas privadas y otros gastos educativos.
SEMILLAS DE FE
Puente, que nació en un hogar católico con raíces en Guanajuato, México, considera que para los padres de hoy mantener a los hijos cerca de la fe mientras se educan, es un reto cada vez más difícil.
“La mayoría de las veces los padres no tienen el tiempo para dedicarse a los hijos. Los niños pasan más tiempo en la escuela y en el sistema público no cultivan los valores católicos. Las escuelas católicas ayudan a los padres a formar el corazón de sus hijos y a no perder la fe”, comentó.
El próximo otoño las escuelas recibirán en el estado a los primeros estudiantes que hayan calificado para una cuenta TEFA.
Puente tiene en la mira aumentar el número de niños y jóvenes hispanos en las aulas diocesanas.
“Las familias de origen hispano siempre están más abiertas a la educación católica pero las detiene pensar en los costos, un asunto que se alimenta de desinformación y desconocimiento”, explicó.
A través de las charlas informativas que brinda en escuelas, y parroquias diocesanas, Puente ha logrado derrumbar esos mitos y traer claridad a los padres que valoran la formación de sus hijos en planteles católicos, pero estaban alejados por razones financieras.
“Hay necesidad de crecer nuestras escuelas católicas y gracias a las cuentas TEFA contamos con una buena oportunidad para animar a más familias a pensar en nuestros planteles y considerar seriamente la opción de educar a sus hijos con nosotros”, comentó.
Su experiencia como líder de la Pastoral Juvenil Hispana, le dio a Puente la fortaleza para superar su timidez y convertirse en una ‘portavoz’ de las escuelas católicas en este nuevo rol que asumió hace cuatro meses.
“Soy introvertida pero gracias a mi tiempo con PJH, me siento cómoda estando incómoda. Tuve que salirme de mi zona de comodidad”, comentó la joven que hace parte de los líderes en la parroquia de San Pío X en Dallas.
El cansancio de una agenda abultada de sesiones informativas, también ha sido un reto que la joven ha sabido sortear gracias a su fe y su gusto por las caminatas.
Cuando se siente exhausta al final de un día de multiples charlas con padres de familia y directores escolares, Puente recuerda sus peregrinajes en la Jornada Mundial de la Juventud y el Jubileo 2025.
“En esos encuentros siempre caminas. Pienso que es algo bello porque siempre caminas hacia Jesús y Él lo hizo todo maravilloso para nosotros. Yo puedo también mostrarle oportunidades maravillosas a nuestras familias en Dallas”, concluyó.

Pie de foto: Isabel Puente, contacto de las cuentas TEFA en la oficina de escuelas católicas de la Diócesis de Dallas, posa el 13 de enero de 2026 en la Iglesia de San Pío X en Dallas. Foto: Especial para RC/Tacho Dimas

Related Posts

El rostro de la caridad humana

La hermana Norma Pimentel invitó a los estudiantes a cultivar el amor por el prójimo. Por Violeta Rocha Especial para…

31 Mar 2022
Aunque lejos, mamá siempre está cerca

Ileana y Estela Valdez usan talento y tecnología para crear un mundo mejor, teniendo su fe como guía. Por Violeta…

28 Apr 2022
Querida Mamá: ‘hoy nos graduamos las dos’

Luz Flores trabajó sin descanso para ver a su hija graduarse de una escuela católica. La joven supo pagarle con…

13 Jun 2022
Los ‘genios’ detrás del robot llamado Resiliencia

Por Violeta Rocha Especial para Revista Católica Dallas IRVING—Trabajar en equipo y no darse por vencido, fueron lecciones que Gabriel…

13 Jun 2022
Maestro rodeado de sus alumnos.
La práctica hace al maestro

Como miembro del programa ACE, Francisco Hernández trae su talento al aula, mientras avanza en su proyección como educador católico….

03 Sep 2022
Hermana Sophia: “la enseñanza es un gozo para mí”

Por Violeta Rocha Especial para Revista Católica Dallas DALLAS— De sus 14 años de experiencia como educadora la hermana Sophia…

23 Apr 2023
Adriana Medina sirve como consejera y ayuda a un grupo de niños a hacer manualidades en el campamento de Bishop Lynch, el 13 de julio.
Una mano a la economía y otra a la mentoría

En el campamento de la preparatoria Bishop Lynch, no sólo los pequeños aprenden y ganan. Por Violeta Rocha Especial Revista…

28 Jul 2023
Cuatro décadas cultivando la fe de los jóvenes hispanos

Por Violeta Rocha Especial para Revista Católica Dallas DALLAS–Hablar de cuatro décadas cultivando la fe de los jóvenes hispanos en…

21 Nov 2023
Un peldaño más arriba en la cima del buen discipulado

Jonathan Sanford (Izq), presidente de la Universidad de Dallas, el reverendo Rafael Ramírez (centro atrás), el reverendo Elmer Herrera-Guzman (derecha atrás) y otros profesores asociados al programa de Escuela Bíblica y Certificado de Ministerio Pastoral, posan con el grupo de graduados el 11 de mayo. Foto: Especial para RC/Tacho Dimas

31 May 2024
Viaje misionero encendió la fe de jóvenes en Costa Rica

En esta, la Iglesia de Nuestra Señora de Lourdes, en la comunidad de Pejiyabe Centro, los jóvenes misioneros de Dallas, ayudaron a crear senderos de acceso. En la foto, posan con niños de esa comunidad. Foto: RC/Amy White

09 Aug 2024
La imagen de la Virgen adornada con flores y manzanas a su alrededor, en el rezo del rosario de la Dormición de María, realizado el 14 de agosto en la Catedral Santuario Nacional de Nuestra Señora de Guadalupe, en Dallas.
Entre flores y manzanas velan el sueño de María

La imagen de la Virgen adornada con flores y manzanas a su alrededor, en el rezo del rosario de la Dormición de María, realizado el 14 de agosto en la Catedral Santuario Nacional de Nuestra Señora de Guadalupe, en Dallas.

03 Sep 2024
Un adiós que marca nuevos comienzos

Comunidad ‘despide’ al padre González y espera que los siga guiando desde su retiro.  Por Violeta Rocha/Especial para Revista Católica…

06 Oct 2024
Iconos embellecen el ‘cielo’ de NSP 

Artista italiano pintó bocetos que conectan la historia sagrada con el arte.  Por Violeta Rocha / Especial para Revista Católica…

06 Oct 2024
Pie de foto:  Acompañado por sacerdotes de toda la Diócesis de Dallas, el obispo Edward J. Burns ofrece una bendición mientras comisiona delegados para el Sínodo de la Diócesis de Dallas, durante la celebración de una misa en la Catedral Santuario Nacional de Nuestra Señora de Guadalupe el 14 de septiembre.
Obispo Burns llama a delegados a abrazar la misión sinodal

Por Michael Gresham Texas Catholic “Amigos míos, tenemos trabajo que hacer”. Con estas palabras, el obispo Edward J. Burns cerró…

06 Oct 2024
Jugando a la lotería todos somos una misma familia

El tradicional juego de mesa mexicano, enlaza culturas e integra a feligreses de la tercera edad. Por Violeta Rocha ∣…

11 Oct 2024