Skip to main content Scroll Top

Bishop Lynch: dos décadas de arte, memoria y tradición

November 5, 2026

Por Ilzydora Hernández

 Especial para Revista Católica Dallas

DALLAS — Lo que comenzó en 2006 como una actividad en un salón de clases cumplió este 1 de noviembre, 20 años en la preparatoria católica Bishop Lynch de Dallas. Mediante ofrendas y obras de arte, los estudiantes recordaron a sus seres queridos fallecidos durante la celebración del Día de Muertos.
María Rodríguez, maestra de origen dominicano y directora de actividades estudiantiles, inició la tradición cuando dictaba la clase de Español 2. Sus estudiantes preparaban ofrendas dedicadas a familiares fallecidos, una actividad que con los años creció hasta convertirse en un festival escolar.
El festival se celebró el 1 de noviembre pasado e incluyó ofrendas, murales, esculturas y presentaciones musicales.
Aunque las ofrendas no formaban parte de su infancia en República Dominicana, Rodríguez aprendió a apreciar esta tradición mexicana y procuró transmitir su significado a los estudiantes.
“Es algo que he aprendido a amar y apreciar y trato de honrar verdaderamente su esencia, hacerle justicia y asegurarme de que mantengamos su autenticidad”, explicó Rodríguez.
RECORDAR ES VIVIR
Actualmente, los estudiantes de Español 2 elaboran ofrendas pequeñas dedicadas a un familiar, mientras que los de Español 3 preparan ofrendas comunitarias para recordar a varias personas. Los visitantes también pueden agregar nombres de seres queridos fallecidos.
Rodríguez destacó que las fotografías y los objetos colocados en las ofrendas deben contar algo sobre las personas recordadas. Algunos padres le han contado que, después de participar en el proyecto, sus hijos comenzaron a preguntar por familiares que nunca conocieron y a descubrir sus historias.
“Esa historia vuelve a contarse sobre alguien que ya no camina sobre la tierra, pero que camina con nosotros, porque ellos son una continuación de nosotros. O nosotros somos una continuación de ellos”, expresó Rodríguez.
Este año, Jani Guardado, Amelie Worrall y Kimberly Espinal, estudiantes de 12 grado, junto con Anthony Espinal, de undécimo, crearon un mural para su clase de Español AP con la maestra Soto-Sánchez.
Inspirados en las obras La Rose Papillon y La Persistencia de la Memoria, de Salvador Dalí, incorporaron una rosa como símbolo del amor y los recuerdos duraderos; una mariposa, que representa el alma y la transformación; y relojes derretidos, que evocan el paso del tiempo y los cambios en la memoria.
Con el mural, los estudiantes esperan que otras personas recuerden a alguien querido y encuentren consuelo en esos recuerdos.
Además de las ofrendas de las clases de español, otras asignaturas participan con trabajos artísticos.
“Incluso si llego a dos personas, es suficiente para mí para seguir haciéndolo y explorando esta hermosa tradición y compartiendo su belleza con ellas”, dijo la maestra Rodríguez.
Pie de foto: Durante 20 años, la maestra María Rodríguez ha guiado a los estudiantes de español en la preparatoria católica Bishop Lynch, en la creación de ofrendas y piezas artísticas inspiradas en la memoria de seres queridos fallecidos. Foto: (Especial para RC/María Olivas).

Related Posts

El rostro de la caridad humana

La hermana Norma Pimentel invitó a los estudiantes a cultivar el amor por el prójimo. Por Violeta Rocha Especial para…

31 Mar 2022
Querida Mamá: ‘hoy nos graduamos las dos’

Luz Flores trabajó sin descanso para ver a su hija graduarse de una escuela católica. La joven supo pagarle con…

13 Jun 2022
Los ‘genios’ detrás del robot llamado Resiliencia

Por Violeta Rocha Especial para Revista Católica Dallas IRVING—Trabajar en equipo y no darse por vencido, fueron lecciones que Gabriel…

13 Jun 2022
Senior Spotlight: Ayen Angoi, Bishop Lynch High School

Ayen Angoi sat front and center — literally — during Bishop Lynch’s graduation ceremony held at Garland’s Culwell Center on Sunday, May 15. It was one of the perks of alphabetical seating.

28 Jun 2022
Maestro rodeado de sus alumnos.
La práctica hace al maestro

Como miembro del programa ACE, Francisco Hernández trae su talento al aula, mientras avanza en su proyección como educador católico….

03 Sep 2022
Lifting up others through song

Bishop Lynch High School’s Friar Choir is collaborating with the Dallas Street Choir in a shared love of music. This music ministry is a special service outreach to people experiencing homelessness.

04 Oct 2022
Coming together to help those in need

As one of her classmates sealed and tossed a final food pack into a shipping box, Megan Holter and her friends celebrated with a loud cheer. The bag was one of 147,960 meals packed by volunteers during a Feed My Starving Children effort at Bishop Lynch High School on Oct. 22.

31 Oct 2022
Bishop Lynch senior earns NCEA award for nonprofit

A servant’s heart fueled one young man’s desire to help the less fortunate. And now, it’s earned Armando Parrish national recognition.
Parrish, a senior at Bishop Lynch High School, is being recognized this year as a recipient of the Youth Virtues, Valor and Vision Award by the National Catholic Educational Association. He is one of only 10 students in the country being recognized with the award in 2023.

29 Jan 2023
Bishop Lynch classmates put faith into action to help those in need

Five Bishop Lynch High School juniors traveled to central Mexico over Easter break to establish a library and help a community that was devastated by an earthquake in 2017.

20 Apr 2023
Graduate Spotlight: Bryn Bradley, Bishop Lynch High School

The smile that spread across Bryn Bradley’s face as she walked the stage May 21 to receive her diploma may have seemed the same as the 250 other elated Bishop Lynch High School graduates. Her smile, however, was much more. It was one of pure, unadulterated joy and gratitude.

06 Jul 2023
Adriana Medina sirve como consejera y ayuda a un grupo de niños a hacer manualidades en el campamento de Bishop Lynch, el 13 de julio.
Una mano a la economía y otra a la mentoría

En el campamento de la preparatoria Bishop Lynch, no sólo los pequeños aprenden y ganan. Por Violeta Rocha Especial Revista…

28 Jul 2023
Bishop Kelly blesses new Our Lady of Guadalupe mosaic at Bishop Lynch

The community of Bishop Lynch High School prayerfully gathered on the Feast of the Annunciation, April 8, 2024, with Auxiliary Bishop Greg Kelly for the dedication and blessing of a mosaic of Our Lady of Guadalupe near the school’s entrance.

18 Apr 2024
Bishop Lynch High School names new director of athletics

Bishop Lynch High School announced May 24 that Alex Cantillo has been named to the role of director of athletics for the school, effective June 17. Cantillo brings a wealth of experience and a passion for student-athlete development in alignment with Bishop Lynch’s dedication to excellence in education and athletics. 

05 Jun 2024
Un peldaño más arriba en la cima del buen discipulado

Jonathan Sanford (Izq), presidente de la Universidad de Dallas, el reverendo Rafael Ramírez (centro atrás), el reverendo Elmer Herrera-Guzman (derecha atrás) y otros profesores asociados al programa de Escuela Bíblica y Certificado de Ministerio Pastoral, posan con el grupo de graduados el 11 de mayo. Foto: Especial para RC/Tacho Dimas

31 May 2024
High school graduate holds two diplomas
Senior Spotlight: Jodie Orogun, Bishop Lynch High School

When Jodie Orogun recited a list of the accolades she has received as well as the activities she has been involved in while at Bishop Lynch High School, she had to pause to take a breath.

02 Jul 2024