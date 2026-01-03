Con villancicos de Epifanía celebran la llegada de los Magos de Oriente

Melodías folclóricas avivarán la celebración de la Fiesta de la Epifanía en la Iglesia de Cristo Rey en Dallas.

Por: Constanza Morales

REVISTA CATÓLICA DALLAS

La comunidad de la Iglesia de Cristo Rey en Dallas celebrará la fiesta de la Epifanía con un memorable concierto de villancicos en español, ofrecido por la Orquesta de Nueva España (ONS) el domingo 4 de enero a las 6 p.m.

La ONS es una orquesta y coro de 36 miembros que fue creada hace 37 años en el Distrito de las Artes de Dallas y se dedica a la exploración de la música barroca española y del Nuevo Mundo. El concierto será gratuito y abierto al público.

“Los villancicos navideños fueron muy populares en todo el mundo hispánico”, explicó Grover Wilkins, director artístico de la ONS a Revista Católica. “Mediante melodías folclóricas, expresaban historias sencillas pero conmovedoras que celebraban la Natividad”, agregó.

RIQUEZA E HISTORIA

Llevar a la comunidad local la rica historia de la Iglesia Católica y su música, ha sido parte fundamental de la misión de la ONS desde su fundación en 1989 en Dallas.

“Interpretamos música litúrgica y religiosa proveniente de un amplio repertorio de manuscritos de las iglesias y bibliotecas del mundo hispánico”, destacó Wilkins.

Los 130 villancicos del padre Antonio Solar, maestro de capilla en el Monasterio de El Escorial, cerca de Madrid, “son los ejemplos más célebres y conmovedores del género, tanto musical como literaria y teológicamente”, agregó.

El concierto de la Epifanía destaca la vitalidad rítmica de los villancicos de los siglos XVII y XVIII habituales en catedrales e iglesias en España e Hispanoamérica. El director Wilkins explicó que el concierto incluirá tres formatos de villancicos: El más antiguo que representa el fin del estilo renacentista de coros antifonales, el Barroco tardío con villancicos de Bolivia cantados en latín, según lo exigían los jesuitas y finalmente, las cantatas/villancicos cantados en español, con acompañamiento más orquestal.

“Tras haber vivido, investigado y actuado en España, somos conscientes de la importancia que se le da a la tradición de la Epifanía en la Iglesia y entre las familias católicas, donde los niños esperan con ansias la llegada de los Reyes Magos”, comentó Wilkins.

La Catedral Santuario Nacional de Nuestra Señora de Guadalupe en Dallas y las parroquias de San Felipe Apóstol y Santa Mónica han celebrado conciertos similares de la ONS en años anteriores.

Una Pastorela Mexicana se presentó en diciembre de 2024 en la Catedral de Guadalupe.

A mediados de la década del 2000, la orquesta se trasladó de la Catedral a la parroquia de Cristo Rey, para dar espacio a las novenas programadas durante el Adviento y la Navidad.

El reciente concierto de la Epifanía en la Iglesia de Cristo Rey se ofreció gratuitamente.

“Nos complace presentar la belleza, la alegría, el ritmo y las alegorías del nacimiento de Jesús contenidas en la música de este programa”, expresó el director Wilkins.

Pie de foto: La Orquesta de Nueva España durante uno de sus conciertos previos en la Iglesia de Cristo Rey en Dallas. Foto: Cortesía.