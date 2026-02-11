Skip to main content Scroll Top

Jornada Juvenil: un espacio para caminar juntos hacia Dios

February 11, 2026

Por Jannie Guzman

Especial para Revista Católica Dallas

DALLAS— Desde hace 50 años, Jóvenes adultos hispanos tienen en la vivencia de la Jornada Juvenil la oportunidad de cultivar un encuentro con Jesús al tiempo que crean lazos de amistad que los ayudan a mejorar su relación con Dios. 

Las Jornadas Juveniles se realizan actualmente en el Centro de Cursillos de Dallas y desde sus inicios en 1976, se han celebrado 210 encuentros convocando a jóvenes adultos de diversas parroquias en la Diócesis de Dallas. 

“Nuestra principal espiritualidad es ayudar a los jóvenes para que tomen mejores decisiones tanto en su vida espiritual como personal”, explicó Eliot Rodríguez, actual coordinador de Jornada Juvenil.

Los participantes inician su ‘jornada’ un viernes a las 6 p.m. y concluyen el domingo a las 5 p.m. Después de esta experiencia se reúnen cada miércoles dos horas en el Centro de Cursillos, para recibir formación espiritual bajo la guía de Fray Luis Gerardo Arraiza, director del Centro de Cursillos. 

Algunos de los temas que abordan en estos encuentros son la sanación espiritual, el autoestima y el noviazgo, entre otros. 

Cada joven que fue servido durante la vivencia es llamado a servir a los demás haciéndose parte del movimiento.

UN GIRO DE 180º

Fray Arraiza definió las Jornadas Juveniles como “una herramienta de Dios” para impulsar a cada joven a tener una relación personal con el Señor y permitir que crezcan espiritualmente de manera que puedan ser vehículos de bendición para otros.

“Lo que importa es que el joven escuche el llamado de Dios y descubra para qué Dios lo está llamando. Y si tiene el deseo de servir junto a jóvenes a través de Jornada Juvenil, estaremos siempre con los brazos abiertos”, comentó.

Rodríguez asistió por primera vez a la Jornada Juvenil # 205 en 2024 y la definió como una experiencia que giró su vida 180 grados. 

“Desde que conocí el grupo me sentí en una comunidad que me abrazó. Aquí tengo amistades que me quieren acercar más a Dios y que están buscando lo mismo que yo: una relación personal con Dios”, comentó. 

La convivencia con otros jóvenes es vital para gestar en cada quien momentos de cambio donde otros sean parte integral. 

“Los jóvenes que vengan se encontrarán con una comunidad que está dispuesta a hacerlos sentir acompañados, escuchados y en familia”, dijo Rodríguez. 

“Nos da la oportunidad de encontrar a Jesús en nuestro prójimo y ¡qué mejor que encontrar a un hermano que nos motive a seguir mejorando y a seguir creciendo! Es algo hermoso”, agregó. 

La Jornada Juvenil nació a partir del Movimiento Cursillista, dirigido por la Orden de los Franciscanos Menores Capuchinos desde 1960. La necesidad de incluir a la juventud llevó a Fray Miguel Cenoz a organizar la primera Jornada Juvenil en octubre de 1976.

La próxima Jornada Juvenil en la Diócesis de Dallas está proyectada a realizarse en marzo. Para más detalles llame al Centro de Cursillos de Dallas al 214-631-7775.

Pie de foto: Las Jornadas Juveniles congregan jóvenes de diversas parroquias en la Diócesis de Dallas, en un retiro de tres días que busca invitarlos a mejorar su relación con Dios en convivencia con el prójimo. En la foto, asistentes a la Jornada Juvenil #208 posan el 30 de marzo de 2025. Foto: Cortesía Centro de Cursillos de Dallas

Related Posts

Dejad que ‘los jóvenes’ se acerquen a mi

El grupo Renovación Juvenil Catedral forja ‘apóstoles’ entre los jóvenes adultos de nuestro tiempo. Por Violeta Rocha Especial para Revista…

05 Mar 2023
Un centenar de corazones se unirán a miles en Lisboa

Delegación diocesana está más que preparada para vivir un peregrinaje transformador y traer grandes frutos de la JMJ 2023. Por…

28 Jul 2023
El obispo Edward J. Burns (centro) y el padre Ignacio Olvera (Izq), posan con miembros del Faith Fitness Ministry, en la gala de aniversario celebrada el 1 de septiembre en Dallas.
Faith Fitness Ministry: cuatro años y contando

Jóvenes adultos celebran el aniversario de iniciativa responsable por traerlos de vuelta a casa. Revista Católica Dallas DALLAS— Durante los…

19 Oct 2023
Un peldaño más arriba en la cima del buen discipulado

Jonathan Sanford (Izq), presidente de la Universidad de Dallas, el reverendo Rafael Ramírez (centro atrás), el reverendo Elmer Herrera-Guzman (derecha atrás) y otros profesores asociados al programa de Escuela Bíblica y Certificado de Ministerio Pastoral, posan con el grupo de graduados el 11 de mayo. Foto: Especial para RC/Tacho Dimas

31 May 2024
La imagen de la Virgen adornada con flores y manzanas a su alrededor, en el rezo del rosario de la Dormición de María, realizado el 14 de agosto en la Catedral Santuario Nacional de Nuestra Señora de Guadalupe, en Dallas.
Entre flores y manzanas velan el sueño de María

La imagen de la Virgen adornada con flores y manzanas a su alrededor, en el rezo del rosario de la Dormición de María, realizado el 14 de agosto en la Catedral Santuario Nacional de Nuestra Señora de Guadalupe, en Dallas.

03 Sep 2024
Un adiós que marca nuevos comienzos

Comunidad ‘despide’ al padre González y espera que los siga guiando desde su retiro.  Por Violeta Rocha/Especial para Revista Católica…

06 Oct 2024
Iconos embellecen el ‘cielo’ de NSP 

Artista italiano pintó bocetos que conectan la historia sagrada con el arte.  Por Violeta Rocha / Especial para Revista Católica…

06 Oct 2024
Pie de foto:  Acompañado por sacerdotes de toda la Diócesis de Dallas, el obispo Edward J. Burns ofrece una bendición mientras comisiona delegados para el Sínodo de la Diócesis de Dallas, durante la celebración de una misa en la Catedral Santuario Nacional de Nuestra Señora de Guadalupe el 14 de septiembre.
Obispo Burns llama a delegados a abrazar la misión sinodal

Por Michael Gresham Texas Catholic “Amigos míos, tenemos trabajo que hacer”. Con estas palabras, el obispo Edward J. Burns cerró…

06 Oct 2024
Cinco puntos esenciales sobre el sínodo diocesano

Se abre una nueva fase en el proceso de transformación que vive la Diócesis de Dallas.  Por Lacy de la…

04 Dec 2024
Cien años de amor a la Virgen de Guadalupe 

Alice Hernández (Der-sentada), posa junto a un grupo de integrantes de Las Guadalupanas, en diciembre de 2018, en la Catedral Santuario Nacional de Nuestra Señora de Guadalupe en Dallas.

05 Dec 2024
El momento que vive el sínodo diocesano

Por Lacy de la Garza Especial para Revista Católica Dallas El 1 de diciembre, primer día de la Asamblea del…

04 Dec 2024
Trazando un futuro lleno de esperanza

El obispo Edward J. Burns, celebra misa el 1 de diciembre durante la  Asamblea Sinodal celebrada en Irving, del 1 al 4 de diciembre de 2024. 
Foto RC/Michael Gresham

27 Dec 2024
Fundación entrega $1,1 millones en ceremonia de otoño

By Michael GreshamThe Texas Catholic RICHARDSON — El 15 de noviembre se hizo historia para la Iglesia Católica San Miguel…

30 Dec 2024
Tamales con sabor a comunidad 

Familias de la escuela SMC se unieron en torno a la mesa, para degustar y apoyar a su plantel. Por…

07 Jan 2025
Acercando a padres e hijos en la fe y la fraternidad

Iniciativa escolar centrada en la Adoración Eucarística, fortalece el camino familiar hacia la Pascua.  Por Violeta Rocha / Especial para…

12 Mar 2025