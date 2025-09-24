Scroll Top

Hora Santa Vocacional: abriendo corazones jóvenes al llamado de Dios

September 24, 2025

Por Violeta Rocha

Especial para Revista Católica Dallas

De cara al Santísimo, abriendo los oídos y los ojos del corazón, decenas de niños y jóvenes servidores del altar, así como familias enteras participaron el 8 de agosto en la primera Hora Santa Vocacional en la parroquia de María Inmaculada en Farmers Branch.

Momentos de oración, meditación y de dulces cantos, se dejaron sentir ante Jesús Sacramentado, “pidiendo a Dios que suscite en nuestra parroquia más vocaciones sacerdotales, religiosas y matrimonio santos”,  explicó Willy León quien hace parte de la coordinación del grupo de monaguillos “Sociedad Santo Domingo Sabio”, integrado por cerca de 30 niños y jóvenes.

“Unidos en oración” junto a la comunidad parroquial, destacaron la necesidad de que los monaguillos acompañen su servicio y formación, con la oración frente al santísimo, siendo “el ministerio de monaguillos un semillero de vocaciones”, resaltó León.

El padre Fergal O’Duill, originario de Irlanda, misionero de la orden de los Legionarios de Cristo, y director del Ministerio de hombres Regnum Christi en la escuela The Highlands, fue invitado en esta oportunidad, guiando momentos de reflexión y compartiendo cómo Dios lo llamó a la vida sacerdotal. 

“Este es nuestro trabajo ahorita”, agregó León explicando que al exponerlos a una Hora Santa Vocacional niños y jóvenes van a escuchar sobre el llamado y de ahí poco a poco irles cultivando la vocación. 

“Tenemos que comenzar a hablarles desde niños, desde jóvenes y decirles acuérdate que tienes una vocación que Dios te va llamar, ya sea matrimonial, sacerdotal o vida consagrada. Ponerlo en su mente y en su corazón y de esa manera en algún momento de su vida adulta puedan responder a Dios con generosidad, ya con una formación”, dijo León. 

Edith Rangel, es madre de siete hijos, dos de ellos monaguillos que recién comenzaron a servir en el altar este verano y quiso ayudar en la organización de esta primera Hora Santa Vocacional.

El coro de niños de la Iglesia de María Inmaculada los acompañó, en lo que tomó un mes de preparación y coordinación, pero sobre todo ayudando “con oración” para que se moviera “el Espíritu Santo esa noche”, explicó Rangel.

Rangel se emociona de ver a sus hijo Levi Guzmán de 10 años y Juan Pablo Guzmán de 8, servir como monaguillos, pues ella de joven fue también servidora de altar, en la parroquia de Santa Mónica en Dallas. Ahora, junto a su esposo Elíseo Guzmán, pertenecen a la Iglesia de María Inmaculada.

“Es importante orar por las vocaciones de nuestros hijos”, enfatizó Rangel, pues “como padres siempre queremos lo mejor para nuestros hijos y lo mejor que les podemos dar es la fe en Dios”, dijo.

La familia, “es nuestra iglesia doméstica, por lo que es muy importante que como padres asistamos a las Horas Santas Vocacionales”, señaló y agregó que  “nosotros también estamos viviendo una vocación en nuestro matrimonio y nos toca guiar a nuestro hijos en el camino de Dios, tanto haciendo oración constante con los niños, como juntos en la iglesia, plantando esa semillita en cada uno de ellos”.

Esta Hora Santa también fue una invitación para más niños y jóvenes que se quieran unir al grupo de monaguillos. Al terminar hubo un tiempo con refrigerio para charlar directamente con los sacerdotes sobre cualquier inquietud vocacional. 

Pie de Foto: Isabela Lara (Izq) y Daniela Colorado,miembros del grupo de monaguillos Sociedad de Santo Domingo Sabio en la parroquia de María Inmaculada en Farmers Branch, participan de la Hora Santa Vocacional, el 8 de septiembre de 2025. Foto: Especial para RC/Tacho Dimas

