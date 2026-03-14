Skip to main content Scroll Top

Academia SPSA recibe donación de $1 millón de dólares de The Crystal Charity Ball

March 14, 2026

Por: Michael Gresham / The Texas Catholic

Con pompones ondeando y carteles de agradecimiento en alto, los estudiantes, profesores y administradores de la Academia Católica San Felipe & San Augustin dieron la bienvenida a un autobús lleno de miembros de The Crystal Charity Ball el 19 de febrero. Acompañados por miembros de la junta escolar y la superintendente de las escuelas católicas de la Diócesis de Dallas, Jeannette Lambert, los invitados recorrieron el campus del sureste de Dallas mientras SPSA celebraba su selección como una de las ocho organizaciones sin fines de lucro elegidas como beneficiarias de The Crystal Charity Ball 2026.

SPSA ha sido seleccionada para recibir una donación de $1 millón en apoyo a su campaña capital “Alimentando a los Niños”. Esta donación ayudará a financiar las muy necesarias renovaciones en la cocina de la escuela, lo que ayudará a abordar la inseguridad alimenticia al proporcionar a los estudiantes dos comidas nutritivas al día. Además, la academia ha recibido una subvención equivalente de $1.45 millones de un donante anónimo.

En una declaración escrita, The Crystal Charity Ball dijo que la inversión refleja la misión de la organización de fortalecer a los estudiantes y las familias en toda la comunidad.

“La misión de SPSA es transformar no solo la vida de los estudiantes, sino también el bienestar de familias enteras en nuestra comunidad ” , decía el comunicado. “Al invertir en una cocina completamente funcional y una cafetería acogedora, nos asociamos con SPSA para garantizar que los niños estén bien alimentados, concentrados y listos para aprender cada día. Nos honra formar parte de un proyecto cuyo impacto se extenderá mucho más allá de hoy y generará un cambio duradero para SPSA en los años venideros ” .

La cocina de la escuela fue construida en 1987, pero actualmente no se utiliza, dijo la directora del plantel, Dianne Brungardt.

“Está desactualizada y no cumple con los estándares del programa de alimentos; no permite que los vendedores cocinen en el lugar; y no está diseñada para acomodar nuestra creciente matrícula”, dijo.

Las donaciones financieras combinadas con los esfuerzos de recaudación de fondos de la escuela compensaron la mayoría de los costos asociados con un proyecto de $3,5 millones que incluirá la construcción de una nueva cocina y comedor, así como la compra de equipos de cocina mejorados.

Lambert dijo que el esfuerzo refleja el corazón de la educación católica y la responsabilidad compartida de garantizar que los estudiantes sean atendidos en todos los aspectos de sus vidas.
Como educadores católicos, nuestra misión es cuidar al niño en su totalidad. Si los estudiantes tienen hambre, ¿cómo podrán concentrarse y aprender? —dijo Lambert—. La junta directiva y la administración escolar de SPSA se unieron para abordar estas necesidades de sus estudiantes, impulsados apasionadamente por esta misión.

San Felipe y San Agustín celebra este año académico su décimo aniversario como academia, tras más de 70 años sirviendo al sureste de Dallas. La Escuela Católica San Felipe Apóstol se fundó en 1955 y la Escuela Católica San Agustín abrió sus puertas dos años después, en 1957. Ambas escuelas se fusionaron para formar SPSA en 2015.
“Desde el día en que se inauguró el SPSA, hemos visto un crecimiento continuo en nuestra matrícula”, dijo Brungardt, señalando que la escuela albergará a 324 estudiantes en 2026. “Esperamos seguir creciendo cada año hasta alcanzar nuestra capacidad de 464 estudiantes”.

Pie de foto: Estudiantes de la Academia San Felipe y San Agustin recibieron con alegría a representantes de The Crystal Charity Ball el 19 de febrero. El plantel diocesano celebró con júbilo haber sido escogido como beneficiario 2026 de The Crystal Charity Ball con un donativo que apoya la campaña capital de alimentación que impulsa la escuela. Foto RC/Michael Gresham

Related Posts

El rostro de la caridad humana

La hermana Norma Pimentel invitó a los estudiantes a cultivar el amor por el prójimo. Por Violeta Rocha Especial para…

31 Mar 2022
Querida Mamá: ‘hoy nos graduamos las dos’

Luz Flores trabajó sin descanso para ver a su hija graduarse de una escuela católica. La joven supo pagarle con…

13 Jun 2022
Los ‘genios’ detrás del robot llamado Resiliencia

Por Violeta Rocha Especial para Revista Católica Dallas IRVING—Trabajar en equipo y no darse por vencido, fueron lecciones que Gabriel…

13 Jun 2022
Maestro rodeado de sus alumnos.
La práctica hace al maestro

Como miembro del programa ACE, Francisco Hernández trae su talento al aula, mientras avanza en su proyección como educador católico….

03 Sep 2022
Adriana Medina sirve como consejera y ayuda a un grupo de niños a hacer manualidades en el campamento de Bishop Lynch, el 13 de julio.
Una mano a la economía y otra a la mentoría

En el campamento de la preparatoria Bishop Lynch, no sólo los pequeños aprenden y ganan. Por Violeta Rocha Especial Revista…

28 Jul 2023
Un peldaño más arriba en la cima del buen discipulado

Jonathan Sanford (Izq), presidente de la Universidad de Dallas, el reverendo Rafael Ramírez (centro atrás), el reverendo Elmer Herrera-Guzman (derecha atrás) y otros profesores asociados al programa de Escuela Bíblica y Certificado de Ministerio Pastoral, posan con el grupo de graduados el 11 de mayo. Foto: Especial para RC/Tacho Dimas

31 May 2024
Viaje misionero encendió la fe de jóvenes en Costa Rica

En esta, la Iglesia de Nuestra Señora de Lourdes, en la comunidad de Pejiyabe Centro, los jóvenes misioneros de Dallas, ayudaron a crear senderos de acceso. En la foto, posan con niños de esa comunidad. Foto: RC/Amy White

09 Aug 2024
La imagen de la Virgen adornada con flores y manzanas a su alrededor, en el rezo del rosario de la Dormición de María, realizado el 14 de agosto en la Catedral Santuario Nacional de Nuestra Señora de Guadalupe, en Dallas.
Entre flores y manzanas velan el sueño de María

La imagen de la Virgen adornada con flores y manzanas a su alrededor, en el rezo del rosario de la Dormición de María, realizado el 14 de agosto en la Catedral Santuario Nacional de Nuestra Señora de Guadalupe, en Dallas.

03 Sep 2024
Un adiós que marca nuevos comienzos

Comunidad ‘despide’ al padre González y espera que los siga guiando desde su retiro.  Por Violeta Rocha/Especial para Revista Católica…

06 Oct 2024
Iconos embellecen el ‘cielo’ de NSP 

Artista italiano pintó bocetos que conectan la historia sagrada con el arte.  Por Violeta Rocha / Especial para Revista Católica…

06 Oct 2024
Pie de foto:  Acompañado por sacerdotes de toda la Diócesis de Dallas, el obispo Edward J. Burns ofrece una bendición mientras comisiona delegados para el Sínodo de la Diócesis de Dallas, durante la celebración de una misa en la Catedral Santuario Nacional de Nuestra Señora de Guadalupe el 14 de septiembre.
Obispo Burns llama a delegados a abrazar la misión sinodal

Por Michael Gresham Texas Catholic “Amigos míos, tenemos trabajo que hacer”. Con estas palabras, el obispo Edward J. Burns cerró…

06 Oct 2024
Jugando a la lotería todos somos una misma familia

El tradicional juego de mesa mexicano, enlaza culturas e integra a feligreses de la tercera edad. Por Violeta Rocha ∣…

11 Oct 2024
Cinco puntos esenciales sobre el sínodo diocesano

Se abre una nueva fase en el proceso de transformación que vive la Diócesis de Dallas.  Por Lacy de la…

04 Dec 2024
Cien años de amor a la Virgen de Guadalupe 

Alice Hernández (Der-sentada), posa junto a un grupo de integrantes de Las Guadalupanas, en diciembre de 2018, en la Catedral Santuario Nacional de Nuestra Señora de Guadalupe en Dallas.

05 Dec 2024
El momento que vive el sínodo diocesano

Por Lacy de la Garza Especial para Revista Católica Dallas El 1 de diciembre, primer día de la Asamblea del…

04 Dec 2024