Con creatividad y devoción, estudiantes de HTS honran a los santos

Por Ilzydora Hernández

Especial para Revista Católica Dallas

DALLAS — Vestidos como los santos que han dejado huella en la historia de la Iglesia, estudiantes de la escuela católica de la Santísima Trinidad (Holy Trinity, en inglés) en Dallas, participaron el 30 de octubre en un desfile con motivo del Día de Todos los Santos, una solemnidad que la Iglesia católica celebra cada 1 de noviembre.

La celebración, que se realiza desde hace ocho años, reúne anualmente a entre 50 y 60 estudiantes de una comunidad escolar que abarca desde prekínder hasta el octavo grado. A través de esta tradición, los alumnos tienen la oportunidad de conocer la vida de los santos y descubrir en ellos ejemplos de fe y santidad.

SANTIDAD EN FAMILIA

“En nuestra escuela, creemos que a través de este desfile tienen la oportunidad de explorar y aprender sobre los santos”, comentó Virginia Flores, asistente de dirección y maestra de prekínder 4. “Considero importante que conozcan a estos hombres y mujeres que les precedieron y que vean cómo ellos también pueden llegar a ser como ellos”, agregó.

La celebración también reúne a las familias, quienes son invitadas a presenciar el desfile y acompañar a sus hijos mientras representan a los santos que eligieron.

“Hemos podido mostrar a los padres las formas en que integramos nuestra fe; la iniciativa ha crecido cada año que la hemos llevado a cabo”, comentó Flores.

Para algunos estudiantes, la elección de un santo también representa una oportunidad de acercarse a sus raíces culturales.

Elijah Iskandar, de 12 años y estudiante de séptimo grado, quien este año representará a San Charbel Makhlouf, un santo libanés cuya devoción forma parte de su tradición familiar.

“Él es un santo a quien honramos en mi familia”, comentó Elijah. “Quise tener esta oportunidad para vestirme como él y contar su historia. El hecho de que sea de mi cultura me ayuda a entenderlo e imitarlo”.

Por su parte, Leon Patricio Samson de 13 años y estudiante de séptimo grado, ha convertido en una tradición representar cada año a San Patricio, pues comparte con el santo el nombre.

“Me gusta su historia y cómo ayudó a convertir a las personas. Es algo que admiro”, comentó Leon.

Kaly Pina, de 10 años y estudiante de cuarto grado, eligió representar a Santa Teresa Benedicta de la Cruz. “Ella ayudó a estudiantes y educadores”, comentó. “Admiro su fe y cómo fue perseguida por ella. Su historia me impactó mucho”.

Naomi Saucedo, maestra de prekínder y quien organiza anualmente la celebración junto a Flores, destacó que esta actividad permite a los estudiantes conocer a los santos de una manera diferente.

“Los estudiantes se emocionan al vestirse como santos. Esto les ayuda a aprender, sobre ellos, al contrario de solo escuchar”, explicó Saucedo.

A través de esta tradición, los estudiantes no solo conocen las historias de quienes dedicaron su vida a Dios, sino que también descubren que la santidad es un camino al que todos están llamados.

Pie de foto: Dennis Giron (Izq), Noreen Gordon, Eliza Stewart, Eliana Saucedo e Ian Iskandar, alumnos de prekinder en la escuela católica de la Santísima Trinidad (HTS, en inglés), posan el 30 de octubre, cuando la escuela celebró la festividad de Todos Los Santos con una misa y un desfile en el que los estudiantes caminaron vestidos como su santo favorito. (Foto: Especial para RC/María Olivas).