Skip to main content Scroll Top

Servir para descubrirse: la experiencia misionera en Costa Rica

September 2, 2026

Jóvenes de preparatorias católicas sacaron adelante obras y abrieron su corazón a una experiencia transformadora.

Por Michael Gresham 

The Texas Catholic

Entre el 9 y el 18 de junio pasado un grupo de 38 estudiantes y 12 profesores de las preparatorias católicas Bishop Dunne, Bishop Lynch, John Paul II, Cistercian y la Academia Ursulina de Dallas, viajaron en misión a la comunidad de Santa María de Dota en la región central de Costa Rica, en Centroamérica.
Para cuando regresaron a Dallas, el resultado de la visita de los jóvenes dejaba huellas profundas en esa comunidad y en sus corazones.
La misión, realizada este año en el Santuario de Nuestra Señora de la Cueva Santa en Santa María de Dota en Costa Rica, es una colaboración entre la oficina de ministerios sociales católicos de la Diócesis de Dallas, la oficina diocesana de escuelas católicas y las cinco preparatorias católicas.
Para la comunidad de Copey de Dota, el trabajo de los estudiantes representó otro hito en la reconstrucción del Templo San Rafael después de que la iglesia original fuera destruida por un incendio en 2017. Los misioneros vertieron concreto para el santuario, la sacristía y la capilla de adoración, completando así la fase de construcción prevista.
En la localidad de San Martín de Dota, ayudaron a renovar el salón parroquial colocando azulejos, construyendo una entrada a la iglesia, al estacionamiento y algunas aceras.
En la parroquia anfitriona, el Santuario Diocesano Nuestra Señora de la Cueva Santa, pintaron la fachada exterior.
“Esta misión brinda la oportunidad de profundizar en la comprensión de tres principios de la doctrina social católica: la dignidad humana, la solidaridad y la subsidiaridad”, afirmó
Juan Rendón, director de ministerios sociales católicos de la Diócesis de Dallas.
Agregó que a través de su servicio los estudiantes influyen positivamente en la vida de las personas que sirven.
El obispo de San Isidro, Juan Miguel Castro, pasó varios días con los misioneros celebrando misa y visitando hogares con ellos y otros jóvenes acompañaron a los sacerdotes en visitas a domicilios, entre ellos dos clérigos costarricenses y los padres Ambrose Strong, O. Cist. y Augustine Hoelke, O. Cist., ambos de la Abadía Cisterciense en Irving.
SERVIR COMO JESÚS
Para Camila Galindo, estudiante de tercer año de la preparatoria Bishop Lynch, la misión a Costa Rica ofreció mucho más que la oportunidad de viajar. Le brindó una nueva perspectiva sobre su vida en casa y una oportunidad para la introspección.
“Aprendí cuánto puedes descubrir sobre ti mismo cuando tienes la oportunidad de conocer la vida de otras personas maravillosas alrededor del mundo”, dijo.
Hailey Meza, estudiante de Bishop Dunne participó en la misión por segundo año consecutivo y describió la experiencia como “hermosa y aleccionadora”.
“Como estudiante que vive según las palabras ‘Sirviendo como Jesús lo hizo’, tener la oportunidad de retribuir y ofrecer ayuda a estas comunidades me permite servir como Él”, explicó Meza.
“Creo que es importante que las escuelas católicas de Dallas ofrezcan este tipo de experiencias a los estudiantes, porque así viven y siguen los pasos de Jesús”, dijo por su parte Emmaline Tobin estudiante de once grado en la Academia Ursulina.
“Brindarles esta oportunidad los expone a diferentes culturas, mostrándoles que hay mucho más allá de la ciudad de Dallas”, agregó.
Como los jóvenes, Rendón expresó el deseo de que los frutos de la misión a Costa Rica florezcan ahora que el viaje ha terminado y que se extiendan a las familias y la comunidad de los misioneros en Dallas.
“Espero que nuestros estudiantes traigan de vuelta a nuestra diócesis un espíritu misionero, un sentido de gratitud renovado y el compromiso de crecer en santidad como discípulos misioneros”, concluyó.

Pie de foto: Un grupo de estudiantes misioneros de preparatorias católicas diocesanas, posa durante una visita de misión a la Finca Voo en Costa Rica, realizada en el mes de junio. Foto: Cortesía Diócesis de Dallas

Related Posts

El rostro de la caridad humana

La hermana Norma Pimentel invitó a los estudiantes a cultivar el amor por el prójimo. Por Violeta Rocha Especial para…

31 Mar 2022
Querida Mamá: ‘hoy nos graduamos las dos’

Luz Flores trabajó sin descanso para ver a su hija graduarse de una escuela católica. La joven supo pagarle con…

13 Jun 2022
Los ‘genios’ detrás del robot llamado Resiliencia

Por Violeta Rocha Especial para Revista Católica Dallas IRVING—Trabajar en equipo y no darse por vencido, fueron lecciones que Gabriel…

13 Jun 2022
Maestro rodeado de sus alumnos.
La práctica hace al maestro

Como miembro del programa ACE, Francisco Hernández trae su talento al aula, mientras avanza en su proyección como educador católico….

03 Sep 2022
Adriana Medina sirve como consejera y ayuda a un grupo de niños a hacer manualidades en el campamento de Bishop Lynch, el 13 de julio.
Una mano a la economía y otra a la mentoría

En el campamento de la preparatoria Bishop Lynch, no sólo los pequeños aprenden y ganan. Por Violeta Rocha Especial Revista…

28 Jul 2023
Un peldaño más arriba en la cima del buen discipulado

Jonathan Sanford (Izq), presidente de la Universidad de Dallas, el reverendo Rafael Ramírez (centro atrás), el reverendo Elmer Herrera-Guzman (derecha atrás) y otros profesores asociados al programa de Escuela Bíblica y Certificado de Ministerio Pastoral, posan con el grupo de graduados el 11 de mayo. Foto: Especial para RC/Tacho Dimas

31 May 2024
Viaje misionero encendió la fe de jóvenes en Costa Rica

En esta, la Iglesia de Nuestra Señora de Lourdes, en la comunidad de Pejiyabe Centro, los jóvenes misioneros de Dallas, ayudaron a crear senderos de acceso. En la foto, posan con niños de esa comunidad. Foto: RC/Amy White

09 Aug 2024
La imagen de la Virgen adornada con flores y manzanas a su alrededor, en el rezo del rosario de la Dormición de María, realizado el 14 de agosto en la Catedral Santuario Nacional de Nuestra Señora de Guadalupe, en Dallas.
Entre flores y manzanas velan el sueño de María

La imagen de la Virgen adornada con flores y manzanas a su alrededor, en el rezo del rosario de la Dormición de María, realizado el 14 de agosto en la Catedral Santuario Nacional de Nuestra Señora de Guadalupe, en Dallas.

03 Sep 2024
Un adiós que marca nuevos comienzos

Comunidad ‘despide’ al padre González y espera que los siga guiando desde su retiro.  Por Violeta Rocha/Especial para Revista Católica…

06 Oct 2024
Iconos embellecen el ‘cielo’ de NSP 

Artista italiano pintó bocetos que conectan la historia sagrada con el arte.  Por Violeta Rocha / Especial para Revista Católica…

06 Oct 2024
Pie de foto:  Acompañado por sacerdotes de toda la Diócesis de Dallas, el obispo Edward J. Burns ofrece una bendición mientras comisiona delegados para el Sínodo de la Diócesis de Dallas, durante la celebración de una misa en la Catedral Santuario Nacional de Nuestra Señora de Guadalupe el 14 de septiembre.
Obispo Burns llama a delegados a abrazar la misión sinodal

Por Michael Gresham Texas Catholic “Amigos míos, tenemos trabajo que hacer”. Con estas palabras, el obispo Edward J. Burns cerró…

06 Oct 2024
Jugando a la lotería todos somos una misma familia

El tradicional juego de mesa mexicano, enlaza culturas e integra a feligreses de la tercera edad. Por Violeta Rocha ∣…

11 Oct 2024
Cinco puntos esenciales sobre el sínodo diocesano

Se abre una nueva fase en el proceso de transformación que vive la Diócesis de Dallas.  Por Lacy de la…

04 Dec 2024
Cien años de amor a la Virgen de Guadalupe 

Alice Hernández (Der-sentada), posa junto a un grupo de integrantes de Las Guadalupanas, en diciembre de 2018, en la Catedral Santuario Nacional de Nuestra Señora de Guadalupe en Dallas.

05 Dec 2024
El momento que vive el sínodo diocesano

Por Lacy de la Garza Especial para Revista Católica Dallas El 1 de diciembre, primer día de la Asamblea del…

04 Dec 2024