‘Tiempo de Estudio’ abre puertas de progreso para jóvenes hispanos

El programa de la Sociedad de San Vicente de Paul asegura el pase de estudiantes de bajos ingresos a la escuela secundaria.

Por Violeta Rocha

Especial para Revista Católica Dallas

DALLAS— Para muchos jóvenes provenientes de hogares con recursos bajos y de origen hispano, sobresalir académicamente es un reto, pues para la mayoría, sus padres tienen limitaciones con el dominio del idioma inglés y trabajan largas horas, reduciendo la posibilidad de brindar una ayuda sólida con las tareas y deberes escolares.

Gracias al Programa Tiempo de Estudio (Study Time en inglés) de la Sociedad de San Vicente de Paul (SvdP), niños y jóvenes de kinder a octavo grado, reciben tutorías extra clase para ayudarlos a alcanzar el éxito académico y abrirles posibilidades de superación.

Una de esas puertas de éxito, se abrió para Miranda García, graduada el 23 de mayo pasado de la Academia Católica Santa Clara, donde estuvo desde preescolar hasta el octavo grado.

“Dios siempre es primero, no importa lo que yo haga, Él es quien me da la vida y gracias a Él es que tengo la oportunidad de hacer todo”, dijo la jovencita de 14 años, luego de recibir su diploma de octavo grado.

Desde que estaba en sexto, García recibió ayuda académica extra clase a través de Study Time durante dos veces a la semana.

La jovencita, de padres mexicanos, cosechó un sobresaliente récord académico con el que el programa la premió al elegirla como la beneficiaria de una beca que pagará por sus cuatro años de educación secundaria en un plantel católico.

“Si no hubiera aprovechado este programa, a lo mejor mis calificaciones no hubieran sido tan buenas como las tengo ahora”, dijo García que asistirá a la preparatoria Bishop Lynch en el otoño. “Al tener ayuda uno a uno, por si tenía alguna duda de mis clases y poder hacer mis tareas sabiendo que alguien estaba ahí siempre para ayudarme, me inspiró mucho para esforzarme en ser la mejor en la escuela y en mi vida diaria”, agregó.

Pied de foto: Miranda García de 14 años, es felicitada el 23 de mayo de 2025, luego de su graduación en la Academia Católica Santa Clara en Dallas. Foto: Especial para RC/Beto Mancera

ROMPIENDO CICLOS

Las tutorías se imparten después de clase en la Academia Santa Clara, la preparatoria Bishop Lynch y las tiendas de segunda mano que SvdP tiene en Dallas.

“Ayudamos con las tareas pero también ofrecemos actividades sociales que les van a ayudar en el futuro”, explicó Ana María Gutierrez, asistente educativa de Tiempo de Estudio.

Entre estas actividades mencionó que los estudiantes aprenden a hablar en público, a trabajar en equipo, a divertirse y rezar juntos.

“Lo que San Vicente de Paul quería es que sirviéramos a los pobres. Si puedo ayudar solamente a un niño a que pueda ir a la preparatoria para mi es una alegría muy grande, sobre todo porque casi todos tienen un nivel económico bastante bajo”, agregó Gutiérrez que lleva una década con el programa y es ex alumna de la escuela de Santa Mónica y la Academia Ursulina en Dallas.

María Hernández y Héctor García se sienten llenos de gratitud y orgullo porque su hija Miranda es la primera en la familia en asistir a una preparatoria católica.

Pie de foto: La clase 2025 de octavo grado en la Academia Católica Santa Clara en Dallas. Cuatro estudiantes, entre ellos Miranda García (primera fila, cuarta desde la derecha) participaron en el programa Tiempo de Estudio de la Sociedad de San Vicente de Paul y recibieron becas para pagar la matrícula de su preparatoria. García irá a Bishop Lynch en el otoño. Foto: Especial para RC/Beto Mancera.

Para los esposos, darle una educación católica a su hija ha sido un reto.

“Ha significado un sacrificio muy grande, porque no tenemos un nivel económico alto, pero gracias a Dios ver a mi hija feliz por la oportunidad que le dieron, financieramente significa todo, porque si no nos hubieran dado la ayuda, no se hubiera hecho realidad”, dijo Hernández.

“Nos llena el corazón. Estamos muy contentos porque nos está sobrepasando en la educación, nosotros no llegamos allá”, agregó.

Además de Miranda, otros tres estudiantes de octavo de la Academia Santa Clara, hicieron parte del grupo de estudio del programa y también recibieron una beca parcial como ayuda para sus estudios secundarios en un plantel católico en Dallas.

“Como grupo se unieron más gracias al programa”, dijo Dyana Campos, maestra de ciencias sociales en Santa Clara. “Siempre era ese grupito que se daba a notar por su participación en las clases. El programa los ayudó”, agregó.

La directora de la Academia Santa Clara, Lora Watson, agregó la importancia del enfoque comprensivo del programa que no sólo se limita al progreso académico de los estudiantes.

“Nos encanta tener el programa aquí. Los valores se alinean con los valores de nuestra escuela. Queremos asegurarnos que sigan practicando la fe católica y que estén aprendiendo y ejecutando esos valores”, agregó.

Pie de foto imagen principal: Miranda García posa con su diploma de graduación de octavo grado y otros méritos recibidos por su récord académico, en la Academia Santa Clara, el 23 de mayo de 2025. Foto: Especial para RC/Beto Mancera