La Jornada Familiar restaura matrimonios y une familias

En un mundo donde muchos matrimonios enfrentan dificultades, la Jornada Familiar es una respuesta para fortalecer a las parejas y encaminarlas al amor de Dios.

Por Ilzydora Hernández

Especial para Revista Católica Dallas

DALLAS – Todo inicia en la vivencia que una pareja de esposos tiene a través de un retiro espiritual de tres días. La Jornada Familiar surgió por la necesidad de crear un espacio de acompañamiento donde, después del retiro, los matrimonios pudieran seguir caminando juntos, fortaleciendo su relación, su fe y su compromiso mutuo.

La Iglesia de Nuestra Señora de Lourdes en la Diócesis de Dallas, es el hogar de la Jornada Familiar, donde se han realizado a la fecha 301 retiros para parejas de esposos.

Jornada Familiar tiene sus raíces en el Movimiento Cursillista que en la Diócesis de Dallas alcanza 50 años de servicio.

El retiro brinda a las parejas de esposos la oportunidad de comenzar de nuevo, sanar heridas y enfocar la mirada hacia un futuro lleno de esperanza, construyendo una relación sólida y centrada en Dios.

FRUTOS ABUNDANTES

“Este retiro cambia vidas”, dijo Alex Pérez, quien sirve junto a su esposo Tony, como coordinadora del movimiento. Los esposos llegaron hace 25 años, cuando estaban por casarse y a lo largo del tiempo han visto su matrimonio crecer.

“He encontrado paz, tranquilidad y la fuerza para educar a mis hijos en la fe”, comentó Alex Pérez.

El movimiento ha dado frutos abundantes en la Diócesis de Dallas. Como testimonio, varias parejas están próximas a celebrar 50 años de matrimonio, reflejando el impacto duradero de la formación recibida en la Jornada Familiar.

Las parejas se reúnen cada martes, comenzando con la Eucaristía, seguida de formación moral, intelectual, personal y de pareja, fortaleciendo así todos los aspectos de su vida matrimonial.

Un total de 25 parejas provenientes de diversas partes de la Diócesis de Dallas, participa semanalmente.

Deisy y Armando Martínez forman parte del movimiento desde 2016 y hoy sirven en el comité de formación.

“Antes de Jornada Familiar, mi esposo y yo vivíamos nuestra fe individualmente, pero ahora podemos caminar juntos de la mano de Dios”, dijo Deisy Martínez.

Del 22 al 24 de mayo se celebrará la Jornada Familiar 302.

El 6 de junio se celebrarán 50 años del Movimiento de Cursillos en la Diócesis de Dallas con una misa de acción de gracias a las 4 p.m. en la Iglesia de Nuestra Señora de Lourdes.

Jornada Familiar invita a todas las parejas que han vivido el retiro y forman parte del movimiento a unirse a esta gran celebración.

Pie de foto: Armando y Deisy Martínez (Izq), encargados del Comité de Formación, posan junto a Alex y Tony Pérez, coordinadores de Jornada Familiar, en el Centro de Cursillos en la Iglesia de Nuestra Señora de Lourdes en Dallas, el 5 de mayo de 2026. Foto: Especial para RC/Tacho Dimas