Cientos dan un paso adelante, haciendo más fuerte la fe en nuestra diócesis

Por Michael Gresham

The Texas Catholic

Durante dos fines de semana de febrero, cientos de catecúmenos de parroquias de toda la Diócesis de Dallas se reunieron en la Catedral Santuario Nacional de Nuestra Señora de Guadalupe para el Rito de Elección, un paso fundamental en su camino hacia los Sacramentos de Iniciación en la Iglesia Católica.

El obispo Edward J. Burns presidió las celebraciones los días 21 y 28 de febrero, oficiando dos liturgias cada sábado para dar cabida al creciente número de asistentes. En total, se celebraron cuatro liturgias del Rito de Elección y la Catedral se llenó por completo con catecúmenos y sus padrinos en cada una de ellas. Familiares e invitados abarrotaron el Gran Salón, lo que demuestra la magnitud de la participación y el apoyo recibido en la celebración de este año.

La Diócesis de Dallas informó que este año hubo 1,800 catecúmenos, personas no bautizadas que se preparan para recibir el bautismo y 763 candidatos ya bautizados que buscaban la plena comunión con la Iglesia Católica.

El Rito de Elección marca el momento en que los catecúmenos son reconocidos formalmente por el obispo y pasan a ser conocidos como ” los Elegidos” al entrar en el período final de preparación antes de recibir los sacramentos en la Vigilia Pascual.

En toda la diócesis, cada año más adultos se incorporan a la Iglesia, una tendencia que, según los líderes pastorales, se ha ido consolidando durante años.

“En general, la Iglesia en la Diócesis de Dallas sigue creciendo”, dijo Jeanne Marie Miles, directora de la oficina de Liturgia de la Diócesis de Dallas. “El número de personas que ingresan a la Iglesia, ya sea a través de la Iniciación Cristiana de Adultos o después de haber sido bautizadas en otra iglesia cristiana, sigue en aumento y lo ha hecho durante muchos años”.

Si bien parte de este aumento refleja el crecimiento demográfico general del norte de Texas, Miles afirmó que cree que hay más factores detrás de este incremento.

“Creo que también refleja un creciente deseo de autenticidad y de fe, cosas que solo se pueden encontrar verdaderamente a través de una relación con Jesucristo en su Iglesia”, dijo.

Un proceso, no un programa.

Miles hizo hincapié en que la Orden de Iniciación Cristiana de Adultos, el proceso mediante el cual los adultos se preparan para el bautismo, la confirmación y la Eucaristía, no es simplemente un curso de educación religiosa.

“Convertirse al Catolicismo a través de los sacramentos del bautismo, la confirmación y la Eucaristía no se trata simplemente de adquirir información o de tener la capacidad de ‘aprobar el examen católico’”, dijo Miles.

En cambio, lo describió como una transformación gradual basada en la relación.

“La iniciación cristiana, en esencia, consiste en fomentar el crecimiento y el desarrollo de la relación entre el individuo y el Dios Trino a través de Jesucristo, encarnado en su Iglesia y expresado en la comunidad parroquial», afirmó Miles. Una clase de formación en la fe puede ser un elemento de la formación de una persona, pero no sustituye por sí sola la red de relaciones interpersonales que se cultivan mediante la participación en la vida parroquial; relaciones que conducen a un mayor conocimiento de Dios y a una relación más profunda con Él”.

Ese énfasis en la relación es la razón por la que la Iglesia entiende la iniciación cristiana como un camino más que como un programa, añadió. “La conversión no se puede programar. La transformación de una vida no se puede dar por concluida”, dijo Miles. “De hecho, como cristianos, se espera que sigamos creciendo y madurando en nuestra fe hasta la muerte. Nunca terminamos” .

El Rito de Elección es uno de los varios pasos litúrgicos obligatorios en el proceso de iniciación. Otros incluyen el Rito de Entrada al Catecumenado, los Escrutinios que se celebran durante la Cuaresma, el Rito de la Entrega del Credo y del Padre Nuestro y la celebración de los sacramentos de iniciación en la Vigilia Pascual.

Según Miles, a lo largo de todo el proceso, la oración y la adoración desempeñan un papel fundamental.

“La oración es la manera esencial de establecer una relación personal con Dios», explicó. A través de la oración, llegamos a conocer a Jesucristo. Cuando conocemos a Jesucristo, deseamos estar más cerca de él; deseamos experimentar su amor y su gracia en los sacramentos”.

Aunque los catecúmenos no reciben la Comunión hasta la Vigilia Pascual, se les anima a participar plenamente en la liturgia mediante la oración, el canto y la escucha de las Escrituras y la homilía.

Cuaresma y oraciones

Durante la Cuaresma, los Escrutinios centran la oración de la comunidad parroquial en los Elegidos mientras se preparan espiritualmente para el bautismo.

“Los Escrutinios son oportunidades para que la comunidad de fieles reunida ore por los Elegidos mientras se preparan espiritualmente para su iniciación”, dijo Miles. “Vemos a nuestro alrededor a diario la influencia del mal en el mundo. Los Escrutinios son oportunidades para orar para que el mal se mantenga lejos de quienes serán iniciados y para que el Espíritu Santo se acerque a ellos, los guíe y los proteja al acercarse al altar de Dios”.

Según Miles, los padrinos desempeñan un papel vital en el proceso de iniciación, ya que representan a la Iglesia ante el catecúmeno y al catecúmeno ante la Iglesia.

“Dan testimonio de la disposición de la persona a su cargo para recibir los sacramentos de iniciación y declaran públicamente que el catecúmeno ha ido creciendo en su relación con Dios y con la comunidad parroquial”, explicó.

Miles afirmó que toda la parroquia comparte la responsabilidad de dar la bienvenida a los nuevos miembros.

“La Iglesia nos enseña que todo el pueblo de Dios es responsable de la iniciación cristiana de los nuevos miembros”, dijo, “ no solo el pastor, no solo el director de formación en la fe, sino todos nosotros”.

Mientras las parroquias se preparan para celebrar la Vigilia Pascual, en la que los elegidos recibirán los sacramentos del bautismo, la confirmación y la Eucaristía, Miles dijo que la temporada pascual sirve como un tiempo para la mistagogia, para reflexionar sobre los sacramentos de iniciación que se celebran en la vigilia y para ” desglosarlos” espiritualmente.

“La iniciación cristiana transforma la vida por completo, y puede llevar tiempo comprender todas las maneras en que nos hemos convertido en nuevas criaturas”, dijo. “ El tiempo de Pascua es un primer paso para comprender y vivir de acuerdo con nuestro llamado bautismal”.

Pie de foto : Ministros de la Diócesis de Dallas, portan los Libros de los Elegidos para que el obispo Edward J. Burns los acepte y firme durante la Misa del Rito de la Elección, el 21 de febrero de 2026, en la Catedral Santuario Nacional de Nuestra Señora de Guadalupe en Dallas.. (Foto: Especial para RC/BEN TORRES/Colaborador especial)