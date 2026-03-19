DCYC 2026: Una invitación que hizo vibrar a los jóvenes 

Por Michael Gresham

The Texas Catholic

FRISCO — El fin de semana del Día de San Valentín más de 1,600 adolescentes de parroquias de toda la Diócesis de Dallas llenaron el Centro de Convenciones de Frisco para la Conferencia Anual de Jóvenes Católicos de Dallas, una reunión de tres días centrada en la fe y diseñada para ayudar a los jóvenes a encontrar a Cristo y a los demás.

Josh Salinas, director de la oficina de Jóvenes, Jóvenes Adultos y Ministerios Universitarios de la Diócesis de Dallas, dijo que el enfoque del encuentro fue simple: “el corazón es el centro de todo”, comentó. “Estamos hechos para encontrar el amor de Dios en el cielo, ‘El Infinito’”.

Precisamente con el tema de El Infinito, la conferencia reiteró que es una oportunidad de evangelización a nivel diocesano para unir a los jóvenes más allá de sus parroquias.

El encuentro se se celebró del 13 al 15 de febrero y contó con la mayor participación hasta la fecha, con 53 de las 77 parroquias diocesanas.

Salinas dijo que la conferencia está diseñada para ayudar a los jóvenes no sólo a encontrarse con Cristo, sino también a reconocer su papel en la misión de la Iglesia y ver cómo sus dones pueden usarse tanto en la vida parroquial como en la comunidad católica en general.

“Espero que los jóvenes que asisten a DCYC se vayan con la comprensión de que Jesús los ama, Dios los ama”, dijo. “Espero que nuestros jóvenes se vayan sabiendo que son fundamentales para la misión de la Iglesia”.

Agregó que el culto compartido, las oportunidades de liderazgo juvenil y la exposición a las vocaciones religiosas en DCYC ayudan a fortalecer el sentido de comunidad católica en toda la diócesis.

También señaló que los encuentros con sacerdotes, religiosas y otras personas en el ministerio dan a los jóvenes la oportunidad de discernir si Dios puede estar llamándolos a la vida religiosa u otra forma de servicio.

Peter J. Ductrám, director senior de la oficina diocesana de Ministerios, elogió el trabajo de la oficina diocesana de Ministerios para Jóvenes, Jóvenes Adultos y Universitarios.

“Estoy orgulloso de su compromiso ministerial y su capacidad para crear nuevos espacios para encuentros intencionales con nuestro Señor Jesucristo, dentro de esta Iglesia”, comentó.

También expresó su gratitud a los pastores y ministros de jóvenes por su apoyo y participación y agregó: “También estamos realmente agradecidos por el continuo apoyo y la visión del obispo Burns para el ministerio juvenil”.

FE, UNIDAD Y AMOR

El padre Thomas Nguyen, CSsR, que sirve en la parroquia vietnamita del Sagrado Corazón de Jesucristo en Carrollton, dijo que asistió a la conferencia por segundo año con adolescentes de su parroquia, después de ver el impacto el año pasado.

El sacerdote dijo que creía que la conferencia ofrecía una experiencia espiritual unificadora tanto para jóvenes como para adultos, especialmente en un momento en que la nación parece dividida. “Ves la división política que estamos atravesando —todo el miedo y el odio—, pero cuando vienes aquí, todo eso desaparece” , dijo el padre Nguyen. “Te hace darte cuenta de que somos verdaderamente hermanos y hermanas y podemos elegir amarnos unos a otros en Cristo”.

Monserrat Aguilar, de 17 años, feligresa de la Iglesia de San Judas en Allen, comentó que asistió a DCYC 2026 tras ser animada por el líder del grupo juvenil de su parroquia a servir como líder de Zebedee.

“Realmente me acercó a otras personas que tienen una relación con Jesús, y me hizo tener más confianza y sentirme menos sola en la fe”, dijo.

Oscar Bahena, líder ministerial y feligrés de la Iglesia de San Pío X en Dallas, ha asistido a DCYC desde 2013, incluyendo su participación como adolescente, miembro del liderazgo juvenil y ahora como líder adulto de Zebedee.

Bahena comentó que la asistencia récord de este año refleja el crecimiento del ministerio juvenil en la Diócesis de Dallas, no solo en número, sino también en diversidad.

“Ven que hay más que solo su parroquia, dijo Bahena. “Hay un poco de todo, que es lo que realmente es nuestra fe… La Iglesia Católica es universal y este es el mejor lugar para verlo : para ver a los jóvenes como parte de esa Iglesia universal”, agregó.

Pie de foto: Un grupo de jovencitas posa durante la Conferencia Anual de Jóvenes Católicos de Dallas, realizada en el Centro de Convenciones de Frisco, del 13 al 15 de febrero de 2026. (Foto: Cortesía).