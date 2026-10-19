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El Papa León regresa a la ventana del Vaticano para el Ángelus; afirma que las oraciones lo sostuvieron tras su cirugía de cáncer

October 19, 2026

OSV News

CIUDAD DEL VATICANO (OSV News) — Una semana después de anunciar que se sometería a una cirugía pulmonar, el Papa León XIV regresó a la ventana del Palacio Apostólico el 18 de octubre, apenas cinco días después de una operación por cáncer de pulmón y menos de 24 horas después de haber sido dado de alta del Hospital Gemelli de Roma.

Tras el rezo del Ángelus, el Papa agradeció a los católicos de todo el mundo por sus oraciones, señalando que sintió profundamente su apoyo durante su hospitalización. Comentó que esta experiencia lo acercó a quienes viven con una enfermedad y añadió que, tras haber superado esta “fase delicada”, retomará gradualmente sus actividades con la ayuda de Dios y las oraciones de los fieles.

Miles de personas reunidas en la Plaza de San Pedro recibieron al Papa con prolongados aplausos y vítores. Los peregrinos describieron el momento como emotivo y reconfortante, expresando su alegría al verlo recuperarse tan rápidamente.

Los médicos dieron el alta al Papa antes de lo previsto tras la operación, realizada el 13 de octubre, para extirpar el lóbulo inferior de su pulmón derecho.

El cirujano principal, el Dr. Stefano Margaritora, indicó que la recuperación del Papa avanza con normalidad y que no existe ninguna razón médica para cancelar su viaje a Sudamérica, previsto del 6 al 17 de noviembre.

Durante el Ángelus, el Papa León también conmemoró el centenario del Domingo Mundial de las Misiones e instó a los católicos a permanecer fieles al llamado de Cristo de proclamar el Evangelio.

Pie de foto: El Papa León XIV sonríe mientras dirige el Ángelus en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, el 18 de octubre de 2026, tras haber recibido el alta hospitalaria el día anterior. El cirujano principal, el Dr. Stefano Margaritora, señaló que la recuperación del Papa avanza con normalidad y que no existe ninguna razón médica para cancelar su viaje a Sudamérica, previsto para el periodo del 6 al 17 de noviembre. (Foto: OSV News/Matteo Pernaselci, Vatican Media)

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