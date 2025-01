Catedral de México otorgará certificado de “Peregrino de Esperanza” en el Año Jubilar

La Catedral de la Ciudad de México ofrecerá a los fieles un certificado de “Peregrino de Esperanza” con motivo del año jubilar 2025.

Según una publicación en la cuenta oficial de Facebook de la catedral, los devotos que crucen la Puerta del Jubileo “con el corazón lleno de devoción” y recorran el templo podrán obtener este certificado de manera gratuita. El documento se podrá recoger durante todo el año en el módulo de Misas del complejo de la catedral.

Este certificado, señala la Catedral Metropolitana de México, es considerado un “símbolo de tu compromiso espiritual en este importante año para la Iglesia”.

El certificado de “Peregrino de Esperanza” es un complemento al proceso de peregrinación, que durante 2025 permitirá a los católicos recibir la indulgencia jubilar en cualquier lugar sagrado designado, incluidas iglesias y santuarios especiales.

Sin embargo, no sólo basta con cruzar la Puerta del Jubileo para obtener la indulgencia. Es importante comprender los requisitos necesarios y los lugares específicos en los que se concede.

Con la llegada del Jubileo de la Esperanza, el Vaticano recordó las tres condiciones habituales: “Todos los fieles verdaderamente arrepentidos, excluyendo todo afecto al pecado y movidos por espíritu de caridad y que, en el curso del Año Santo, purificados a través del sacramento de la penitencia y alimentados por la Santa Comunión, oren por las intenciones del Sumo Pontífice”. Es decir: confesarse, recibir el Cuerpo de Cristo y orar por las intenciones del Papa Francisco.

No sólo en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México se podrá obtener la indulgencia plenaria jubilar. Durante el año 2025, los católicos podrán recibirla en las peregrinaciones hacia otros lugares sagrados jubilares, aquellas iglesias designadas para ello. En Roma, además de las cuatro basílicas principales, hay otras 13 iglesias.

Fuera de Roma, podrán obtenerla en santuarios nacionales e internacionales, los cuales son “lugares santos de acogida y espacios privilegiados para generar esperanza” (Spes non confundit, 24), determinados por las conferencias episcopales.

Información de ACI prensa

Pie de foto imagen principal: Peregrinos toman fotografías con celulares de la tilma original de San Juan Diego con la imagen milagrosa de María en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe en la Ciudad de México. Foto: Our Sunday Visitor