Como en casa: feligreses hispanos reciben con gratitud nueva misa en español 

Por Violeta Rocha

Especial para Revista Católica Dallas

IRVING—Desde hace cuatro años, el matrimonio de Nora y Edwin Ruiz, abrigaban el sueño de celebrar la Eucaristía en su idioma natal. Para la pareja, oriunda de Colombia, el gran día llegó el pasado 13 de julio cuando la Iglesia de la Santa Familia de Nazaret en Irving, celebró la que será de ahora en adelante su misa mensual en español.

“Es un día inolvidable, lleno de alegría y bendición”, dijo Nora Ruiz que junto a su esposo han pertenecido a la parroquia desde hace 36 años.

“La gente que se acercó a ayudar es increíble. No podemos pedir más. Dios lo puso como tenía que ser. El dijo este es el momento y se creo”, comentó.

FE Y PERSEVERANCIA

Como una comunidad numerosa y perseverante, calificó el padre Jacob Dankasa, párroco de la Santa Familia, a los feligreses hispanohablantes y dijo que la misa en español responde a un deseo de permitirle participar a esa comunidad.

“Veía a feligreses de lengua hispana atender a nuestras misas regulares que son en inglés y algunos no entendían pero seguían viniendo. Frecuentemente llegan a solicitar la administración de los sacramentos, entonces pensé ¿por qué no servirlos? recordó el sacerdote.

La misa en español se celebrará el segundo domingo del mes a las 7 p.m. en la Santa Familia de Nazaret.

“Es una dicha haber sido invitado”, dijo el padre Francisco Orozco, vicario de la Iglesia de San Antonio en Wylie, quien concelebró la misa el pasado 13 de julio junto al padre Dankasa.

“La presencia de la comunidad de habla hispana va a resaltar el sentido de comunidad, el sentido multicultural, pero sobre todo el sentido de pertenencia”, agregó el padre Dankasa. “Muchos viven alrededor de la parroquia, yo salgo y puedo escuchar todo el tiempo que hablan español y se que muchos de ellos son católicos, entonces creo que ellos van a ser pronto una gran parte de esta comunidad”, agregó.

Ely Hernández, originaria de Venezuela, llegó hace siete años a la parroquia de la Santa Familia y hoy hace parte de la directiva del Ministerio Hispano, además de dirigir el coro en español.

Junto a Nora Ruiz, la venezolana inició el Ministerio Hispano y recogió firmas entre los feligreses hispanohablantes para peticionar la apertura de la misa en español.

“Es magnífico”, declaró sobre la inauguración de la misa el pasado 13 de julio.“Espero que siga creciendo la comunidad hispana y se sienta bienvenida y en casa”, agregó.

Así se sienten Alejandro y Mónica Cortez que han sido feligreses de la Catedral Santuario Nacional de Nuestra Señora de Guadalupe, pero tienen a sus hijos estudiando en la escuela parroquial de la Santa Familia.

La pareja decidió integrarse a la parroquia de Irving luego de la apertura de la misa mensual en español.

“Es el inicio de algo grande, vamos a hacer crecer este ministerio y esta comunidad”, dijo Alejandro, originario de Puebla, México.

“Tomando en cuenta que estamos viviendo momentos difíciles dentro de nuestra comunidad hispana, esta es una muestra de que Dios sabe sus tiempos”, agregó.

Pie de Foto: El padre jacob Dankasa (centro) y el padre Francisco Orozco (Der-Centro) posan junto a feligreses hispanos en la celebración de la primera misa en español de la parroquia de la Santa Familia de Nazaret, el 13 de julio de 2025 en Irving. Foto: Especial RC/Tacho Dimas