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De SPSA a Cristo Rey: un puente hacia la fe y el éxito futuro

July 17, 2026

Escuelas vecinas unen esfuerzos para abrir nuevos caminos hacia la universidad y el futuro profesional de sus estudiantes.

Por Violeta Rocha
Especial para Revista Católica Dallas

DALLAS—A sus 13 años Esteban Guerrero, está listo para comenzar una nueva etapa como estudiante de preparatoria.
La Academia San Felipe y San Agustín (SPSA) fue su hogar durante una década y en el otoño comenzará noveno grado en Cristo Rey Dallas College Prep.
“Me siento triste, feliz y nervioso porque ya no es la escuela secundaría, es preparatoria y va a ser muy diferente”, comentó el joven con una sonrisa nerviosa.
Atraído por la independencia que cultivan los jóvenes al experimentar el modelo de estudio y trabajo en Cristo Rey, Guerrero descubrió en ese plantel el escalón perfecto para avanzar hacia sus planes post-secundarios.
“Me inspiró a ser mi mismo y no depender de mis padres”, dijo. “Me preparan para el colegio porque quiero tener una licenciatura en negocios y comenzar mi propia empresa”, agregó.
Guerrero hizo parte de los 38 graduados que culminaron el octavo grado en el ciclo 2025-2026 en SPSA y es uno de 22 jóvenes que ingresarán en agosto a Cristo Rey Dallas College Prep, ubicada a solo tres millas de distancia.
SER CÓMO JESÚS
“Estos números son prueba de que la misión de Cristo Rey es la misma que la de nosotros, que estamos tratando de formar y guiar a estos niños que entran al colegio y al paraíso”, señaló Destiny Amaya, vicedirectora de SPSA.
El sistema de estudio de la preparatoria Cristo Rey promueve la preparación académica, pero también el desarrollo laboral. De noveno a doce grado, los estudiantes trabajan una vez a la semana en compañías aliadas con la escuela y reciben un salario que cubre parte del costo de su matrícula escolar.
“Cuando Cristo Rey abrió sus puertas abrió muchas oportunidades para nuestros niños”, dijo Amaya y precisó que la educación católica a nivel de preparatoria puede costar hasta 20 mil dólares anuales.
El proceso de admisión pasa por una rigurosa preparación en SPSA. De acuerdo con Amaya los alumnos de octavo grado reciben entrenamiento para brillar en sus entrevistas de admisión a la preparatoria y en el caso particular de Cristo Rey, deben tomar un examen de admisión, ser valorados en su consistencia académica y presentar dos entrevistas.
La alianza entre las dos escuelas va más allá de la transición de SPSA a Cristo Rey, en ocasiones, como en este ciclo escolar, también sucede a la inversa. Amaya precisó que en 2025-2026, SPSA ‘empleó’ a cuatro estudiantes de Cristo Rey.
Pero más allá del modelo de estudio y trabajo, Jonathan Becerrin de 14 años, decidió ir a Cristo Rey porque cree en la educación católica.“Te ayuda a crecer más como persona, te ayuda a ser más como Jesús”, enfatizó.
Igual gratitud siente Esteban Guerrero al cerrar este capítulo de su educación en SPSA. “Agradezco a mis padres que han hecho muchos sacrificios para darme una educación católica y a nuestros profesores porque aprendimos a ser respetuosos y a ver por los demás”.
Cristo Rey es un destino familiar para Alondra Aguilar. Precedida por una hermana mayor que ya se educa en ese plantel, la jovencita de 14 años tiene el sueño de estudiar negocios.
“Puedes aprender mucho y sobre todo tener experiencia”, dijo.
A los padres de estos jóvenes la transición a Cristo Rey les ha brindado optimismo frente al futuro de sus hijos.
“Es una gran enseñanza que reciben al valorar el estudio con el trabajo”, dijo Rafael Aguilar, padre de Alondra.
Diana Alcantar, madre de Jonathan resumió este logro como el resultado de un trabajo en equipo: “unidos padres, escuela y Dios, ahí ya tenemos un futuro para nuestros hijos”, concluyó.

Pie de Foto: Jonathan Becerril (Izq), Esteban Guerrero y Alondra Aguilar, hacen parte de los 22 estudiantes de la Academia San Agustín y San Felipe, que iniciarán su preparatoria en Cristo Rey Dallas College Prep, en el otoño de 2026. (Foto: Especial para RC/María Olivas)

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