Academia SPSA recibe donación de $1 millón de dólares de The Crystal Charity Ball

Por: Michael Gresham / The Texas Catholic

Con pompones ondeando y carteles de agradecimiento en alto, los estudiantes, profesores y administradores de la Academia Católica San Felipe & San Augustin dieron la bienvenida a un autobús lleno de miembros de The Crystal Charity Ball el 19 de febrero. Acompañados por miembros de la junta escolar y la superintendente de las escuelas católicas de la Diócesis de Dallas, Jeannette Lambert, los invitados recorrieron el campus del sureste de Dallas mientras SPSA celebraba su selección como una de las ocho organizaciones sin fines de lucro elegidas como beneficiarias de The Crystal Charity Ball 2026.

SPSA ha sido seleccionada para recibir una donación de $1 millón en apoyo a su campaña capital “Alimentando a los Niños”. Esta donación ayudará a financiar las muy necesarias renovaciones en la cocina de la escuela, lo que ayudará a abordar la inseguridad alimenticia al proporcionar a los estudiantes dos comidas nutritivas al día. Además, la academia ha recibido una subvención equivalente de $1.45 millones de un donante anónimo.

En una declaración escrita, The Crystal Charity Ball dijo que la inversión refleja la misión de la organización de fortalecer a los estudiantes y las familias en toda la comunidad.

“La misión de SPSA es transformar no solo la vida de los estudiantes, sino también el bienestar de familias enteras en nuestra comunidad ” , decía el comunicado. “Al invertir en una cocina completamente funcional y una cafetería acogedora, nos asociamos con SPSA para garantizar que los niños estén bien alimentados, concentrados y listos para aprender cada día. Nos honra formar parte de un proyecto cuyo impacto se extenderá mucho más allá de hoy y generará un cambio duradero para SPSA en los años venideros ” .

La cocina de la escuela fue construida en 1987, pero actualmente no se utiliza, dijo la directora del plantel, Dianne Brungardt.

“Está desactualizada y no cumple con los estándares del programa de alimentos; no permite que los vendedores cocinen en el lugar; y no está diseñada para acomodar nuestra creciente matrícula”, dijo.

Las donaciones financieras combinadas con los esfuerzos de recaudación de fondos de la escuela compensaron la mayoría de los costos asociados con un proyecto de $3,5 millones que incluirá la construcción de una nueva cocina y comedor, así como la compra de equipos de cocina mejorados.

Lambert dijo que el esfuerzo refleja el corazón de la educación católica y la responsabilidad compartida de garantizar que los estudiantes sean atendidos en todos los aspectos de sus vidas.

Como educadores católicos, nuestra misión es cuidar al niño en su totalidad. Si los estudiantes tienen hambre, ¿cómo podrán concentrarse y aprender? —dijo Lambert—. La junta directiva y la administración escolar de SPSA se unieron para abordar estas necesidades de sus estudiantes, impulsados apasionadamente por esta misión.

San Felipe y San Agustín celebra este año académico su décimo aniversario como academia, tras más de 70 años sirviendo al sureste de Dallas. La Escuela Católica San Felipe Apóstol se fundó en 1955 y la Escuela Católica San Agustín abrió sus puertas dos años después, en 1957. Ambas escuelas se fusionaron para formar SPSA en 2015.

“Desde el día en que se inauguró el SPSA, hemos visto un crecimiento continuo en nuestra matrícula”, dijo Brungardt, señalando que la escuela albergará a 324 estudiantes en 2026. “Esperamos seguir creciendo cada año hasta alcanzar nuestra capacidad de 464 estudiantes”.

Pie de foto: Estudiantes de la Academia San Felipe y San Agustin recibieron con alegría a representantes de The Crystal Charity Ball el 19 de febrero. El plantel diocesano celebró con júbilo haber sido escogido como beneficiario 2026 de The Crystal Charity Ball con un donativo que apoya la campaña capital de alimentación que impulsa la escuela. Foto RC/Michael Gresham