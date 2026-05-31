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Legado y fuerza de la comunidad impulsan proyecto de biblioteca escolar

May 31, 2026

Por Ilzydora Hernández
Especial para Revista Católica Dallas

DALLAS – Un espacio para fomentar el amor por la lectura inspirado en el legado que una maestra de kindergarten entregó a la escuela de Santa María del Carmel (SMC), crece con apoyo de la comunidad.

Se trata de la Biblioteca de la Maestra Lala alojada dentro del plantel ubicado en el oeste de Dallas y que educa a más de un 90% de estudiantes provenientes de hogares hispanos.

Ex alumna de SMC, la maestra Laura “Lala” DeLeon dedicó 53 años al plantel antes de su retiro en el 2013. La biblioteca lleva su nombre como reconocimiento a su legado inspirador.

“Era una maestra muy querida que dedicó su vida a ayudar a los niños a aprender y crecer”, dijo Rita DeLeon, gerente de oficina de SMC e hija de la maestra Lala. “Nombrar la biblioteca en su honor fue una manera de reconocer todos sus años de servicio y el amor que siempre tuvo por los estudiantes y la educación”.

Compromiso de todos

“En la educación católica pensamos en el estudiante de manera integral, en su espiritualidad y en sus habilidades académicas”, dijo Víctor Argueta, director de SMC. “La biblioteca es importante porque les da a los estudiantes la oportunidad de descubrir nuevos intereses, fortalecer la lectura y desarrollar su imaginación”.

Luego de permanecer cerrada durante seis años, el proyecto de reactivación se reanudó en 2024 con impulso de los miembros de la junta directiva del plantel, voluntarios de la Academia Ursulina de Dallas y de la comunidad escolar.

Alina Sánchez, encargada de la biblioteca, dijo que su misión en el proyecto es clara: “estoy trabajando arduamente para darles a estos niños libros con información precisa”.

Y es que antes de la renovación, el espacio no contaba con una colección amplia de libros. Hoy ofrece más de 3,000 volúmenes incluyendo materiales religiosos y de distintos géneros literarios.

La biblioteca también adquirió sillas y mesas nuevas, así como un sistema de préstamo de libros.

“La biblioteca me emociona porque puedo aprender cosas nuevas. Me gusta que ahora podemos sacar libros más fácilmente y que hay muchos interesantes y coloridos”, dijo Andrew Rocha, de 12 años y estudiante de séptimo grado.

El proceso de renovación ha sido posible gracias al apoyo de voluntarios. 

Una de las primeras personas en tomar la iniciativa fue Trudy Sullivan Stoudamire, voluntaria de la comunidad escolar, quien comenzó apoyando actividades de lectura y después ayudó a impulsar la transformación de la biblioteca. 

Sullivan Stoudamire participó en la reorganización del espacio, la clasificación de donaciones de libros y la coordinación de jornadas de limpieza y renovación. 

“Creo que un libro es un regalo que abre la mente y que una biblioteca sigue siendo esencial para el aprendizaje”, dijo la voluntaria que dejó Dallas hace unos años atrás. “Quería que los niños tuvieran mayores oportunidades a través de los libros”, agregó.

“Todavía necesitamos apoyo y también de los padres”, señaló Manuela Rocha, madre de Andrew y voluntaria del proyecto. “La lectura es muy importante para nuestros hijos y una biblioteca organizada les ayuda muchísimo”.

La recaudación de fondos continúa. La escuela tiene como meta recaudar $10,000 para ampliar la colección de la biblioteca a través de Perma-Bound, un programa que ofrece libros duraderos y de alta calidad junto con una base de datos que beneficiará tanto a estudiantes como a docentes.

También buscan adquirir estantes para los libros y algunos volúmenes más informativos.

Para conocer cómo puede apoyar con un donativo la Biblioteca de la Maestra Lala visite St. Mary of Carmel School Library

Pie de foto: Alina Sánchez (Izq), encargada de la Biblioteca de la Maestra Lala en la escuela de Santa María del Carmel (SMC), posa con los estudiantes Juan Rodríguez, Arturo Bueno, Diana Reyes, Victoria Burciaga; (adelante) e Isabella Cruz, Ximena Ruiz, Nazareth Yáñez, Joel Esequivel y Diego Esequivel (atrás), el 19 de mayo de 2026. Foto: Especial para RC/María Olivas

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