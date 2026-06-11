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Escuelas católicas ofrecen un verano pleno en aprendizaje y diversión

June 11, 2026

Los programas de enriquecimiento académico complementan el aprendizaje con actividades que cultivan talentos y destrezas atléticas.

Por Ilzydora Hernández 
Especial para Revista Católica Dallas

DALLAS—Con el fin del ciclo escolar prevenir la caída del nivel académico de los estudiantes es una preocupación real en la mente de los educadores y los padres de familia.
Dos escuelas en la Diócesis de Dallas están comprometidas con ofrecer a sus estudiantes una opción de aprovechar el verano para mantener el nivel académico al tiempo que disfrutan actividades lúdicas que también les brindan aprendizaje.
La escuela de Santa Cecilia en Oak Cliff ofrece un programa de recuperación de créditos para los estudiantes que necesiten reforzar las materias en las que no lograron sobresalir durante el año escolar.
El programa comienza con evaluaciones diagnósticas para identificar las áreas de mejora de cada alumno y a medida que avanza el proceso, los estudiantes realizan exámenes semanales para reflexionar sobre su progreso.
“El aprendizaje nunca termina”, afirmó la directora del plantel, Estela Valdez, señalando que el desarrollo académico no es algo que solo se vive durante el calendario escolar, sino una experiencia que continúa todo el año.
Amy Funes, estudiante de séptimo grado y quien participó en este programa el año pasado, comentó que lo que más le gustó fue la “ayuda individual que recibió de los maestros”.
Funes dijo que el programa de verano le ayudó a mejorar su nivel en las asignaturas de lectura y matemáticas y que sus “calificaciones aumentaron gracias al apoyo recibido”.
Los maestros se enfocan en las necesidades académicas individuales de cada alumno. Lola Rodríguez, maestra de Lectura y Artes del Lenguaje en Inglés (ELAR), dijo que “los estudiantes mantienen un aprendizaje y compromiso constantes”.
“Me gusta conocer mejor a mis estudiantes para poder conectar las actividades con sus intereses. Si a los alumnos les gustan los deportes, puedo diseñar tareas de escritura relacionadas con ese tema para mantenerlos motivados”, explicó.
CREATIVIDAD Y TALENTOS
En la preparatoria Bishop Dunne el verano ofrece oportunidades para desarrollar nuevas habilidades y descubrir talentos a través del programa de enriquecimiento de verano llamado SOAR.
Posee una rica variedad de sesiones que cubren desde atletismo y culinaria hasta ingeniería (STEM), arte y danza en otros.
Amber Peoples, coordinadora del programa y maestra de historia, explicó que el propósito del programa nació del deseo de crear algo diferente y creativo para los estudiantes.
“Aprender algo que sea únicamente tuyo puede ayudarte a desarrollar más confianza académica en el salón de clases”, comentó.
Para Grayson Ortega que cursa quinto grado, la clase de culinaria del programa de verano en Bishop Dunne ha sido su favorita.
“Disfruto mucho de la clase de artes culinarias y de aprender más sobre cómo hornear diferentes cosas; ha sido muy divertido”, dijo el chico de 10 años.
“Me gustaría que más estudiantes de mi edad pudieran conocer este programa porque les gustaría mucho”, comentó.
Michael Hawkins, quien imparte sesiones de ciencias de la computación dentro del programa de verano en Bishop Dunne, destacó el valor de este aprendizaje que se traslada a diferentes facetas de la vida del estudiante.
“Quiero que los estudiantes aprovechen este programa para crecer, desarrollar un pensamiento de alto nivel y aplicar esas habilidades en todo lo que hagan”, comentó.
El programa de recuperación de créditos de la escuela de Santa Cecilia inició el pasado 8 de junio y concluye el próximo 26 de junio y está abierto para estudiantes desde primero hasta octavo grado.
El programa Summer SOAR de la preparatoria Bishop Dunne inició el 1 de junio y cierra el 26 de junio y recibe estudiantes del tercer al octavo grado.
Más información visitando:https://www.stceciliacatholic.org/summer-school y https://bdcsfalconsummer.my.canva.site/bdcs-falcon-summer-camp

Pie de foto imagen principal: La maestra Lola Rodríguez de la escuela de Santa Cecilia, guía las actividades de enriquecimiento académico del programa de recuperación de créditos que ese plantel de Oak Cliff, ofrecerá hasta el 26 de junio próximo a estudiantes de primero a octavo grado. Foto: Especial para RC/María Olivas

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