Larga vida e infinita gratitud para el Padre Fred

Texto y Fotos: Michael Gresham

Texas Catholic

MCKINNEY — Sherman. Bonham. Ennis. Dallas. San Antonio. Ciudad de Oklahoma. México.

Cientos de personas se desplazaron de todos esos lugares el pasado 13 de julio para ayudar al padre Fred Caldwell a celebrar sus 90 años en la Iglesia de San Miguel Arcángel en McKinney.

Caldwell es el sacerdote diocesano vivo de mayor edad que tiene actualmente la Diócesis de Dallas.

Vistiendo un sombrero y una camiseta con la leyenda: ‘Hago que los 90 se vean bien’, el padre Caldwell rió, bailó, cantó y oró, ante una sala llena de personas que dijeron que el sacerdote jubilado había impactado sus vidas.

RECOMPENSA DEL CIELO

Javier Castillo hizo un viaje de más de 900 millas desde San Luis Potosí, México, hasta el condado de Collin para la fiesta.

“Él fue como un padre para mí cuando llegué por primera vez a EU. No tenía familia, así que él y su esposa me acogieron y me ayudaron a encontrar trabajo”, dijo Castillo, quien en ese momento asistía a misa en la Iglesia de San Patricio en Denison.

“Siempre ha tenido un corazón muy humilde y ama muchísimo a la gente. Todo el mundo se siente atraído por él”, dijo su hija Melissa Engle.

Su hermana, Kari Caldwell, estuvo de acuerdo.

“Mi padre realmente se preocupa por todas las personas de su vida. Siempre está ayudando a la gente”, dijo Caldwell.

Viviana Cruz conoció al padre Caldwell por primera vez cuando era niña, asistiendo a misas en la Iglesia de Santa María en Sherman, San Patricio en Denison y Santa Elizabeth en Bonham. Cruz asistió a la celebración del cumpleaños con sus hijos.“El padre Caldwell ama a Dios como nadie y creo que eso se refleja en su espíritu”, comentó.

CAMINO VOCACIONAL

Nacido el 10 de julio de 1934 en Wilburton, Oklahoma, el padre Caldwell fue el quinto hijo de Harold Fredrick y Anna Segna Caldwell.

Asistió al Eastern Oklahoma Junior College en su ciudad natal antes de dirigirse a la Southeastern Oklahoma State University en Durant, Oklahoma, donde descubrió que tenía habilidad para los idiomas. Dominaba fácilmente el español y obtuvo un título de profesor con el que enseñó en Oklahoma, Colorado y Texas.

Caldwell y su esposa Shirley se casaron en diciembre de 1960 y tuvieron dos hijas: Kari y Melissa.

Fue mientras trabajaba como profesor de español en Grayson College en Denison, Texas, que el padre Caldwell se volvió activo por primera vez con la comunidad hispana en el área.

Debido a la creciente población hispana en el área de Sherman, trabajó con el sacerdote de la Iglesia Santa María para crear el ministerio en español en esa parroquia.

“A lo largo de los años ayudó a muchas personas de México, El Salvador y otros países a aprender inglés, solicitar tarjetas verdes y conseguir empleos”, dijo Engle.

Esa experiencia según Engle llevó a Caldwell a discernir cómo convertirse en diácono permanente y a su esposa Shirley a convertirse a la fe católica.

Ella se hizo católica en 1990 y murió en 1992, el mismo año en que su esposo fue ordenado diácono permanente para la Diócesis de Dallas.

En agosto de 1993 Caldwell ingresó al Seminario Católico del Sagrado Corazón en Hale’s Corner, Wisconsin y fue ordenado sacerdote para la Diócesis de Dallas en 1995 a los 61 años.

Comenzó sirviendo con el padre Tim Gollob, quien fue pastor de la Iglesia de la Santa Cruz en Dallas durante más de 50 años.

Se desempeñó como vicario de la Iglesia de Santa Cecilia en Dallas y fue párroco de San Juan Nepomuceno en Ennis.

También pasó más de seis años sirviendo a la comunidad de la Iglesia de Santa Ana en Coppell.

El padre Caldwell se retiró del sacerdocio activo en 2005, pero ha celebrado misas en español e inglés donde ha sido necesario.

A sus 90 años celebra constantemente una misa en español en la Iglesia de Santa Elizabeth en Bonham.

También dirige estudios bíblicos semanales, además de producir el podcast “Soul Survivors”.

“Si esto es lo que sucede al cumplir 90 años, no puedo esperar a ver qué sucede cuando tenga 100”, bromeó el padre Caldwell y agregó que se sentía “privilegiado y honrado” de ver tantas personas viajando de distintas parroquias para celebrar su cumpleaños. “Es simplemente maravilloso verlos a todos”, concluyó.