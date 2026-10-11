El Papa León XIV anunció que se someterá a una cirugía tras descubrirse un nódulo en sus pulmones

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Durante el rezo del Ángelus el 11 de octubre, dirigiéndose a los peregrinos reunidos en la Plaza de San Pedro, el Papa explicó que el nódulo fue detectado en una fase muy temprana durante un chequeo médico y que se encuentra bien localizado.

“Los médicos consideran que es recomendable intervenir, así que, siguiendo su consejo, he decidido operarme para extirparlo. La intervención ya está programada para los próximos días”, declaró.

Al concluir su discurso, el Papa agradeció a los presentes en la plaza su cercanía espiritual y se encomendó a sus oraciones.

En respuesta a las preguntas de los periodistas, el portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, confirmó que la cirugía está programada para los primeros días de esta semana y que la estancia hospitalaria postoperatoria será de aproximadamente una semana.

El Vaticano también confirmó que el Papa se someterá al procedimiento médico en el Hospital Gemelli de Roma.

PRIMERAS REACCIONES

En respuesta al anuncio, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, expresó su cercanía y la del gobierno italiano «en este momento de prueba que deberá afrontar en los próximos días».

“La serenidad y la paz con la que habló al respecto durante el Ángelus de hoy nos tranquilizan”, dijo Meloni en una publicación el día X. “Estoy segura de que el pueblo italiano también le ofrecerá su apoyo y cariño”.

En una de las primeras reacciones inmediatas a la noticia, el arzobispo Charles Scicluna de Malta publicó el día X, tras el Ángelus: “La Iglesia en Malta está unida en oración por el Santo Padre, deseándole una pronta recuperación en la cirugía a la que se someterá”.

El arzobispo Luis Argüello de Valladolid, presidente de la Conferencia Episcopal Española, también instó a la oración por el pontífice, diciendo: “Desde Roma, invito a toda la Iglesia española, diócesis, instituciones de vida consagrada, comunidades y asociaciones laicas, a todos los miembros del Pueblo de Dios y a nuestros conciudadanos a orar por la salud de nuestro amado Papa León XIV”.

El arzobispo Argüello se encuentra en Roma para el encuentro, del 7 al 14 de octubre, de los presidentes de las conferencias episcopales mundiales y los líderes de las iglesias católicas orientales, con motivo del décimo aniversario de Amoris Laetitia.

Originalmente, el Papa León XIV tenía previsto celebrar la misa de clausura del 14 de octubre. Sin embargo, el Vaticano no ha anunciado si la cirugía del Papa se realizará antes o después de la misa.

ORACIONES DESDE EU

Poco después de que el Papa León XIV anunciara que se sometería a una cirugía para extirpar un nódulo pulmonar, los obispos católicos estadounidenses ofrecieron sus oraciones por su recuperación e hicieron un llamado a los fieles a unirse a ellos.

El arzobispo Paul S. Coakley de Oklahoma City, presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, prometió rápidamente oraciones por el Papa León XIV.

“Los obispos de Estados Unidos se unen a los fieles y a todas las personas de buena voluntad en oración por su pronta salud”, declaró el arzobispo Coakley en un comunicado enviado a OSV News. “Que la mano de los cirujanos del Papa León XIII sea guiada por el divino médico Jesucristo”.

El arzobispo añadió: “Les pido que hoy, como yo, dediquen un momento a orar por el Papa León XIII y su equipo médico”.

Al saludar a los peregrinos peruanos, el Papa León XIV indicó que su visita a Latinoamérica se mantiene según lo previsto.

Este anuncio inesperado se produce a menos de un mes de su viaje internacional más largo hasta la fecha: una visita apostólica de 12 días a Latinoamérica que incluye paradas en Uruguay, Argentina y Perú.

Sin embargo, durante su discurso a los peregrinos, el Papa saludó a los miembros de la Hermandad del Señor de los Milagros, una asociación religiosa peruana que difunde la devoción a una venerada imagen de Cristo crucificado, y afirmó que su visita seguía adelante.

“Gracias por sus oraciones por la visita pastoral que realizaré en Perú”, dijo el Papa antes de anunciar su cirugía.

La cirugía del Papa es la primera intervención quirúrgica importante que ha hecho pública durante su pontificado. Un pontífice rara vez hace anuncios médicos, que suelen ser gestionados por la oficina de prensa del Vaticano.

El 12 de julio de 1992, San Juan Pablo II dijo a los peregrinos: “Ahora quisiera compartir algo personal con ustedes”, y anunció que visitaría a Gemelli “para realizarle algunas pruebas diagnósticas”, lo que derivó en una cirugía para extirparle un gran tumor del colon.

La oficina de prensa del Papa Francisco informó sobre sus visitas al hospital Gemelli para revisiones médicas o procedimientos, incluyendo su cirugía de colon en 2021 y su cirugía abdominal en 2023.

Pie de foto: El Papa León XIV celebra una misa para marcar el inicio del año académico en las Universidades Pontificias en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, el 8 de octubre de 2026. Tras la oración del Ángelus del 11 de octubre, anunció que se sometería a una cirugía para extirpar un nódulo en el pulmón. (Foto OSV News/Remo Casilli, Reuters)