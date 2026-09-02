Servir para descubrirse: la experiencia misionera en Costa Rica

Jóvenes de preparatorias católicas sacaron adelante obras y abrieron su corazón a una experiencia transformadora.

Por Michael Gresham

The Texas Catholic

Entre el 9 y el 18 de junio pasado un grupo de 38 estudiantes y 12 profesores de las preparatorias católicas Bishop Dunne, Bishop Lynch, John Paul II, Cistercian y la Academia Ursulina de Dallas, viajaron en misión a la comunidad de Santa María de Dota en la región central de Costa Rica, en Centroamérica.

Para cuando regresaron a Dallas, el resultado de la visita de los jóvenes dejaba huellas profundas en esa comunidad y en sus corazones.

La misión, realizada este año en el Santuario de Nuestra Señora de la Cueva Santa en Santa María de Dota en Costa Rica, es una colaboración entre la oficina de ministerios sociales católicos de la Diócesis de Dallas, la oficina diocesana de escuelas católicas y las cinco preparatorias católicas.

Para la comunidad de Copey de Dota, el trabajo de los estudiantes representó otro hito en la reconstrucción del Templo San Rafael después de que la iglesia original fuera destruida por un incendio en 2017. Los misioneros vertieron concreto para el santuario, la sacristía y la capilla de adoración, completando así la fase de construcción prevista.

En la localidad de San Martín de Dota, ayudaron a renovar el salón parroquial colocando azulejos, construyendo una entrada a la iglesia, al estacionamiento y algunas aceras.

En la parroquia anfitriona, el Santuario Diocesano Nuestra Señora de la Cueva Santa, pintaron la fachada exterior.

“Esta misión brinda la oportunidad de profundizar en la comprensión de tres principios de la doctrina social católica: la dignidad humana, la solidaridad y la subsidiaridad”, afirmó

Juan Rendón, director de ministerios sociales católicos de la Diócesis de Dallas.

Agregó que a través de su servicio los estudiantes influyen positivamente en la vida de las personas que sirven.

El obispo de San Isidro, Juan Miguel Castro, pasó varios días con los misioneros celebrando misa y visitando hogares con ellos y otros jóvenes acompañaron a los sacerdotes en visitas a domicilios, entre ellos dos clérigos costarricenses y los padres Ambrose Strong, O. Cist. y Augustine Hoelke, O. Cist., ambos de la Abadía Cisterciense en Irving.

SERVIR COMO JESÚS

Para Camila Galindo, estudiante de tercer año de la preparatoria Bishop Lynch, la misión a Costa Rica ofreció mucho más que la oportunidad de viajar. Le brindó una nueva perspectiva sobre su vida en casa y una oportunidad para la introspección.

“Aprendí cuánto puedes descubrir sobre ti mismo cuando tienes la oportunidad de conocer la vida de otras personas maravillosas alrededor del mundo”, dijo.

Hailey Meza, estudiante de Bishop Dunne participó en la misión por segundo año consecutivo y describió la experiencia como “hermosa y aleccionadora”.

“Como estudiante que vive según las palabras ‘Sirviendo como Jesús lo hizo’, tener la oportunidad de retribuir y ofrecer ayuda a estas comunidades me permite servir como Él”, explicó Meza.

“Creo que es importante que las escuelas católicas de Dallas ofrezcan este tipo de experiencias a los estudiantes, porque así viven y siguen los pasos de Jesús”, dijo por su parte Emmaline Tobin estudiante de once grado en la Academia Ursulina.

“Brindarles esta oportunidad los expone a diferentes culturas, mostrándoles que hay mucho más allá de la ciudad de Dallas”, agregó.

Como los jóvenes, Rendón expresó el deseo de que los frutos de la misión a Costa Rica florezcan ahora que el viaje ha terminado y que se extiendan a las familias y la comunidad de los misioneros en Dallas.

“Espero que nuestros estudiantes traigan de vuelta a nuestra diócesis un espíritu misionero, un sentido de gratitud renovado y el compromiso de crecer en santidad como discípulos misioneros”, concluyó.

Pie de foto: Un grupo de estudiantes misioneros de preparatorias católicas diocesanas, posa durante una visita de misión a la Finca Voo en Costa Rica, realizada en el mes de junio. Foto: Cortesía Diócesis de Dallas