Educar en dos lenguas, servir con una sola misión

Por Michael Gresham

Texas Catholic

Para Jennifer Fernando, el amor por los idiomas y su profunda fe en Dios la llevaron a un lugar donde cree que está destinada a estar : la Academia Católica Santa Clara de Asís.

Irónicamente, Fernando dijo que, al crecer, no disfrutaba de la escuela y no esperaba seguir una carrera trabajando en una escuela primaria y secundaria. ”Siempre me ha apasionado aprender” , dijo la nueva directora, “pero no lo asociaba con la escuela” .

Dios, sin embargo, tenía otros planes.

Tras graduarse, el deseo de Fernando por aprender idiomas la llevó a la Universidad de Texas en Arlington, donde obtuvo una licenciatura en español y una especialización en lingüística. Posteriormente, obtuvo una maestría en la Universidad de Texas en el Valle del Río Grande.

Fernando comentó que su pasión por los idiomas finalmente la llevó de nuevo al aula, donde disfrutó de una trayectoria de 25 años en la educación pública, incluyendo puestos en los distritos escolares de Plano, Richardson y Dallas. Recientemente, se desempeñó como subdirectora en Marcus Leadership Academy, una escuela primaria del distrito escolar de Dallas donde el 92 % de los estudiantes estaban aprendiendo inglés como segunda lengua.

Fernando, feligrés de la Iglesia de María Inmaculada en Farmers Branch, donde cuatro de sus siete hijos asisten a la escuela parroquial, dijo que nunca consideró seriamente trabajar en la educación católica , hasta que descubrió una oportunidad en la Academia Católica Santa Clara de Asís.

ACTOS DE DIOS

Fernando describió la serie de acontecimientos que la llevaron a Santa Clara de Asís como “ actos de Dios ” y dijo que su fe jugó un papel central en su decisión de asumir el cargo de directora .

“Dios siempre ha sido mi motivador ”, dijo y agregó que está emocionada de estar en un entorno de aprendizaje que le permite celebrar su fe y compartirla con los demás.

“Siempre que enseñamos un concepto nuevo, explicamos el porqué ; así es como se logra la aceptación”, dijo Fernando. “El porqué más importante es nuestro propósito divino. Los estudiantes pueden comprender plenamente el significado más profundo de la educación : que no se trata solo de ser inteligente o conseguir un buen trabajo, sino de usar sus dones para el bien común, para su comunidad y para Dios” .

Su llegada ha sido recibida con entusiasmo por el padre Ignacio Olvera, administrador pastoral de la parroquia católica Santa Clara de Asís.

“La señora Fernando aporta muchos talentos a Santa Clara, como sólidas habilidades de liderazgo y pasión por la educación católica” , dijo el padre Olvera. “Las fortalezas de Jennifer son su iniciativa, su pasión por la mentoría tanto de estudiantes como de docentes, y su visión” . También elogió su enfoque centrado en el estudiante.

“El liderazgo de la señora Fernando moldeará la educación católica en Santa Clara, ya que se preocupa profundamente tanto por la persona como por el aprendizaje y cree en el enorme potencial que cada estudiante tiene y puede alcanzar” , dijo el padre Olvera. “Jennifer tiene un enfoque que se adapta a las necesidades académicas de los estudiantes y los ayuda a avanzar al siguiente nivel” .

La Academia Católica Santa Clara de Asís es la única escuela católica en la Diócesis de Dallas que ofrece un programa de idioma dual, un hecho que resonó profundamente con la pasión de Fernando por la educación multilingüe y multicultural.

“Estoy súper emocionada con el programa bilingüe” , dijo Fernando, y agregó que espera que el programa construya un puente entre culturas y ayude a todos a abrazarse con el amor de Cristo. “Quiero que los estudiantes vean desde la perspectiva de los demás y crezcan en comprensión. La comunicación es fundamental, ya que fomenta la confianza, las relaciones y, en última instancia, la comunidad” .

El padre Olvera dijo que la experiencia de Fernando en la educación en dos idiomas es un activo único para Santa Clara de Asís, y señaló que sus habilidades de liderazgo “ ayudarán a nuestros estudiantes y a la escuela a prosperar en los próximos años ” .

El sacerdote dijo que Fernando comparte su visión de ampliar el acceso a la educación católica.

“La educación católica debe ser accesible para nuestras familias católicas del sur de Dallas” , dijo. “Tengo plena confianza en que la señora Fernando contribuirá a que Santa Clara sea una escuela sobresaliente académicamente, a impulsar nuestro programa de lenguaje dual y a aumentar la matrícula estudiantil” .

Fernando estuvo de acuerdo y dijo que su enfoque inicial estará en expandir la inscripción y fortalecer el programa de idioma dual, al mismo tiempo que se desarrollan ofertas académicas y deportivas competitivas.

“Cuanta más matrícula tengas, más cosas podrás ofrecer ” , dijo. “Creo que Dios tiene un gran plan aquí, y creo que nos ha preparado a todos los que estamos aquí para ello” .

Pie de foto: Jennifer Fernando, nueva directora de la Academia Católica Santa Clara de Asís, aporta su pasión por el aprendizaje multilingüe a la única escuela bilingüe de la Diócesis de Dallas. (MICHAEL GRESHAM/The Texas Catholic )