Mensaje del Día de Acción de Gracias a los fieles de la Diócesis de Dallas

Estimados hermanos en Cristo,

Al reunirnos para celebrar el Día de Acción de Gracias, mi corazón se llena de profunda gratitud por ustedes. A lo largo de este año, al recorrer nuestra querida Diócesis de Dallas y encontrarme con tantos feligreses maravillosos que aprecian su fe católica, he recordado las innumerables bendiciones que Dios ha derramado sobre nosotros.

Cuando veo nuestras parroquias en crecimiento y nuestras iglesias llenas de familias, jóvenes y católicos fieles esforzándose por vivir el Evangelio, elevo una oración de acción de gracias. Cuando contemplo el inmenso trabajo de nuestros sacerdotes y diáconos —sirviendo incansablemente, predicando la Palabra, celebrando los sacramentos y acompañándolos a ustedes en momentos de alegría y de dolor— me siento profundamente agradecido por su ministerio generoso y fiel.

También doy gracias por nuestras escuelas católicas, donde los estudiantes son formados no solo para la excelencia académica, sino también en la fe y la virtud. Y me conmueve el extraordinario servicio de Caridades Católicas y de tantos ministerios parroquiales que llevan la compasión de Cristo a los pobres, los marginados, así como al forastero y al que sufre. Estas obras verdaderamente transforman vidas y revelan el corazón de nuestra Iglesia.

Este año no ha estado libre de tragedias y dificultades. Sin embargo, ante esos momentos, he visto a nuestra comunidad católica responder con gentileza, atención, compasión y generosidad. Sus expresiones de amor— tanto entre ustedes como hacia quienes atraviesan necesidades—ponen de manifiesto la presencia de Cristo entre nosotros.

Como su pastor, doy gracias a Dios por el privilegio de servirles. Su fe y su amor por la Iglesia me inspiran cada día. Cuenten con mis oraciones por ustedes y por sus seres queridos en este Día de Acción de Gracias.

Que este sea un momento de renovada gratitud por todas las bendiciones que Dios nos ha dado. Y que el Señor, con su abundante gracia, continúe guiando a nuestra diócesis.

Sinceramente suyo en Cristo,

Excelentísimo Edward J. Burns

Obispo de la Diócesis de Dallas