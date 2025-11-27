Skip to main content Scroll Top

Mensaje del Día de Acción de Gracias a los fieles de la Diócesis de Dallas

November 27, 2025

Estimados hermanos en Cristo,

Al reunirnos para celebrar el Día de Acción de Gracias, mi corazón se llena de profunda gratitud por ustedes. A lo largo de este año, al recorrer nuestra querida Diócesis de Dallas y encontrarme con tantos feligreses maravillosos que aprecian su fe católica, he recordado las innumerables bendiciones que Dios ha derramado sobre nosotros.

Cuando veo nuestras parroquias en crecimiento y nuestras iglesias llenas de familias, jóvenes y católicos fieles esforzándose por vivir el Evangelio, elevo una oración de acción de gracias. Cuando contemplo el inmenso trabajo de nuestros sacerdotes y diáconos —sirviendo incansablemente, predicando la Palabra, celebrando los sacramentos y acompañándolos a ustedes en momentos de alegría y de dolor— me siento profundamente agradecido por su ministerio generoso y fiel.

También doy gracias por nuestras escuelas católicas, donde los estudiantes son formados no solo para la excelencia académica, sino también en la fe y la virtud. Y me conmueve el extraordinario servicio de Caridades Católicas y de tantos ministerios parroquiales que llevan la compasión de Cristo a los pobres, los marginados, así como al forastero y al que sufre. Estas obras verdaderamente transforman vidas y revelan el corazón de nuestra Iglesia.

Este año no ha estado libre de tragedias y dificultades. Sin embargo, ante esos momentos, he visto a nuestra comunidad católica responder con gentileza, atención, compasión y generosidad. Sus expresiones de amor— tanto entre ustedes como hacia quienes atraviesan necesidades—ponen de manifiesto la presencia de Cristo entre nosotros.

Como su pastor, doy gracias a Dios por el privilegio de servirles. Su fe y su amor por la Iglesia me inspiran cada día. Cuenten con mis oraciones por ustedes y por sus seres queridos en este Día de Acción de Gracias.

Que este sea un momento de renovada gratitud por todas las bendiciones que Dios nos ha dado. Y que el Señor, con su abundante gracia, continúe guiando a nuestra diócesis.

Sinceramente suyo en Cristo,

Excelentísimo Edward J. Burns
Obispo de la Diócesis de Dallas