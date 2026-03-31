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Cuatro décadas de fe: miles se reúnen en Dallas por el aniversario del Camino Neocatecumenal

March 31, 2026

Especial para Texas Catholic

El obispo Edward J. Burns celebró una solemne liturgia con motivo del 40º aniversario del Camino Neocatecumenal en la Diócesis de Dallas el 1 de marzo, en el Moody Coliseum de la SMU. Asistieron más de 4,000 personas.

El obispo Burns estuvo acompañado por sacerdotes, seminaristas y hermanos y hermanas del Camino Neocatecumenal de diez parroquias de la diócesis para el rezo de las vísperas y el canto del “Te Deum”.

La velada sirvió como un momento para dar testimonio y agradecer al Señor por el bien realizado a través del Camino Neocatecumenal en la Diócesis de Dallas durante los últimos 40 años.

Las palabras del Papa León XIV a los catequistas itinerantes del Camino Neocatecumenal, pronunciadas el 19 de enero en Roma: “Habéis reavivado el fuego del Evangelio donde parecía estar extinguiéndose y habéis acompañado a muchas personas y comunidades cristianas, despertándoles de nuevo la alegría de la fe”, se reflejaron a lo largo de la celebración del aniversario.

AVIVANDO LA FE

Estas palabras se vieron reflejadas en los frutos del Camino Neocatecumenal en Dallas durante las últimas cuatro décadas, incluyendo tres familias en misión enviadas por el entonces Papa Juan Pablo II en 1991, para servir en algunas de las zonas más pobres de Dallas.

También la apertura del Seminario Redemptoris Mater, un seminario misionero diocesano, el 8 de diciembre de 2004, del cual se han ordenado 21 sacerdotes en los últimos 21 años y la reconstrucción de muchos matrimonios y familias a través del itinerario de formación cristiana del Camino Neocatecumenal, junto con numerosas vocaciones a la vida religiosa.

El obispo Burns dirigió la oración de la asamblea y dio gracias a Dios por el testimonio de los miembros del Camino Neocatecumenal en la diócesis.

En su homilía, ofreció palabras de aliento y exhortó a los fieles a la conversión y la misión constantes. La liturgia concluyó con la bendición final del obispo, quien ofreció agradecimiento por los frutos del Camino y oraciones para que continúe prestando servicio a la Iglesia en Dallas.

Texto sometido por el padre Alan McDonald, vicerector del Seminario Redemptoris Mater de Dallas.

Pie de foto: Fieles saludan al obispo Edward J. Burns durante la celebración del 40º aniversario del Camino Neocatecumenal en Dallas, el 1 de marzo en el Moody Coliseum del campus de la Universidad Metodista del Sur (SMU) (Especial para RC/Ben Torres)

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