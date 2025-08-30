Scroll Top

Educar desde la esperanza

August 30, 2025

Por: Dr. Diana Torres-Rivera

Especial para Revista Católica Dallas

Las virtudes teologales —fe, esperanza y caridad— son un regalo de Dios que fortalece nuestra alma y nuestro ánimo en un mundo lleno de contrariedades y obstáculos. 

La esperanza, entendida como la creencia inherente de que el futuro será mejor que el presente, se ilumina con la fe y con el amor que crece en nosotros a través de la vida sacramental. 

Como padres, estamos llamados a creer que el mundo que construimos para nuestros hijos puede y debe ser mejor; esta certeza nos motiva a seguir adelante y a criarlos a la luz de la doctrina social de la Iglesia. 

Como educadores, servimos guiados por la esperanza cada vez que preparamos una lección, fortalecemos los lazos con nuestros estudiantes y convertimos el aula en un hogar fuera del hogar. 

Creemos en mundos posibles cuando enseñamos y nos entregamos al mayor acto de esperanza que existe: educar no solo en conocimiento y destrezas, sino también en valores y virtudes que perduran.

Las escuelas católicas son espacios privilegiados para vivir la solidaridad como la materialización de la esperanza. Sin ella, corremos el riesgo de caer en el individualismo y de orientar la formación académica únicamente en el beneficio personal, en lugar de ponerla al servicio de la comunidad. Los maestros vivimos la esperanza siendo solidarios con nuestra comunidad escolar y parroquial. 

El servicio es el corazón de nuestra misión y la empatía es nuestra herramienta más valiosa. Cuando comprendemos que la lucha de unos es la lucha de todos, la enseñanza se vuelve real y urgente. 

Así, el aprendizaje se contextualiza en un marco humano y no meramente utilitario: el conocimiento y las destrezas importan, pero también son importantes los valores y virtudes que forman personas empáticas y mejores miembros de la sociedad. 

La esperanza también guía la disciplina con la que educamos. Al igual que los padres de familia, los maestros estamos llamados a prestar atención a la manera en que disciplinamos a nuestros estudiantes. 

Disciplinar desde la esperanza significa ver primero a cada niño y niña como hijo o hija de Dios, lleno de dignidad y merecedor de compasión. Esto no implica la ausencia de disciplina ni de consecuencias; al contrario, supone una disciplina anclada en la paz y no en la violencia física o emocional, acompañada de consecuencias apropiadas para la edad y la situación. 

La ausencia de consecuencias o disciplina es igual de dañina que una disciplina llena de amenazas o castigos exagerados. Los niños y niñas necesitan estructura para aprender a vivir en comunidad. Para ello, los adultos en su vida deben ser proactivos en sus hogares y escuelas al proveer un ambiente predecible, consistente y seguro. 

Así podrán aprender, tomar riesgos y por supuesto, poner a prueba nuestros límites. Pero sin límites, les hacemos un daño inmenso. 

Seguir los pasos de Jesús —quien rompió el molde al servir al prójimo, al marginado y a los niños— nos invita a ejercer una disciplina plena en empatía, amor y lógica, a la luz de la esperanza.

La doctora Diana Torres-Rivera es la directora de currículo e instrucción de la escuela de Santa Cecilia en Dallas. 

Pie de foto: Dos estudiantes de la escuela de Santa Cecilia, oran antes de iniciar clases el 13 de agosto de 2025, en el primer día de escuela del ciclo 2025-2026. Foto: Especial para RC/María Olivos

Related Posts

El rostro de la caridad humana

La hermana Norma Pimentel invitó a los estudiantes a cultivar el amor por el prójimo. Por Violeta Rocha Especial para…

31 Mar 2022
Aunque lejos, mamá siempre está cerca

Ileana y Estela Valdez usan talento y tecnología para crear un mundo mejor, teniendo su fe como guía. Por Violeta…

28 Apr 2022
Querida Mamá: ‘hoy nos graduamos las dos’

Luz Flores trabajó sin descanso para ver a su hija graduarse de una escuela católica. La joven supo pagarle con…

13 Jun 2022
Los ‘genios’ detrás del robot llamado Resiliencia

Por Violeta Rocha Especial para Revista Católica Dallas IRVING—Trabajar en equipo y no darse por vencido, fueron lecciones que Gabriel…

13 Jun 2022
Maestro rodeado de sus alumnos.
La práctica hace al maestro

Como miembro del programa ACE, Francisco Hernández trae su talento al aula, mientras avanza en su proyección como educador católico….

03 Sep 2022
Hermana Sophia: “la enseñanza es un gozo para mí”

Por Violeta Rocha Especial para Revista Católica Dallas DALLAS— De sus 14 años de experiencia como educadora la hermana Sophia…

23 Apr 2023
Adriana Medina sirve como consejera y ayuda a un grupo de niños a hacer manualidades en el campamento de Bishop Lynch, el 13 de julio.
Una mano a la economía y otra a la mentoría

En el campamento de la preparatoria Bishop Lynch, no sólo los pequeños aprenden y ganan. Por Violeta Rocha Especial Revista…

28 Jul 2023
Un peldaño más arriba en la cima del buen discipulado

Jonathan Sanford (Izq), presidente de la Universidad de Dallas, el reverendo Rafael Ramírez (centro atrás), el reverendo Elmer Herrera-Guzman (derecha atrás) y otros profesores asociados al programa de Escuela Bíblica y Certificado de Ministerio Pastoral, posan con el grupo de graduados el 11 de mayo. Foto: Especial para RC/Tacho Dimas

31 May 2024
Viaje misionero encendió la fe de jóvenes en Costa Rica

En esta, la Iglesia de Nuestra Señora de Lourdes, en la comunidad de Pejiyabe Centro, los jóvenes misioneros de Dallas, ayudaron a crear senderos de acceso. En la foto, posan con niños de esa comunidad. Foto: RC/Amy White

09 Aug 2024
La imagen de la Virgen adornada con flores y manzanas a su alrededor, en el rezo del rosario de la Dormición de María, realizado el 14 de agosto en la Catedral Santuario Nacional de Nuestra Señora de Guadalupe, en Dallas.
Entre flores y manzanas velan el sueño de María

La imagen de la Virgen adornada con flores y manzanas a su alrededor, en el rezo del rosario de la Dormición de María, realizado el 14 de agosto en la Catedral Santuario Nacional de Nuestra Señora de Guadalupe, en Dallas.

03 Sep 2024
Un adiós que marca nuevos comienzos

Comunidad ‘despide’ al padre González y espera que los siga guiando desde su retiro.  Por Violeta Rocha/Especial para Revista Católica…

06 Oct 2024
Iconos embellecen el ‘cielo’ de NSP 

Artista italiano pintó bocetos que conectan la historia sagrada con el arte.  Por Violeta Rocha / Especial para Revista Católica…

06 Oct 2024
Pie de foto:  Acompañado por sacerdotes de toda la Diócesis de Dallas, el obispo Edward J. Burns ofrece una bendición mientras comisiona delegados para el Sínodo de la Diócesis de Dallas, durante la celebración de una misa en la Catedral Santuario Nacional de Nuestra Señora de Guadalupe el 14 de septiembre.
Obispo Burns llama a delegados a abrazar la misión sinodal

Por Michael Gresham Texas Catholic “Amigos míos, tenemos trabajo que hacer”. Con estas palabras, el obispo Edward J. Burns cerró…

06 Oct 2024
Jugando a la lotería todos somos una misma familia

El tradicional juego de mesa mexicano, enlaza culturas e integra a feligreses de la tercera edad. Por Violeta Rocha ∣…

11 Oct 2024
Cinco puntos esenciales sobre el sínodo diocesano

Se abre una nueva fase en el proceso de transformación que vive la Diócesis de Dallas.  Por Lacy de la…

04 Dec 2024