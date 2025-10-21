Líderes de ministerios parroquiales se reúnen para renovar la esperanza y la misión

Por Amy White y Michael Gresham

Texas Catholic

Cientos de líderes de ministerios parroquiales de comunidades de toda la Diócesis de Dallas se reunieron el 11 de octubre en la Escuela Secundaria Bishop Lynch para la Conferencia de Liderazgo Parroquial 2025, un evento de un día de duración cuyo objetivo fue renovar y capacitar a los fieles para la misión de la Iglesia. La conferencia se inspiró en el Jubileo de la Esperanza 2025 y en las palabras de San Pablo: «La esperanza no defrauda» (Rom 5,5).

“Los participantes comenzaron a llegar desde las 7 a. m., ansiosos por reunirse bajo el inspirador liderazgo de nuestro obispo”, dijo Peter Ductrám, director senior de ministerios de la Diócesis de Dallas. “Su entusiasmo era palpable, y muchos expresaron su sincero agradecimiento por sus credenciales, bolsas, el montaje de la conferencia y el impresionante elenco de oradores”.

Según Juan Carlos Moreno, quien como director de la oficina de Evangelización , Catequesis y Vida Familiar se unió a Alicia Saucedo y Carmen Torres como parte del equipo coordinador principal, casi 700 personas asistieron a la conferencia. Esta cifra incluyó líderes ministeriales de 43 parroquias diocesanas, así como representantes de las diócesis de Beaumont , Tyler y Austin.

Los oradores principales del evento fueron Julianne Stanz, autora católica y directora de difusión para la evangelización y el discipulado en Loyola Press, y Hosffman Ospino, profesor de ministerio hispano y educación religiosa en Boston College. Numerosas sesiones contaron con la participación de oradores de renombre nacional en evangelización, catequesis, vida familiar, liturgia y pastoral juvenil.

Ductrám describió el ambiente como alegre y afirmativo, destacando las “innumerables sonrisas, que reflejan la atmósfera positiva y la exitosa organización del evento”.

Entre los momentos más significativos, Ductrám destacó la homilía de la misa inaugural pronunciada por el obispo Edward J. Burns, que, según dijo, “tuvo un profundo eco en los participantes, situando la conferencia firmemente dentro del proceso sinodal diocesano”.

“Sus palabras animaron a todos a seguir trabajando diligentemente por el reino”, dijo Ductrám . “Muchos asistentes expresaron que nuestra comunidad de fe está ansiosa por formarse y busca espacios donde celebrar su fe, dialogar con otros líderes y conectar con nuestro obispo. Este entusiasmo resalta la importancia de crear más oportunidades para el crecimiento espiritual y la participación comunitaria”.

Un sentido de misión

Durante su homilía, el obispo Burns instó a los líderes parroquiales a abrazar la unidad y un renovado sentido de misión, y su homilía se centró en el tema de la esperanza, vinculando la conferencia con el Año Jubilar de la Esperanza de la Iglesia universal.

“No consultes tus miedos, sino tus esperanzas y tus sueños. No pienses en tus frustraciones, sino en tu potencial insatisfecho”, dijo el obispo Burns, citando a San Juan XXIII y calificando las palabras de “muy apropiadas” para el momento actual.

El obispo instó a los líderes del ministerio a ver su trabajo como esencial para la misión de la Iglesia.

“Ustedes no son solo colaboradores de la misión; participan en la misión misma”, dijo el Obispo Burns. “Cuando lideran un ministerio, coordinan voluntarios, sirven en la administración o acompañan a familias necesitadas, participan en la responsabilidad y el ministerio de la Iglesia de pastorear al pueblo de Dios en el norte de Texas”.

Basándose en la imagen de Dios como pastor que presenta Ezequiel, el obispo Burns reflexionó sobre su propia vocación.

“Mi vocación como pastor y obispo de Dallas es reflejar el cuidado pastoral del Señor: conocer al rebaño, caminar con ustedes y guiar con el corazón de Cristo”, dijo, “pero esta obra sagrada nunca se realiza en soledad. El Buen Pastor llama a otros a compartir su misión. En esta diócesis, confío profundamente en la colaboración de pastores y sacerdotes, diáconos, religiosos y, especialmente, de ustedes, nuestros líderes parroquiales”.

El obispo señaló las palabras de San Pablo, recordando a los fieles que a través de Jesucristo, “tenemos paz con Dios”.

“La esperanza no decepciona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo”, dijo el obispo Burns. “La esperanza cristiana tiene sus raíces en la cruz y la resurrección de Jesucristo, una esperanza que puede afrontar las dificultades, la incertidumbre e incluso el fracaso, porque confía en que Dios está obrando”.

Reconoció los desafíos que enfrentan las parroquias y la diócesis, pero los presentó como oportunidades.

“Estos no son problemas que resolver, sino oportunidades para dar testimonio de esperanza, oportunidades para dar testimonio de Jesucristo y llevar el amor de Cristo a cada rincón de nuestra diócesis”, dijo. “Esta es la esencia del liderazgo parroquial: permanecer arraigados en el amor de Cristo y liderar no con meras estrategias, sino con corazones formados en comunión”.

El obispo Burns destacó el Sínodo diocesano, que atrajo a más de 9.000 participantes a sesiones de escucha durante su fase preparatoria.

“El futuro de nuestras parroquias, el futuro de nuestra diócesis, no se decidirá simplemente en las oficinas de la cancillería”, dijo. “Será moldeado por el Espíritu que obra en cada comunidad, a través de su fidelidad y creatividad, su valentía y su fe”.

Al cerrar su homilía, el Obispo Burns expresó su gratitud a todos aquellos que asistieron a la Conferencia de Liderazgo Parroquial.

“Cuando los líderes parroquiales se unen con sus párrocos y con el obispo, la Iglesia avanza con fuerza y claridad”, dijo. “Gracias por la maravillosa manera en que ayudan a liderar en esta Diócesis de Dallas. Que Dios siga bendiciendo nuestros esfuerzos y conceda éxito a la obra de nuestras manos”.

Compañerismo y fe

Entre los cientos de personas reunidas para la misa de apertura, Gary Nied, profesor de la Cistercian Preparatory School y miembro del consejo pastoral de la Iglesia Católica Holy Family of Nazareth en Irving, la calificó de “muy conmovedora” y dijo que la conferencia en general fomentó un sentido de unidad y alegría entre los asistentes.

“Ves a mucha gente reencontrarse con personas que no habían visto en mucho tiempo”, dijo Nied. “Te hace darte cuenta de cómo, a pesar de tener una diócesis muy grande y mucha diversidad, nos sentimos como una familia”.

Rosie Huls, directora de formación en la fe de los niños en la Iglesia Católica Nuestra Señora del Lago en Rockwall, dijo que el Espíritu Santo estaba “claramente trabajando” durante un discurso de apertura pronunciado por Stanz.

“No sabía qué esperar cuando comenzamos la charla”, dijo Huls. “Así que, para que realmente se relacionara con las cosas en las que hemos estado trabajando para la capacitación de voluntarios y lo que deseamos en nuestros propios ministerios, fue, en realidad, el Espíritu Santo”.

Dijo que el enfoque del orador principal en el “kerigma” —la proclamación del Evangelio— reforzó el corazón de la catequesis.

Para Alma Hernández, directora de confirmación de jóvenes en la Iglesia Católica Santa Mónica, la conferencia fue una manera de reavivar la pasión por el ministerio, y agregó que es por eso que animó a los catequistas de su parroquia a participar en ella.

“Te devuelve ese celo, ese fuego, para seguir adelante con lo que hacemos”, dijo Hernández, “y no se trata solo de quién —la comunidad a la que servimos— sino también del Señor… Somos sus siervos que traen a un Cristo vivo a nuestra comunidad”.

Hernández dijo que al menos 15 catequistas de su parroquia participaron en la experiencia .

“Es un ambiente de alegría”, dijo Hernández.

Albert Mona, líder del ministerio de la Iglesia Católica Sagrada Familia de Nazaret, dijo que la conferencia reforzó la belleza de la unidad católica.

“Esta fe que profesamos es maravillosa”, dijo Mona. “La variedad de personas que hemos conocido aquí refleja nuestra fe”.

Abygail Alcala, catequista de la Iglesia Católica San Pío X, dijo que se sintió llamada a asistir a la conferencia y estaba agradecida de haber respondido a ese llamado.

“El Espíritu Santo está por todas partes, en cada habitación”, dijo. “En el rostro de todos, veo una sonrisa. Veo, ya sabes, la presencia de Jesús en sus vidas”.

Asimismo, Cristina Mijares, subgerente comercial de la Iglesia Católica San Marcos Evangelista en Plano, dijo que sintió que un mensaje de pertenencia resonó profundamente durante toda la conferencia.

“El Espíritu Santo está obrando”, dijo Mijares. “Está obrando en la Iglesia. Simplemente nos pide que despertemos y abramos los ojos; porque la Iglesia está viva, y él quiere que lo invitemos a entrar”.

Los asistentes dijeron que planean traer ideas prácticas y esperanza renovada a sus parroquias, un tema que se repitió durante todo el día.

Sheila Mbaka, quien trabaja junto a Mona en el ministerio de la Sagrada Familia de Nazaret, dijo que espera aprovechar lo que aprendió en la conferencia y “transmitirlo a otros”.

“Nuestra Iglesia seguirá prosperando mientras apliquemos lo que nos han enseñado y enseñemos lo que hemos aprendido”, dijo. “Así que, ya saben, sigan haciendo crecer la Iglesia… sigan haciendo crecer la fe”.

De cara al futuro, Ductrám dijo que está ansioso por ver cómo los líderes del ministerio parroquial aprovecharán el impulso y los conocimientos adquiridos durante la conferencia, integrándolos en su trabajo diario y en su planificación a largo plazo.

“Espero que sigan adelante sintiéndose nutridos, empoderados e inspirados, llevando consigo un sentido más profundo de esperanza y misión”, dijo.

Pie de foto: Alrededor de 700 personas asistieron a la Conferencia de Liderazgo Ministerial realizada en la preparatoria Bishop Lynch, el 11 de octubre. Esta cifra incluyó líderes ministeriales de 43 parroquias diocesanas, así como representantes de las diócesis de Beaumont , Tyler y Austin. Fotos: Texas Catholic