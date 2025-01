Mensaje Del Obispo Edward J. Burns

Al Pueblo de Dios en Diócesis de Dallas:

Los obispos de Texas seguiremos trabajando con funcionarios gubernamentales y otras personas de buena voluntad para implementar políticas que reconozcan la dignidad de cada persona, prioricen la unidad familiar y aborden las causas fundamentales de la migración forzada, respetando al mismo tiempo el derecho y la responsabilidad de nuestro país de asegurar sus fronteras, regular la migración en un proceso ordenado, salvaguardar el estado de derecho, y mantener a sus comunidades seguras y en paz.

Al ejercer el derecho humano básico de la libertad religiosa, todos los católicos, independientemente de su origen nacional o estatus de ciudadanía, tienen derecho a reunirse para la celebración de la misa y recibir los sacramentos sin acoso ni intimidación. Nuestros sacerdotes, diáconos y ministros laicos están disponibles para brindar servicios pastorales, ofrecer los sacramentos y apoyo humanitario, y brindar las gracias espirituales que Dios desea para todo su pueblo.

Fielmente suyo en Cristo,

Reverendísimo Edward J. Burns

Obispo de Dallas