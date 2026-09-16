Marta Muñoz: conectando generaciones a través del español

Por Ilzydora Hernández

Especial para Revista Católica Dallas

DALLAS — Durante más de dos décadas la profesora Marta Muñoz ha enseñado su lengua nativa, el español, a cientos de estudiantes en la escuela católica de la Santísima Trinidad (Holy Trinity, en inglés), convencida de que un segundo idioma es para ellos, “una oportunidad de llegar más lejos”.

Oriunda de Costa Rica en América Central, Muñoz llegó al Metroplex en 1984 y obtuvo sus credenciales docentes en la Universidad de Dallas ubicada en Irving y en la Universidad de Nuestra Señora del Lago en San Antonio, al sur de Texas.

“Siento una gran pasión por la enseñanza”, declaró Muñoz, madre de tres hijos varones y quien se unió al cuerpo de profesores de la escuela Holy Trinity en 1999.

“Experimento una gran satisfacción al ver a mis alumnos aprender y crecer tanto académica como personalmente”, agregó.

LAZOS FAMILIARES

En su clase de español Muñoz procura no sólo cultivar el conocimiento lingüístico de sus estudiantes, sino también reforzar en ellos, las raíces culturales que la mayoría tiene como herencia de padres y abuelos.

Para ella este conocimiento “fortalece los vínculos con los familiares que no hablan inglés y permite a los niños hispanos comprender mejor sus raíces y tradiciones”.

La directora Kaitlyn Aguilar destacó cómo a través de las tareas que la señora Muñoz da a sus alumnos, la familia entera se siente parte del proceso de aprendizaje.

Uno de los proyectos estrella de la clase se llama Mi Identidad y consiste en que los estudiantes conversen en español con sus familiares, conozcan sus apellidos y descubran sus raíces.

Luke Herda, que hoy cursa su último año de Bioquímica y Teología en la Universidad de Notre Dame, dijo que su paso por la clase de la maestra Muñoz le permitió conectar con su familia, en especial con su abuelo materno.

“La clase de la señora Muñoz sentó las bases para mí”, dijo el joven de 21 años y con herencia guatemalteca y dominicana.

Herda quien usa el español a diario actualmente, recordó que en su infancia tenía dificultad para comunicarse con sus familiares por su español limitado.

“A ella le debo muchísimo”, dijo sobre la maestra Muñoz “Especialmente por la motivación y el ánimo que me dio para seguir hablando español”, agregó el joven que planea estudiar derecho luego de concluir su pregrado.

Ir más allá de la enseñanza básica del español es la directriz que motiva a la señora Muñoz para preparar sus clases.

Cada año la escuela Holy Trinity cuenta con ella para coordinar la celebración del Día de Muertos el 2 de noviembre y la Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe el 12 de diciembre.

“Su legado será uno de amor y de fe”, señaló la directora Aguilar.

No todos los alumnos que llegan a la clase de la señora Muñoz carecen de conocimiento acerca del español.

Algunos, como Magdalene Hernández de herencia mexicana, llegan hablando español, pero gracias a la maestra Muñoz adquieren mayor dominio en la lectoescritura, como sucedió con Hernández.

“La señora Muñoz siempre me trató por igual: como a una estudiante que aprendía”, dijo Hernández de 22 años y miembro actual del programa Prep Scholar de investigación en la facultad de medicina de la Universidad John Hopkins en Baltimore, Maryland.

“Mediante la gramática, el vocabulario y la lectura de literatura avanzada, ella me conectó con mis raíces”, agregó.

El éxito de cada estudiante que ha aprendido con la señora Muñoz irradia de motivación a toda la escuela Holy Trinity y reafirma para la directora Aguilar, el compromiso de cultivando la herencia con orgullo y firmeza.

“La señora Muñoz quiere que nuestros estudiantes sean la mejor version de sí mismos, crezcan como católicos y en su relación con Dios. Es un legado de excelencia”, agregó.

Pie de foto: Marta Muñoz ha sido maestra de español en la escuela católica Holy Trinity desde 1999. En la foto, posa en su salón de clases, el 12 de agosto de 2026, primer día de clases del ciclo 2026-2027. Foto: Especial para RC/María Olivas