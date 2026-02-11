Jornada Juvenil: un espacio para caminar juntos hacia Dios

Por Jannie Guzman

Especial para Revista Católica Dallas

DALLAS— Desde hace 50 años, Jóvenes adultos hispanos tienen en la vivencia de la Jornada Juvenil la oportunidad de cultivar un encuentro con Jesús al tiempo que crean lazos de amistad que los ayudan a mejorar su relación con Dios.

Las Jornadas Juveniles se realizan actualmente en el Centro de Cursillos de Dallas y desde sus inicios en 1976, se han celebrado 210 encuentros convocando a jóvenes adultos de diversas parroquias en la Diócesis de Dallas.

“Nuestra principal espiritualidad es ayudar a los jóvenes para que tomen mejores decisiones tanto en su vida espiritual como personal”, explicó Eliot Rodríguez, actual coordinador de Jornada Juvenil.

Los participantes inician su ‘jornada’ un viernes a las 6 p.m. y concluyen el domingo a las 5 p.m. Después de esta experiencia se reúnen cada miércoles dos horas en el Centro de Cursillos, para recibir formación espiritual bajo la guía de Fray Luis Gerardo Arraiza, director del Centro de Cursillos.

Algunos de los temas que abordan en estos encuentros son la sanación espiritual, el autoestima y el noviazgo, entre otros.

Cada joven que fue servido durante la vivencia es llamado a servir a los demás haciéndose parte del movimiento.

UN GIRO DE 180º

Fray Arraiza definió las Jornadas Juveniles como “una herramienta de Dios” para impulsar a cada joven a tener una relación personal con el Señor y permitir que crezcan espiritualmente de manera que puedan ser vehículos de bendición para otros.

“Lo que importa es que el joven escuche el llamado de Dios y descubra para qué Dios lo está llamando. Y si tiene el deseo de servir junto a jóvenes a través de Jornada Juvenil, estaremos siempre con los brazos abiertos”, comentó.

Rodríguez asistió por primera vez a la Jornada Juvenil # 205 en 2024 y la definió como una experiencia que giró su vida 180 grados.

“Desde que conocí el grupo me sentí en una comunidad que me abrazó. Aquí tengo amistades que me quieren acercar más a Dios y que están buscando lo mismo que yo: una relación personal con Dios”, comentó.

La convivencia con otros jóvenes es vital para gestar en cada quien momentos de cambio donde otros sean parte integral.

“Los jóvenes que vengan se encontrarán con una comunidad que está dispuesta a hacerlos sentir acompañados, escuchados y en familia”, dijo Rodríguez.

“Nos da la oportunidad de encontrar a Jesús en nuestro prójimo y ¡qué mejor que encontrar a un hermano que nos motive a seguir mejorando y a seguir creciendo! Es algo hermoso”, agregó.

La Jornada Juvenil nació a partir del Movimiento Cursillista, dirigido por la Orden de los Franciscanos Menores Capuchinos desde 1960. La necesidad de incluir a la juventud llevó a Fray Miguel Cenoz a organizar la primera Jornada Juvenil en octubre de 1976.

La próxima Jornada Juvenil en la Diócesis de Dallas está proyectada a realizarse en marzo. Para más detalles llame al Centro de Cursillos de Dallas al 214-631-7775.

Pie de foto: Las Jornadas Juveniles congregan jóvenes de diversas parroquias en la Diócesis de Dallas, en un retiro de tres días que busca invitarlos a mejorar su relación con Dios en convivencia con el prójimo. En la foto, asistentes a la Jornada Juvenil #208 posan el 30 de marzo de 2025. Foto: Cortesía Centro de Cursillos de Dallas