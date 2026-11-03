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Unidos en fraternidad por los que ya no están

November 3, 2026

Parroquia reúne a su comunidad para orar por los fieles difuntos, acompañando la celebración con ricos matices culturales.

Por Violeta Rocha
Especial para Revista Católica Dallas

DALLAS— Una cruz alta resguardada por un arco en el tope de una ofrenda de siete niveles, sobresalía iluminada por veladoras que desplegaban sombras sobre más de 200 fotografías de seres queridos fallecidos.
El techo parecía esa noche un cielo adornado con infinidad de flores de papel. Bajo su abrigo, unas 400 personas participaron la noche del 30 de octubre en la primera conmemoración del día de los fieles difuntos, realizada en la Iglesia de Santa Mónica en Dallas.
“El mensaje que llevamos a la comunidad entera es que esta es una tradición que heredamos de nuestros antepasados”, dijo Rita Moreno del ministerio Fortaleza Espiritual encargado de elaborar la ofrenda.
Recordando la historia de la evangelización que dio un sentido cristiano a las ofrendas elaboradas por los antepasados indígenas en México, Moreno dijo que el mensaje central enfatizó la importancia de orar por los fieles difuntos.
“Más que una decoración es inculcar la oración por todas esas almas que están aquí representadas en fotografías”, comentó.
“Si alguna de ellas todavía no llega, nuestra oración puede ayudarle a llegar a su meta final”, agregó. “Después del arco está la cruz y allí está Jesús esperándolos”, explicó.
Así mismo, recalcó el lugar especial que en la ofrenda tuvo la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe,“porque ella es el camino más corto, más fácil que nos va a lleva a Jesús”, dijo.
El párroco de Santa Mónica, el padre Michael Guadagnoli, resaltó la importancia de la oración al observar tanto el Día de los Muertos, como el Día de Todas las Almas.
“Es un “gran privilegio que siendo miembros del cuerpo de Cristo podemos reducir su tiempo de separación de Dios con nuestras oraciones, buenas acciones y especialmente con el santo sacrificio de la misa”, comentó en un mensaje enviado a Revista Católica.
UNIENDO CULTURAS
Ana Torres, originaria de San Luis Potosí, México, es integrante del comité del ministerio de bellas artes y fue la encargada de la coordinación del evento.
De acuerdo con Torres cerca de 60 voluntarios de diversos ministerios parroquiales ayudaron en la preparación de comida y la decoración de la cafetería de la parroquia.

El grupo de Danza Folklórica Santa Mónica se encargó de decorar la cafetería con flores y serpentinas de papel picado.
Para la mexicana, el evento afianzó los lazos de unidad entre las diversas culturas que integran esta parroquia de Dallas.
“Es una oportunidad que nos dan como comunidad hispana de abrazarlos a todos con nuestra cultura”, dijo.
La conmemoración también fue una oportunidad para aprender unidos como comunidad parroquial, dijo Cody Mead, director del ministerio de música y del ministerio de bellas artes.
“Aprendiendo sobre el significado cultural y espiritual, podemos expresar mejor nuestra comunión como comunidad católica que comparte la misma fe”, expresó.
El grupo de Danza Folklórica Santa Mónica presentó el baile “Xantolo”, danza tradicional de la región Huasteca, mexicana que solo se baila en la conmemoración de los fieles difuntos.
Leticia Jaramillo, originaria de la Ciudad de México, participó por primera vez llevando un retrato de su madre fallecida hace 15 años.
“Mi mamá era muy devota del Sagrado Corazón de Jesús y de la Virgen de Guadalupe”, recordó. “Pienso que hubiera estado orgullosa y contenta de verme participar de una celebración como esta cuando vivía”, agregó.

Pie de foto: Cerca de 400 personas asistieron a la conmemoración del Día de Muertos que se celebró por primera vez en la Iglesia de Santa Mónica en Dallas. El programa combinó oración solemne con danzas folclóricas, música de mariachi y matices culturales. (Fotos: Especial para RC/Ben Torres).

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